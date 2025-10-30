Экскурсия в Пекине предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу китайской культуры. Храм Неба - это место, где ощущается дух древних ритуалов. Площадь Тяньаньмэнь, с её историческими сооружениями, поражает своим величием.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические памятники
- 🏯 Захватывающие панорамы
- 📜 Погружение в культуру Китая
- 👑 Величие императорских династий
- 🗺️ Удобное расположение достопримечательностей
Что можно увидеть
- Храм Неба
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город
- Ворота Небесного Спокойствия
- Мемориал Мао Цзэдуна
- Парк Jingshan
Описание экскурсии
Культурные традиции и памятники На нашей экскурсии мы посетим Храм Неба — великолепный комплекс религиозных сооружений, построенный более пяти веков назад. Здесь можно почувствовать атмосферу древних ритуалов и узнать о важности культа предков в китайской культуре. Далее наш путь лежит к площади Тяньаньмэнь — общественному пространству, которое часто называют сердцем Китая. Здесь можно увидеть Ворота Небесного Спокойствия и мемориал Мао Цзэдуна. Мы поднимемся на вершину холма парка Jingshan, откуда откроется захватывающий вид на Пекин. Это место славится своими панорамами и историческими связями с императорскими династиями. Посетим Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Вас ждут потрясающие живописные виды и незабываемые эмоции! Важная информация:
Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно!
Ежедневно в 9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Неба
- Площадь Тяньаньмэнь
- Ворота Небесного Спокойствия
- Мемориал Мао Цзэдуна
- Парк Jingshan
- Запретный город (Гугун)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты по маршруту
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 192 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никитина
30 окт 2025
В данной экскурсии увидели основные достопримечательности, плюс дегустация чая (не заявленная ранее в программе).
Из плюсов трансфер из отеля и сопровождение гидом мест для посещения, покупка билетов. Из минусов - рассчитывали на большую информативность со стороны гида.
Из плюсов трансфер из отеля и сопровождение гидом мест для посещения, покупка билетов. Из минусов - рассчитывали на большую информативность со стороны гида.
В
Виктор
24 окт 2025
При посещении Пекина мы заказали данную экскурсию. Нашим гидом был Михаил. Он достаточно хорошо говорит на русском языке. Грамотно спланировал места для посещения и дал рекомендации по некоторым объектам. Благодаря
С
Светлана
8 окт 2025
Нашим гидом на этой экскурсии была Вера, очень профессиональный и грамотный гид. Её русский на очень высоком уровне, речь грамотная и понятная. А самое главное обширные знания истории, для чего
О
Оксана
26 июл 2025
Бронировали экскурсию заранее. Гид оставил свои контакты, что было очень удобно. Мы попросили приобрести входные Билеты в Запретный город, дополнительно оплатили их стоимость.
Гид Чынсун из отеля вовремя, по дороге рассказал об истории Китая, о достопримечательностях, которые проезжали.
В Храме Неба и Запретном городе все объяснил, много рассказал. Было очень познавательно и интересно!
Экскурсию рекомендую однозначно!
Гид Чынсун из отеля вовремя, по дороге рассказал об истории Китая, о достопримечательностях, которые проезжали.
В Храме Неба и Запретном городе все объяснил, много рассказал. Было очень познавательно и интересно!
Экскурсию рекомендую однозначно!
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 00:30
12 ноя в 00:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
13 ноя в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.