читать дальше уменьшить встретил нас в аэропорту и организовал программу в соответствии с нашим расписанием. Заповедник панд вообще на весь день нам подарил ощущение милоты). Марсель - внимательный и заботливый гид, интересно рассказывает! Рекомендую!

Большое спасибо Марселю за проведенный день! у нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили познакомиться с городом. Марсель