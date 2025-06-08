Индивидуальная
до 4 чел.
Пекин: Запретный город и исторические улицы
Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
5 июл в 08:00
26 июл в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
$80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину
Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды
5 июл в 16:00
8 июл в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNataliia8 июня 2025Спасибо огромное Нине, за экскурсию по Пекину. Прогулка была замечательной, особенно приятно было что мы избежали очередей и толпы, но при
- ССергей3 мая 2025Экскурсия по Пекину очень понравилась. Экскурсовод вежливая, доброжилательная, милая, добрая. Готова менять маршрут, подстраивается под ситуацию таким образом, чтобы прогулка была комфортной. Спасибо!
- ЮЮлия1 сентября 2024Тайны Старого ПекинаОтличный парень. Фишка в том, что он для китайцев по внешности "свой". По-китайски общается без проблем. С нами провел 7 с лишним часов, ответил не все житейские вопросы, помог с оплатой. В общем, молодчина. Рекомендую русскоговорящим.
- ААнастасия13 августа 2024Тайны Старого ПекинаДжул отлично провел экскурсию. Рассказ был последователен, структурирован и интересен. Также Джул рассказывал об интересных особенностях современной жизни в Китае. Спасибо за отличную экскурсию!
- ААнна22 июля 2024Тайны Старого ПекинаХочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузиться не только в историю Китая, но и современного Пекина. Спасибо за рекомендацию о вечерней прогулке (было очень атмосферно:)). Рекомендую экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Барабанная башня и колокольня»
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