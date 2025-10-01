Мои заказы

Великая Китайская стена, участок Бадалин – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Великая Китайская стена, участок Бадалин» в Пекине на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Погрузитесь в историю Великой Китайской стены и насладитесь захватывающим полётом на вертолёте. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 09:30
23 ноя в 09:30
$299 за всё до 4 чел.
Секреты Великой Китайской стены
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Секреты Великой Китайской стены
Из Пекина отправиться к Бадалинскому участку стены и увидеть объекты Олимпийского парка
Начало: У станции метро «Бейтученг»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
23 ноя в 10:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    1 октября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Дата посещения: 1 октября 2025
    Спасибо Анатолию за замечательный день в Пекине. Увидели Запретный город, Китайскую стену. Традиционная дегустация чая поразила своими неповторимыми вкусами. Сопровождение от нашего отеля и обратно было комфортным.
  • П
    Погребняк
    19 ноября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Всем здравствуйте. Брал экскурсию на Великую Китайскую стену и дополнительно вертолетную прогулку. Всё продумано до мелочей: за Вами приедут в
    читать дальше

    отель,заберут,спросят про пожелание к Поездке,о том покушали ли Вы и надо ли что-то взять в дорогу, в машине присутствует вода,газировка,печенье. Отдельное спасибо организатору Софье за столь трепетное отношение к клиентам. Отдельная благодарность гиду Юрию. Вначале спросил о пожеланиях в поездку,рассказал план поездки. Выдалось,конечно, не без трудностей: вертолетную прогулку хотели отменить из-за сильного ветра,но всё-таки удача была на нашей стороны и вертолетная прогулка свершилась. Юрию отдельное спасибо за то,что старался до последнего решить вопрос насчёт вертолёта. Да и в целом, все показал,многое о Китае рассказал. Рекомендую организатора Софью и гида Юрия. Спасибо Вам за отдых и впечатления)

  • С
    Светлана
    14 ноября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Гид встретил нас в аэропорту на современном, комфортабельном минивэне. Анатолий отлично составил программу экскурсии с учётом наших временных рамок, успели
    читать дальше

    позавтракать, спокойно посмотреть все, что было запланировано, и заблаговременно вернуться в аэропорт.
    Однозначно рекомендую Анатолия, как очень хорошего гида, ответственного, пунктуального, отличного рассказчика и собеседника, в совершенстве владеющего русским языком. Анатолий живой, весёлый и общительный гид.

  • Л
    Леонид
    13 ноября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Рад,что нашел этого гида через вашего сайта. Анатолий великолепно провел с нами все короткое время
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Мы брали экскурсию на Стену с вертолетной прогулкой, все было организовано четко, вертолет не ждали, полет брали на 15 минут,
    читать дальше

    летаешь и смотришь на Великую Китайскую стену, это очень красиво! Саму стену мы выбрали без фуникулеров и прочих аттракционов, своими ногами прошли до самой высшей точки и спустились с нее, вид с нее изумительный! Чем выше поднимаешься, тем меньше туристов, на каком-то участке мы вообще несколько минут были одни - это незабываемо! Спасибо организаторам и гиду Юре!

  • о
    ольга,
    6 ноября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Нам понравилось все. Анатолий хорошо разговаривает на русском языке, владеет информацией, понятно отвечает на вопросы, вежливый и ответственный. Спасибо, было очень приятно!!!
  • С
    Сергей
    1 ноября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Был гид Юрий. Всю экскурсию излучал позитив, всячески помогал нам, на великой стене не взирая на возраст прошёл с нами
    читать дальше

    так далеко, как другие гиды и туристы не ходят, было видно, что он старается сделать так, чтоб мы остались довольны. По окончании экскурсии, когда гид уже уехал, я обнаружил, что оставил в машине сумочку с ветровкой (был уже вечер, темно и выходя я не заметил тёмную сумку в чёрном салоне), сразу перезвонил гиду, он проверил и через примерно 40 минут привёз ветровку мне в отель. Спасибо Юрию за ту заботу, которую он проявил в наш адрес. Всё было очень хорошо.

  • Д
    Дмитрий
    1 ноября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Экскурсию брали для семьи, вертолет и Великая стена. Юра молодец старался, привез на тот участок где было мало народу, хотя
    читать дальше

    когда смотрели с вертолета людей на стене было очень много. На обратном пути по нашей просьбе он отвез нас в итальянский ресторан

  • С
    Софья
    30 октября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Экскурсия прекрасная, Николай классно рассказывает, со всем помогает и подстраивает маршрут под пожелания. Заехали в музей нефрита, симпатично. Участок стены
    читать дальше

    - самый топ! Народу мало, парковка прямо около начала подъема, самые лучшие фото только здесь) в других местах толпы. Вертолет тоже оставил самые приятные впечатления. Машина чистая и комфортная, водичка, не укачивает. Организаторы - большие молодцы!

  • е
    елена
    27 октября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Все было супер! Гид Николай - настоящий профессионал и отличный гид.
  • Д
    Дарина
    25 октября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Бронировали через организатора Софью. Гид-водитель Юрий оказался очень приятным.
    Всё было организовано хорошо: от встречи с гидом до завершения маршрута. Маршрут
    читать дальше

    был удачно построен, многое успели посмотреть.
    Экскурсия была насыщенной, но при этом комфортной: у нас было время сделать фотографии, задать вопросы и просто насладиться моментом. Организаторы позаботились обо всех деталях — транспорт, время для отдыха, рекомендации по местным кафе.
    Благодарим за прекрасный опыт!

  • N
    Nur
    15 октября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Поездка была очень интересная, получили много хороших впечатлений! Отдельная благодарность гиду Максиму за то что провожал нас и интересно рассказывал.
    читать дальше

    С ним было комфортно ездить. Отлично говорит по-русски. Посетили много красивых и увлекательных мест, в особенности Великую Китайскую Стену и красочное выступление акробатов. Спасибо вам большое за такой прекрасный опыт и проведенное время в Пекине!

  • П
    Пышкина
    12 октября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Большая благодарность Анатолию, за то что не смотря на праздничные дни, он все таки подобрал нам маршрут и провел познавательные экскурсии, отвечал на все интересующие вопросы! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    30 сентября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    На вертолете лучший способ увидеть Великую Китайскую стену,миновав все очереди,впечатления на всю жизнь)понравилась чайная церемония в Олимпийском парке. Гид Ирина всё подробно рассказала о культуре и быте. Также рекомендовала бы посетить акробатическое шоу,достойно внимания)
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Гид Светлана отличный рассказчик, хороший русский язык. Чайная церемония очень понравилась.
    Единственное, в экскурсии была заявлена поездка на Китайскую стену участок
    читать дальше

    Бадалин, а по факту нас привезли в другое место. Это смутило, в планах был знаменитый участок, с фуникулёром. Поэтому 4 звезды.

  • V
    Viktor
    20 сентября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Это реально крутой человек!
    Лично нам очень понравилось!
    Я рекомендую!
  • Я
    Яна
    16 сентября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Анатолий очень хороший гид, рассказал про культуру и жизнь в Пекине. Мы не устали и прекрасно провели время! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    9 сентября 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Все прошло на высшем уровне. О таких годах можно только мечтать
  • Е
    Евгений
    4 сентября 2025
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Анатолий отличный гид, предвосхитил программу, отвечал на все вопросы и реагировал на все просьбы. Анатолий, извини, что написал отзыв так поздно:)
  • А
    Анна
    23 августа 2025
    Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
    Благодарю Софью и ее команду за прекрасно организованную экскурсию! На вертолете полетать не получилось из-за дождя, значит будет повод вернуться:)
    Ирина
    читать дальше

    - замечательный гид, очень интересно рассказывала и готова была в любую минуту оказать помощь в возникающих вопросах!
    Процветания и успеха! Обязательно вернемся!

Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Великая Китайская стена, участок Бадалин», 61 ⭐ отзыв, цены от $199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь