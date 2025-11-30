Мои заказы

Секреты Великой Китайской стены

Из Пекина отправиться к Бадалинскому участку стены и увидеть объекты Олимпийского парка
Чтобы познакомиться с Китаем и его историей, непременно нужно пройти по Великой стене.

Приглашаем вас узнать о секретах древней обороны, легендах, великих полководцах и необыкновенных инженерных решениях.

А затем мы перенестись в Олимпийский парк, чтобы сравнить древние и современные архитектурные амбиции Китая.
Секреты Великой Китайской стены© Александр

Описание экскурсии

10:00 — гид встретит вас у станции метро «Бэйтучэн», познакомит с программой и уточнит организационные моменты, чтобы день прошёл комфортно и спокойно

12:00 — трассовая экскурсия по пути к фрагменту Великой стены в Бадалине

11:30–12:30 — экскурсия по фрагменту Великой стены. Вы услышите, о стратегическом значении укреплений, особенностях древней обороны и о том, почему Бадалин считается сердцем Великой стены

12:30–15:30 — свободное время для самостоятельных прогулок, фотографий, подъёма на башни или отдыха с видом на горный хребет. По желанию вы подниметесь по канатной дороге или спуститесь на салазках

16:50 — короткая остановка в Олимпийском парке, чтобы сфотографироваться на фоне современных символов столицы — стадиона «Птичье гнездо» и «Водного куба»

17:00 — завершение экскурсии у станции метро «Бэйтучэн», откуда вы легко продолжите знакомство с Пекином

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Рекомендуемый возраст 6+. Дети до 14 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
  • К сожалению, поездка не подойдёт маломобильным путешественникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды

Дополнительные расходы:
— входные билеты на участок Великой стены — от 40 до 60 юаней за чел. (~$6–8) в зависимости от сезона
— по желанию: билет на фуникулёр: 140 юаней за чел. (~$20) в обе стороны и обед (по меню)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бейтученг»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Пекине
Мы — китайская туристическая компания, специализирующаяся на приёме гостей из России и стран СНГ. Наши гиды — это профессионалы с большим опытом работы и официальной лицензией. Они отлично говорят на русском,
читать дальше

английском и китайском языках. Мы гордимся тем, что наша команда не просто сопровождает туристов, а помогает им почувствовать настоящую атмосферу Китая — понять историю, культуру и традиции этой удивительной страны. Каждый маршрут продуман до мелочей: комфортный транспорт, проверенные рестораны и самые интересные достопримечательности без лишней спешки. Наши экскурсоводы всегда внимательны, вежливы и готовы ответить на любые вопросы. С нами путешествие по Китаю станет не только познавательным, но и по-настоящему тёплым и запоминающимся!

