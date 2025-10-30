Мои заказы

Сердце Пекина: Храм Неба и Запретный город

Откройте для себя Пекин через его величайшие достопримечательности. Погрузитесь в атмосферу древних ритуалов и императорской истории
Экскурсия в Пекине предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу китайской культуры. Храм Неба - это место, где ощущается дух древних ритуалов. Площадь Тяньаньмэнь, с её историческими сооружениями, поражает своим величием.
Поднявшись на холм парка Jingshan, можно насладиться захватывающими видами на город. Запретный город (Гугун) впечатляет своим масштабом и исторической значимостью. Не забудьте взять с собой паспорт для бронирования билетов в Запретный город

4.3
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические памятники
  • 🏯 Захватывающие панорамы
  • 📜 Погружение в культуру Китая
  • 👑 Величие императорских династий
  • 🗺️ Удобное расположение достопримечательностей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Храм Неба
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Запретный город
  • Ворота Небесного Спокойствия
  • Мемориал Мао Цзэдуна
  • Парк Jingshan

Описание экскурсии

Культурные традиции и памятники На нашей экскурсии мы посетим Храм Неба — великолепный комплекс религиозных сооружений, построенный более пяти веков назад. Здесь можно почувствовать атмосферу древних ритуалов и узнать о важности культа предков в китайской культуре. Далее наш путь лежит к площади Тяньаньмэнь — общественному пространству, которое часто называют сердцем Китая. Здесь можно увидеть Ворота Небесного Спокойствия и мемориал Мао Цзэдуна. Мы поднимемся на вершину холма парка Jingshan, откуда откроется захватывающий вид на Пекин. Это место славится своими панорамами и историческими связями с императорскими династиями. Посетим Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Вас ждут потрясающие живописные виды и незабываемые эмоции! Важная информация:
Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно!

Ежедневно в 9:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты по маршруту
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 192 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Н
Никитина
30 окт 2025
В данной экскурсии увидели основные достопримечательности, плюс дегустация чая (не заявленная ранее в программе).
Из плюсов трансфер из отеля и сопровождение гидом мест для посещения, покупка билетов. Из минусов - рассчитывали на большую информативность со стороны гида.
В
Виктор
24 окт 2025
При посещении Пекина мы заказали данную экскурсию. Нашим гидом был Михаил. Он достаточно хорошо говорит на русском языке. Грамотно спланировал места для посещения и дал рекомендации по некоторым объектам. Благодаря
Мише мы посетили Запретный город, Храм Неба, Красный театр, где посмотрели увлекательное, красочное цирковое шоу.
Хотелось бы отметить, что благодаря советам Миши (оставить рюкзаки в машине), мы быстро попали в Запретный город и Храм Неба. Было желание посетить площадь Тяньаньмэнь. Но чтобы попасть на площадь, нужно было простоять в очереди полтора часа. Миша предложил другой вариант, он посадил нас в машину и провез вокруг этой площади по периметру, откуда мы увидели все достопримечательности площади. Миша дал рекомендации и навигацию для посещения достопримечательностей самостоятельно на следующий день. Было очень приятно когда вечером в гостиницу приехал Чынсун (именно у него мы заказывали экскурсию) и привёз нам китайские сувениры.

С
Светлана
8 окт 2025
Нашим гидом на этой экскурсии была Вера, очень профессиональный и грамотный гид. Её русский на очень высоком уровне, речь грамотная и понятная. А самое главное обширные знания истории, для чего
мы и заказывали экскурсию.
Мы попали на "золотую неделю", было очень много китайских туристов, поэтому отказались от идеи попасть на главную площадь, но во всём остальном всё было по плану и вовремя.
Также Вера нам помогла с решением некоторых задач, за что большое спасибо её отзывчивости.
Общение с агентством до экскурсии также отлично: всегда на связи, отвечали оперативно. Рекомендуем.

О
Оксана
26 июл 2025
Бронировали экскурсию заранее. Гид оставил свои контакты, что было очень удобно. Мы попросили приобрести входные Билеты в Запретный город, дополнительно оплатили их стоимость.
Гид Чынсун из отеля вовремя, по дороге рассказал об истории Китая, о достопримечательностях, которые проезжали.
В Храме Неба и Запретном городе все объяснил, много рассказал. Было очень познавательно и интересно!
Экскурсию рекомендую однозначно!

Входит в следующие категории Пекина

