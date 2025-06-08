N Nataliia Экскурсия по центральной оси Пекина читать дальше этом осмотрели все что было запланировано. Длилась прогулка 9 часов при этом ощущения усталости не было Нина обращала мое внимание на интересные делали в архитектуре и показала замечательные виды Пекина Еще раз спасибо. Спасибо огромное Нине, за экскурсию по Пекину. Прогулка была замечательной, особенно приятно было что мы избежали очередей и толпы, но при

С Сергей Экскурсия по центральной оси Пекина Экскурсия по Пекину очень понравилась. Экскурсовод вежливая, доброжилательная, милая, добрая. Готова менять маршрут, подстраивается под ситуацию таким образом, чтобы прогулка была комфортной. Спасибо!

Ю Юлия Тайны Старого Пекина Отличный парень. Фишка в том, что он для китайцев по внешности "свой". По-китайски общается без проблем. С нами провел 7 с лишним часов, ответил не все житейские вопросы, помог с оплатой. В общем, молодчина. Рекомендую русскоговорящим.

А Анастасия Тайны Старого Пекина Джул отлично провел экскурсию. Рассказ был последователен, структурирован и интересен. Также Джул рассказывал об интересных особенностях современной жизни в Китае. Спасибо за отличную экскурсию!