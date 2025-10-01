Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Погрузитесь в историю Великой Китайской стены и насладитесь захватывающим полётом на вертолёте. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 09:30
23 ноя в 09:30
$299 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Секреты Великой Китайской стены
Из Пекина отправиться к Бадалинскому участку стены и увидеть объекты Олимпийского парка
Начало: У станции метро «Бейтученг»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
23 ноя в 10:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила1 октября 2025Влюбиться в Пекин за 1 деньДата посещения: 1 октября 2025Спасибо Анатолию за замечательный день в Пекине. Увидели Запретный город, Китайскую стену. Традиционная дегустация чая поразила своими неповторимыми вкусами. Сопровождение от нашего отеля и обратно было комфортным.
- ППогребняк19 ноября 2025Всем здравствуйте. Брал экскурсию на Великую Китайскую стену и дополнительно вертолетную прогулку. Всё продумано до мелочей: за Вами приедут в
- ССветлана14 ноября 2025Гид встретил нас в аэропорту на современном, комфортабельном минивэне. Анатолий отлично составил программу экскурсии с учётом наших временных рамок, успели
- ЛЛеонид13 ноября 2025Рад,что нашел этого гида через вашего сайта. Анатолий великолепно провел с нами все короткое время
- ЮЮлия11 ноября 2025Мы брали экскурсию на Стену с вертолетной прогулкой, все было организовано четко, вертолет не ждали, полет брали на 15 минут,
- оольга,6 ноября 2025Нам понравилось все. Анатолий хорошо разговаривает на русском языке, владеет информацией, понятно отвечает на вопросы, вежливый и ответственный. Спасибо, было очень приятно!!!
- ССергей1 ноября 2025Был гид Юрий. Всю экскурсию излучал позитив, всячески помогал нам, на великой стене не взирая на возраст прошёл с нами
- ДДмитрий1 ноября 2025Экскурсию брали для семьи, вертолет и Великая стена. Юра молодец старался, привез на тот участок где было мало народу, хотя
- ССофья30 октября 2025Экскурсия прекрасная, Николай классно рассказывает, со всем помогает и подстраивает маршрут под пожелания. Заехали в музей нефрита, симпатично. Участок стены
- еелена27 октября 2025Все было супер! Гид Николай - настоящий профессионал и отличный гид.
- ДДарина25 октября 2025Бронировали через организатора Софью. Гид-водитель Юрий оказался очень приятным.
Всё было организовано хорошо: от встречи с гидом до завершения маршрута. Маршрут
- NNur15 октября 2025Поездка была очень интересная, получили много хороших впечатлений! Отдельная благодарность гиду Максиму за то что провожал нас и интересно рассказывал.
- ППышкина12 октября 2025Большая благодарность Анатолию, за то что не смотря на праздничные дни, он все таки подобрал нам маршрут и провел познавательные экскурсии, отвечал на все интересующие вопросы! Рекомендую!
- ЕЕкатерина30 сентября 2025На вертолете лучший способ увидеть Великую Китайскую стену,миновав все очереди,впечатления на всю жизнь)понравилась чайная церемония в Олимпийском парке. Гид Ирина всё подробно рассказала о культуре и быте. Также рекомендовала бы посетить акробатическое шоу,достойно внимания)
- ННаталья26 сентября 2025Гид Светлана отличный рассказчик, хороший русский язык. Чайная церемония очень понравилась.
Единственное, в экскурсии была заявлена поездка на Китайскую стену участок
- VViktor20 сентября 2025Это реально крутой человек!
Лично нам очень понравилось!
Я рекомендую!
- ЯЯна16 сентября 2025Анатолий очень хороший гид, рассказал про культуру и жизнь в Пекине. Мы не устали и прекрасно провели время! Рекомендую!
- ССветлана9 сентября 2025Все прошло на высшем уровне. О таких годах можно только мечтать
- ЕЕвгений4 сентября 2025Анатолий отличный гид, предвосхитил программу, отвечал на все вопросы и реагировал на все просьбы. Анатолий, извини, что написал отзыв так поздно:)
- ААнна23 августа 2025Благодарю Софью и ее команду за прекрасно организованную экскурсию! На вертолете полетать не получилось из-за дождя, значит будет повод вернуться:)
Ирина
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена, участок Бадалин»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Бадалин" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 328. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Великая Китайская стена, участок Бадалин», 61 ⭐ отзыв, цены от $199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь