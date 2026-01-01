Мои заказы

Главные экскурсионные места в Хайнани

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Хайнани на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Остров Хайнань: тропический лес Янода и стеклянный мост
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Остров Хайнань: тропический лес Янода и стеклянный мост
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.
Заповедник обезьян на острове Хайнань
6 часов
Водная прогулка
Заповедник обезьян на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.
Центр буддизма на острове Хайнань
6 часов
Водная прогулка
Центр буддизма на острове Хайнань
Начало: Обговаривается лично
$280 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хайнани в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайнани
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Остров Хайнань: тропический лес Янода и стеклянный мост;
  2. Заповедник обезьян на острове Хайнань;
  3. Центр буддизма на острове Хайнань.
Сколько стоит экскурсия по Хайнани в феврале 2026
Сейчас в Хайнани в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 280.
Экскурсии на русском языке в Хайнани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель