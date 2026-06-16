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Ретрит на Великой Китайской стене

Соединить практику йоги и знакомство с древним чудом архитектуры
Приглашаю прикоснуться к истории не объективом, а сердцем. Наше утро начнётся на одном из самых живописных участков Великой стены, который окружён озером. Здесь у вас будет йога-практика с сертифицированным инструктором и медитативное чаепитие. А после мы поговорим о строительстве стены и отправимся на романтичную лодочную прогулку.
Ретрит на Великой Китайской стене
Ретрит на Великой Китайской стене
Ретрит на Великой Китайской стене

Описание экскурсии

  • Йога-сессия на Великой стене — утренняя практика в окружении тишины и горных пейзажей.
  • История строительства и символика стены, а также разоблачение конспирологических теорий и мифов.
  • Перекус и чай — свежие фрукты и орехи, вид на бескрайние горные хребты и озеро.
  • Лодочная прогулка — величественная панорама Китайской стены с воды.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Дорога из Пекина занимает полтора часа (столько же на обратный путь без учёта пробок). Йога-сессия и лодочная прогулка займут 4 часа.
  • Дополнительные расходы: вход на участок Китайской стены — $10 с чел., лодочная прогулка — $10 с чел. (перед прогулкой будет инструктаж, выдаются спасательные жилеты).
  • Мы предоставим коврики для йоги и перекус (свежие фрукты, орехи, воду и чай).
  • С вами будут йога-инструктор и гид.

ежедневно в 08:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татэвик
Татэвик — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.

Входит в следующие категории Пекина

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