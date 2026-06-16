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Фотопрогулка по вечернему Пекину

Сфотографировать Пекин в свете фонарей, закатного солнца и неоновых бликов
В одной прогулке мы собрали лучшие точки для городской съёмки, чтобы вы запечатлели Пекин с необычных ракурсов.

Вместе снимем Запретный город, панораму Пекина на закате, старинные улицы с красными фонарями и неоновый мегаполис района Гомао.
Фотопрогулка по вечернему Пекину
Фотопрогулка по вечернему Пекину
Фотопрогулка по вечернему Пекину

Описание фото-прогулки

Угловая башня Запретного города. Начнём прогулку со старинной башни и снимем её отражение в воде под вечерней подсветкой.

Парк Цзиншань. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат и полюбоваться панорамой города. Отсюда открывается один из лучших видов на Запретный город и центр Пекина.

Улица Дашилань. После заката отправимся в исторический район с атмосферными переулками, красными фонарями и старинными вывесками.

Район Гомао. Завершим прогулку среди небоскрёбов. Неоновые огни и динамика большого города помогут сделать яркие кадры современного Пекина.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества человек
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды — опытные фотографы, которые помогут выбрать удачные ракурсы и подскажут настройки камеры или смартфона
  • По желанию гид бесплатно сфотографирует вас на свой телефон, смонтирует короткое видео и отправит после экскурсии
  • Обычно собираемся в отеле в 18:00. Время может меняться в зависимости от заката: летом примерно в 19:30, а зимой — около 17:00

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1424 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

Входит в следующие категории Пекина

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