По Пекину - с местным жителем

Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
Привет! Я молодой проводник, мой папа работает в Москве. Люблю русский язык и хочу завести русских друзей.

А ещё — показать вам Пекин таким, каким его знаю я! Оживлённый Наньлогусян, древняя Барабанная башня и красивые озёра — я проведу вас по самым аутентичным уголкам, где буквально всё дышит историей.
5
12 отзывов
Описание экскурсии

Наньлогусян

Модный переулок с кафе, сувенирными лавками и атмосферой старого Пекина.

Гулоу

Вы рассмотрите древнюю Барабанную башню и колокольню. Узнаете, как в прошлом звуки управляли временем в Пекине.

Шичахай

Романтический район с живописными озёрами и аутентичными хутунами.

Парк «Бэйхай»

Древний императорский сад с величественной белой пагодой на берегу озера.

Парк «Цзиншань»

Отсюда открывается лучшая панорама на Запретный город и старый Пекин.

Я расскажу:

  • Чем различаются менталитеты китайцев и русских
  • Почему в Китае так ценят гармонию
  • Почему Запретный город действительно был запретным

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вэйцзя
Вэйцзя — ваш гид в Пекине
Провела экскурсии для 61 туриста
Всем привет! Меня зовут Вэйцзя, мне 21 год, я студент, и Россия — это моя большая страсть! Мой отец работает в России, я влюблён в русскую культуру после путешествий по России. Я хорошо говорю по-русски, но мечтаю говорить ещё свободнее. Я хочу показать вам свой любимый город и найти друзей из России!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Яна
Яна
17 ноя 2025
Хорошая прогулка с местным жителем. Вэйцзя хороший собеседник, отвечает на все вопросы, внимательно относится с гостям.
Хорошая прогулка с местным жителем. Вэйцзя хороший собеседник, отвечает на все вопросы, внимательно относится с гостям.
Ш
Шамои
16 ноя 2025
Красивые виды. Интересная беседа, не про общий туристический Китай, а про взгляд изнутри. Все понравилось. Спасибо за экскурсию. 😊
Красивые виды. Интересная беседа, не про общий туристический Китай, а про взгляд изнутри. Все понравилось. Спасибо за экскурсию. 😊
E
Elena
16 ноя 2025
Все прошло замечательно. Спасибо большое Виктору.
И
Ирина
10 ноя 2025
От всей души благодарим нашего гида Виктора за блестящую индивидуальную экскурсию! Пекин открылся для нас с новой стороны — живой, многогранный и невероятно интересный. Виктор не просто показывал достопримечательности, а с огромной любовью и знанием делился историями и атмосферой города. Вся прогулка прошла на одном дыхании: комфортно, информативно и очень душевно. Самый высший балл и стопроцентная рекомендация!
От всей души благодарим нашего гида Виктора за блестящую индивидуальную экскурсию! Пекин открылся для нас с новой стороны — живой, многогранный и невероятно интересный. Виктор не просто показывал достопримечательности, а с огромной любовью и знанием делился историями и атмосферой города. Вся прогулка прошла на одном дыхании: комфортно, информативно и очень душевно. Самый высший балл и стопроцентная рекомендация!
А
Александр
31 окт 2025
Вейцзя (Виктор) - это не заезженная пластинка гида, который годами водит по маршруту. Виктор поменял по моей просьбе время экскурсии (на сколько было возможно). Он подстраивается под вас и ваши
читать дальше

ожидания. Если вам интересны лавки с туристической ерундой - проведет и подскажет (переведет). Нет - пойдете дальше и не станете тратить на это время. Меня Виктор провел и сквозь толпу туристов, и по пустым улицам трущоб рядом. Показал парки и беседки. Показал город с нескольких смотровых площадок. Мы поговорили о многом-от резиденций нынешних и бывших правителей (российских и китайских) до условий в студенческих общежитиях. От семейного быта до ковида. Уровень языка у Виктора - потрясающий. Чтобы вы понимали - запутался только когда любовница, а когда наложница. Чувствуется, как ему нравится говорить, но если вы будете молчать, то это может быть не ваш случай.
Но я давно не встречал такого классного провожатого!

Вейцзя (Виктор) - это не заезженная пластинка гида, который годами водит по маршруту. Виктор поменял по моей просьбе время экскурсии (на сколько было возможно). Он подстраивается под вас и ваши
V
Victoria
31 окт 2025
Замечательная прогулка! Очень хорошо построен маршрут. Понравится всем, и любителям истории, и ценителям красоты, и желающим перекусить. Отличный гид! Вэйцзя хорошо говорит по-русски, с ним очень приятно общаться. Экскурсию рекомендую всем. Особенно мне понравилось в районе Шичайхай и парке Бэйхай. Просто восторг!
Замечательная прогулка! Очень хорошо построен маршрут. Понравится всем, и любителям истории, и ценителям красоты, и желающим перекусить. Отличный гид! Вэйцзя хорошо говорит по-русски, с ним очень приятно общаться. Экскурсию рекомендую всем. Особенно мне понравилось в районе Шичайхай и парке Бэйхай. Просто восторг!
О
Ольга
26 окт 2025
Маршрут интересный, но хотелось бы больше деталей, которые не найти в интернете.
А
Андрей
18 окт 2025
Прекрасный гид! Идёт на встречу во всех пожеланиях! Русский язык великолепный на уровне носителя. Встретил а аэропорту,в конце экскурсии посадил на такси в аэропорт,из центра за 87 юаней до Шоуду Кэпитал 3!!! Знает великолепно историю города,современные тонкости, прекрасно ориентируется и помогает во всём! Это лучший гид в Пекине! Я был настолько рад и доволен экскурсией,что трудно подобрать слова! Всем рекомендую!!!
М
Марина
1 окт 2025
Виктор провел для нас отличную экскурсию.
Показал самобытные торговые улочки, прекрасный парк. Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям.
Желаем Виктору успехов в реализации поставленных планов.
Виктор провел для нас отличную экскурсию.
o
oleg
28 сен 2025
Если вы ищите экскурсию без занудных лекций, если вы хотите чтобы вас провели по вайбовым райнчикам Пекина, тогда берите эту экскурсию! Очень круто проверили время, гуляли и наслаждались красотой горда, а также открыли для себя очень много мест, которые не найдешь в гидах. Репект!
А
Анна
27 сен 2025
Очень рекомендую экскурсии с Авако, особенно тем, кто впервые посещает Пекин. Авако показал нам не только красивый город и летний императорский дворец, но и очень сильно помогал с такси, доставкой
читать дальше

еды, покупкой билетов и многими другими бытовыми вопросами, которые без носителя языка очень сложно решить! Спасибо большое, человеческое, Авако, нам очень повезло, что мы выбрали именно тебя! Ну и экскурсии конечно тоже очень понравились!

Очень рекомендую экскурсии с Авако, особенно тем, кто впервые посещает Пекин. Авако показал нам не только красивый город и летний императорский дворец, но и очень сильно помогал с такси, доставкой
И
Ирина
21 сен 2025
Прекрасный сопровождающий. Очень культурный и внимательный. С удовольствием провели с ним целый день. Легко и не принужденно. Одно удовольствие. Помогал во всем. Где лучше купить покушать. Где интереснее сувениры. Помогал с оплатами. Вызывал такси. Очень хорошо говорит по русски. Летний дворец- место которое нужно посетить! На пешеходной улице прекрасное мороженое с жасмином. Рекомендую).
Спасибо, Вэйцзя!
Прекрасный сопровождающий. Очень культурный и внимательный. С удовольствием провели с ним целый день. Легко и не принужденно. Одно удовольствие. Помогал во всем. Где лучше купить покушать. Где интереснее сувениры. Помогал с оплатами. Вызывал такси. Очень хорошо говорит по русски. Летний дворец- место которое нужно посетить! На пешеходной улице прекрасное мороженое с жасмином. Рекомендую).

Входит в следующие категории Пекина

