Исследовать изнанку китайской столицы - от ворот Цяньмэнь до крафтовых баров Гулоу
Приготовьтесь увидеть Пекин, который не показывают в новостях! Когда заходит солнце и туристические автобусы разъезжаются, город открывает своё истинное лицо.
Я приглашаю вас в двухчасовое путешествие на велосипедах по Срединной оси Пекина — от величественных ворот Цяньмэнь до культовой Барабанной башни. Яркую точку поставим в пабе за бокалом крафтового пива.
Описание экскурсии
Велосипед в Пекине — это не просто транспорт, а часть ДНК города. Мы проедем по живописному и безопасному маршруту, наслаждаясь вечерней свежестью и делая небольшие остановки.
Ворота Цяньмэнь: погружение в историю коммерческого центра старого Пекина.
Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город: величественные виды и тишина имперских стен.
Парк Цзиншань и задворки императорских садов: тенистые аллеи и легенды о последних императорах.
Лабиринты хутунов Восточного города: я расскажу, как читать символы на старинных воротах и почему жизнь в хутуне — это особый статус.
Район озер Хоухай: энергия ночной жизни Пекина.
Барабанная башня и паб в районе Гулоу. Пекин переживает бум крафтового пивоварения, поэтому оценить местное пиво — лучший способ ощутить вкус современного мегаполиса.
Организационные детали
Аренда велосипедов включена в стоимость
Пиво оплачивается самостоятельно (по желанию) — только для участников 18+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Qianmen
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джонни — ваш гид в Пекине
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
