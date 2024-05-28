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хорошо говорит по-русски. Ездили на комфортной машине с кондиционером. Андрей по дороге и во время экскурсии рассказывал много интересных фактов из истории и современности. Посетили сначала парк ЦзынШань, из которого открывается вид на запретный город. В сам запретный город не ходили, так как билеты нужно покупать за неделю. Потом поехали на площадь Тяньаньмэнь, а затем в Храм неба. Завершили экскурсию чайной церемонией и рестораном с Пекинской уткой. Андрей в течение всего дня помогал покупать билеты, платить за еду QR кодом при необходимости (а мы отдавали наличными), также помог купить через сайт билеты в зоопарк на следующий день, посоветовал сходить в Летний дворец. В целом очень насыщенный день получился- в 9.30 выехали из отеля и вернулись обратно около 16.30.