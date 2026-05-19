Эта велосипедная экскурсия включает главные достопримечательности центра: от храмов и ворот до парков и площадей.
Вы увидите, как рядом с имперской архитектурой течёт повседневная жизнь — утренние занятия в парках, разговоры и игры в тени аллей — и почувствуете спокойный ритм хутунов, которые придают Пекину его живой облик.
Описание экскурсии
- Начнём возле Храма Неба — без этого места сложно понять философскую основу имперского Китая и то, как она воплощалась в пространстве города. Здесь ясно ощущается идея гармонии между человеком, архитектурой и природой
- Продолжим у ворот Юндинмэнь — до них на велосипеде всего 10–15 минут. Это удобное и логичное продолжение пути
- Дальше маршрут приведёт нас к парку Цзиншань — одной из лучших смотровых точек Пекина. Отсюда открывается шикарная панорама и особенно выразительный вид на Запретный город
- Завершим поездку у площади Тяньаньмэнь, символического центра города
Эта поездка позволяет увидеть город сразу в нескольких измерениях:
- Историческое наследие: архитектурные ансамбли и принципы древнего китайского градостроительства
- Культурная символика: идея порядка и гармонии, соединившая памятники разных эпох в единую композицию
- Городская трансформация: на маршруте соседствуют старые хутуны и современные районы
- Образ жизни горожан и повседневный быт — утренняя гимнастика, игры, прогулки, разговоры
Организационные детали
- Весь маршрут составляет около 8 километров
- В стоимость входит прокат велосипеда на время экскурсии
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Храм Неба — 34 юаня (~$5) за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2847 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
5
Основано на 1 отзыве
Н
Только положительные впечатления после экскурсии! Рекомендую всем! для четырех часов очень насыщенно. я была одна, Борис помогал делать фотографии в красивых местах)
Спасибо большое! ❤️
П. С. Трипстер не дал загрузить фото, поверьте, они отличные!
Спасибо большое! ❤️
П. С. Трипстер не дал загрузить фото, поверьте, они отличные!
