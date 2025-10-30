Культурные традиции и памятники На нашей экскурсии мы посетим Храм Неба — великолепный комплекс религиозных сооружений, построенный более пяти веков назад. Здесь можно почувствовать атмосферу древних ритуалов и узнать о важности культа предков в китайской культуре. Далее наш путь лежит к площади Тяньаньмэнь — общественному пространству, которое часто называют сердцем Китая. Здесь можно увидеть Ворота Небесного Спокойствия и мемориал Мао Цзэдуна. Мы поднимемся на вершину холма парка Jingshan, откуда откроется захватывающий вид на Пекин. Это место славится своими панорамами и историческими связями с императорскими династиями. Посетим Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Вас ждут потрясающие живописные виды и незабываемые эмоции! Важная информация:

Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно!