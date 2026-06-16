В одной прогулке мы собрали лучшие точки для городской съёмки, чтобы вы запечатлели Пекин с необычных ракурсов.
Вместе снимем Запретный город, панораму Пекина на закате, старинные улицы с красными фонарями и неоновый мегаполис района Гомао.
Вместе снимем Запретный город, панораму Пекина на закате, старинные улицы с красными фонарями и неоновый мегаполис района Гомао.
Описание фото-прогулки
Угловая башня Запретного города. Начнём прогулку со старинной башни и снимем её отражение в воде под вечерней подсветкой.
Парк Цзиншань. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат и полюбоваться панорамой города. Отсюда открывается один из лучших видов на Запретный город и центр Пекина.
Улица Дашилань. После заката отправимся в исторический район с атмосферными переулками, красными фонарями и старинными вывесками.
Район Гомао. Завершим прогулку среди небоскрёбов. Неоновые огни и динамика большого города помогут сделать яркие кадры современного Пекина.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества человек
- С вами буду я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды — опытные фотографы, которые помогут выбрать удачные ракурсы и подскажут настройки камеры или смартфона
- По желанию гид бесплатно сфотографирует вас на свой телефон, смонтирует короткое видео и отправит после экскурсии
- Обычно собираемся в отеле в 18:00. Время может меняться в зависимости от заката: летом примерно в 19:30, а зимой — около 17:00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1424 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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