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Барабанная башня и колокольня – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Барабанная башня и колокольня» в Пекине на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия по центральной оси Пекина
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пекин: Запретный город и исторические улицы
Погрузитесь в историю Пекина, посетив ключевые достопримечательности, такие как Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Ощутите атмосферу древнего города
5 июл в 08:00
26 июл в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
$80 за всё до 4 чел.
Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину
Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды
5 июл в 16:00
8 июл в 10:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nataliia
    8 июня 2025
    Экскурсия по центральной оси Пекина
    Спасибо огромное Нине, за экскурсию по Пекину. Прогулка была замечательной, особенно приятно было что мы избежали очередей и толпы, но при
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    этом осмотрели все что было запланировано. Длилась прогулка 9 часов при этом ощущения усталости не было Нина обращала мое внимание на интересные делали в архитектуре и показала замечательные виды Пекина Еще раз спасибо.

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  • С
    Сергей
    3 мая 2025
    Экскурсия по центральной оси Пекина
    Экскурсия по Пекину очень понравилась. Экскурсовод вежливая, доброжилательная, милая, добрая. Готова менять маршрут, подстраивается под ситуацию таким образом, чтобы прогулка была комфортной. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    1 сентября 2024
    Тайны Старого Пекина
    Отличный парень. Фишка в том, что он для китайцев по внешности "свой". По-китайски общается без проблем. С нами провел 7 с лишним часов, ответил не все житейские вопросы, помог с оплатой. В общем, молодчина. Рекомендую русскоговорящим.
  • А
    Анастасия
    13 августа 2024
    Тайны Старого Пекина
    Джул отлично провел экскурсию. Рассказ был последователен, структурирован и интересен. Также Джул рассказывал об интересных особенностях современной жизни в Китае. Спасибо за отличную экскурсию!
  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Тайны Старого Пекина
    Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузиться не только в историю Китая, но и современного Пекина. Спасибо за рекомендацию о вечерней прогулке (было очень атмосферно:)). Рекомендую экскурсию
    Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузитьсяХочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузитьсяХочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузитьсяХочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо за экскурсию. Было интересно, познавательно. Понравилось даже сыну подростку. Джул помог погрузиться

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Барабанная башня и колокольня»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Запретный город
  4. Храм Неба
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2025
Сейчас в Пекине в категории "Барабанная башня и колокольня" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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