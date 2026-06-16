В одной прогулке мы собрали лучшие точки для городской съёмки, чтобы вы запечатлели Пекин с необычных ракурсов. Вместе снимем Запретный город, панораму Пекина на закате, старинные улицы с красными фонарями и неоновый мегаполис района Гомао.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $234 за экскурсию

Описание фото-прогулки

Угловая башня Запретного города. Начнём прогулку со старинной башни и снимем её отражение в воде под вечерней подсветкой.

Парк Цзиншань. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат и полюбоваться панорамой города. Отсюда открывается один из лучших видов на Запретный город и центр Пекина.

Улица Дашилань. После заката отправимся в исторический район с атмосферными переулками, красными фонарями и старинными вывесками.

Район Гомао. Завершим прогулку среди небоскрёбов. Неоновые огни и динамика большого города помогут сделать яркие кадры современного Пекина.

Организационные детали