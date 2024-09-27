6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 сентября 2024Сегодня с нами была гид Таня Очень интересно рассказала про площадь Про закрытый город Насыщенный рассказ про историю своей страны Доброжелательная ненавязчивая Нам очень понравилась Спасибо
- ННадежда24 сентября 2024Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город. Наш гид Ирина) Спасибо большое за организацию экскурсии (София всегда на связи), а Ирине за прекрасную экскурсию, мы в восторге)
- ААйлана5 сентября 2024Всем доброго дня! Меня зовут Айлана и сегодня состоялась моя первая экскурсия по Пекину. Она называлась "Пекин-первое знакомство" Я очень благодарна организатору
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Национальный музей Китая»
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