Яна Хорошая прогулка с местным жителем. Вэйцзя хороший собеседник, отвечает на все вопросы, внимательно относится с гостям.

Ш Шамои Красивые виды. Интересная беседа, не про общий туристический Китай, а про взгляд изнутри. Все понравилось. Спасибо за экскурсию. 😊

E Elena Все прошло замечательно. Спасибо большое Виктору.

И Ирина От всей души благодарим нашего гида Виктора за блестящую индивидуальную экскурсию! Пекин открылся для нас с новой стороны — живой, многогранный и невероятно интересный. Виктор не просто показывал достопримечательности, а с огромной любовью и знанием делился историями и атмосферой города. Вся прогулка прошла на одном дыхании: комфортно, информативно и очень душевно. Самый высший балл и стопроцентная рекомендация!

А Александр читать дальше ожидания. Если вам интересны лавки с туристической ерундой - проведет и подскажет (переведет). Нет - пойдете дальше и не станете тратить на это время. Меня Виктор провел и сквозь толпу туристов, и по пустым улицам трущоб рядом. Показал парки и беседки. Показал город с нескольких смотровых площадок. Мы поговорили о многом-от резиденций нынешних и бывших правителей (российских и китайских) до условий в студенческих общежитиях. От семейного быта до ковида. Уровень языка у Виктора - потрясающий. Чтобы вы понимали - запутался только когда любовница, а когда наложница. Чувствуется, как ему нравится говорить, но если вы будете молчать, то это может быть не ваш случай.

Но я давно не встречал такого классного провожатого! Вейцзя (Виктор) - это не заезженная пластинка гида, который годами водит по маршруту. Виктор поменял по моей просьбе время экскурсии (на сколько было возможно). Он подстраивается под вас и ваши

V Victoria Замечательная прогулка! Очень хорошо построен маршрут. Понравится всем, и любителям истории, и ценителям красоты, и желающим перекусить. Отличный гид! Вэйцзя хорошо говорит по-русски, с ним очень приятно общаться. Экскурсию рекомендую всем. Особенно мне понравилось в районе Шичайхай и парке Бэйхай. Просто восторг!

О Ольга Маршрут интересный, но хотелось бы больше деталей, которые не найти в интернете.

А Андрей Прекрасный гид! Идёт на встречу во всех пожеланиях! Русский язык великолепный на уровне носителя. Встретил а аэропорту,в конце экскурсии посадил на такси в аэропорт,из центра за 87 юаней до Шоуду Кэпитал 3!!! Знает великолепно историю города,современные тонкости, прекрасно ориентируется и помогает во всём! Это лучший гид в Пекине! Я был настолько рад и доволен экскурсией,что трудно подобрать слова! Всем рекомендую!!!

М Марина Виктор провел для нас отличную экскурсию.

Показал самобытные торговые улочки, прекрасный парк. Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям.

Желаем Виктору успехов в реализации поставленных планов.

o oleg Если вы ищите экскурсию без занудных лекций, если вы хотите чтобы вас провели по вайбовым райнчикам Пекина, тогда берите эту экскурсию! Очень круто проверили время, гуляли и наслаждались красотой горда, а также открыли для себя очень много мест, которые не найдешь в гидах. Репект!

А Анна читать дальше еды, покупкой билетов и многими другими бытовыми вопросами, которые без носителя языка очень сложно решить! Спасибо большое, человеческое, Авако, нам очень повезло, что мы выбрали именно тебя! Ну и экскурсии конечно тоже очень понравились! Очень рекомендую экскурсии с Авако, особенно тем, кто впервые посещает Пекин. Авако показал нам не только красивый город и летний императорский дворец, но и очень сильно помогал с такси, доставкой