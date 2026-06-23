-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
«Вы узнаете об их повадках, питании и защитных ресурсах, а еще мы дойдём до озера в этом же парке, где плавают величественные лебеди и золотые карпы»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от $304
$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Чэнду - к Дуцзянъянь и горе Цинчэн
Разобраться в устройстве древней системы полива и познакомиться с традициями даосизма
Начало: В вашем отеле
«— прогулка на лодке по озеру Мун-Сити — 5 юаней (~$1) за чел»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 07:15, в субботу в 07:45
Завтра в 07:15
29 авг в 07:45
$120 за человека
Групповая
Бипэнгоу и деревня Ганьбао - из Чэнду
К снежным вершинам, альпийским озёрам и традиционному тибетскому поселению
Начало: в отеле «Гуанъюань»
«— обед (по желанию)— электромобили по маршрутам «Шанхайцзы — Лунная бухта» (4,5 км) или «Озеро Панъян — Ласточкино гнездо» (4,5 км) — 20 юаней (~$3) в одну сторону или 30 юаней (~$4) туда и обратно (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 авг в 05:45
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо Марселю за проведенный день! у нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили познакомиться с городом. Марсель
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1 отзыв в Чэнду в категории "Озера"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 304 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 1 ⭐ отзыв, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь