По центральному Пекину - с гидом на велосипеде

Прокатиться по городу с ветерком и почувствовать себя местным жителем
Эта велосипедная экскурсия включает главные достопримечательности центра: от храмов и ворот до парков и площадей.

Вы увидите, как рядом с имперской архитектурой течёт повседневная жизнь — утренние занятия в парках, разговоры и игры в тени аллей — и почувствуете спокойный ритм хутунов, которые придают Пекину его живой облик.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Начнём возле Храма Неба — без этого места сложно понять философскую основу имперского Китая и то, как она воплощалась в пространстве города. Здесь ясно ощущается идея гармонии между человеком, архитектурой и природой
  • Продолжим у ворот Юндинмэнь — до них на велосипеде всего 10–15 минут. Это удобное и логичное продолжение пути
  • Дальше маршрут приведёт нас к парку Цзиншань — одной из лучших смотровых точек Пекина. Отсюда открывается шикарная панорама и особенно выразительный вид на Запретный город
  • Завершим поездку у площади Тяньаньмэнь, символического центра города

Эта поездка позволяет увидеть город сразу в нескольких измерениях:

  • Историческое наследие: архитектурные ансамбли и принципы древнего китайского градостроительства
  • Культурная символика: идея порядка и гармонии, соединившая памятники разных эпох в единую композицию
  • Городская трансформация: на маршруте соседствуют старые хутуны и современные районы
  • Образ жизни горожан и повседневный быт — утренняя гимнастика, игры, прогулки, разговоры

Организационные детали

  • Весь маршрут составляет около 8 километров
  • В стоимость входит прокат велосипеда на время экскурсии
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Храм Неба — 34 юаня (~$5) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2847 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его. Особенно глубоко освещаем три ключевые темы: 1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм 2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня 3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование. Помимо организации экскурсий, поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Только положительные впечатления после экскурсии! Рекомендую всем! для четырех часов очень насыщенно. я была одна, Борис помогал делать фотографии в красивых местах)
Спасибо большое! ❤️

П. С. Трипстер не дал загрузить фото, поверьте, они отличные!
