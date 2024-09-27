7 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Великая Китайская стена Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией Начало: Обговаривается лично в WhatsApp

Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.