Приглашаю прикоснуться к истории не объективом, а сердцем. Наше утро начнётся на одном из самых живописных участков Великой стены, который окружён озером. Здесь у вас будет йога-практика с сертифицированным инструктором и медитативное чаепитие. А после мы поговорим о строительстве стены и отправимся на романтичную лодочную прогулку.
Описание экскурсии
- Йога-сессия на Великой стене — утренняя практика в окружении тишины и горных пейзажей.
- История строительства и символика стены, а также разоблачение конспирологических теорий и мифов.
- Перекус и чай — свежие фрукты и орехи, вид на бескрайние горные хребты и озеро.
- Лодочная прогулка — величественная панорама Китайской стены с воды.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Дорога из Пекина занимает полтора часа (столько же на обратный путь без учёта пробок). Йога-сессия и лодочная прогулка займут 4 часа.
- Дополнительные расходы: вход на участок Китайской стены — $10 с чел., лодочная прогулка — $10 с чел. (перед прогулкой будет инструктаж, выдаются спасательные жилеты).
- Мы предоставим коврики для йоги и перекус (свежие фрукты, орехи, воду и чай).
- С вами будут йога-инструктор и гид.
ежедневно в 08:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татэвик — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.
Входит в следующие категории Пекина
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