Чтобы познакомиться с Китаем и его историей, непременно нужно пройти по Великой стене. Приглашаем вас узнать о секретах древней обороны, легендах, великих полководцах и необыкновенных инженерных решениях. А затем мы перенестись в Олимпийский парк, чтобы сравнить древние и современные архитектурные амбиции Китая.

Описание экскурсии

10:00 — гид встретит вас у станции метро «Бэйтучэн», познакомит с программой и уточнит организационные моменты, чтобы день прошёл комфортно и спокойно

12:00 — трассовая экскурсия по пути к фрагменту Великой стены в Бадалине

11:30–12:30 — экскурсия по фрагменту Великой стены. Вы услышите, о стратегическом значении укреплений, особенностях древней обороны и о том, почему Бадалин считается сердцем Великой стены

12:30–15:30 — свободное время для самостоятельных прогулок, фотографий, подъёма на башни или отдыха с видом на горный хребет. По желанию вы подниметесь по канатной дороге или спуститесь на салазках

16:50 — короткая остановка в Олимпийском парке, чтобы сфотографироваться на фоне современных символов столицы — стадиона «Птичье гнездо» и «Водного куба»

17:00 — завершение экскурсии у станции метро «Бэйтучэн», откуда вы легко продолжите знакомство с Пекином

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса

Рекомендуемый возраст 6+. Дети до 14 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых

К сожалению, поездка не подойдёт маломобильным путешественникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

— входные билеты на участок Великой стены — от 40 до 60 юаней за чел. (~$6–8) в зависимости от сезона

— по желанию: билет на фуникулёр: 140 юаней за чел. (~$20) в обе стороны и обед (по меню)