Мы предлагаем удобный трансфер из аэропорта Пекина и увлекательную экскурсию по пути.
У вас будет возможность насладиться потрясающими видами из окна и посетить Великую Китайскую стену, Олимпийский парк, а также заглянуть на чайную церемонию и попробовать утку по-пекински.
У вас будет возможность насладиться потрясающими видами из окна и посетить Великую Китайскую стену, Олимпийский парк, а также заглянуть на чайную церемонию и попробовать утку по-пекински.
Описание трансфер
Комфортный трансфер и знаменитые локации по пути Наш тур предлагает вам комфортабельное перемещение из аэропорта Пекина до вашего места проживания или другой локации в городе. Во время трансфера вы сможете насладиться красивыми видами и узнать интересные факты об истории и культуре от опытного гида. По пути у вас также будет возможность остановиться и посетить несколько известных достопримечательностей Китая: Великую Китайскую стену, Олимпийский парк, а также заглянуть на чайную церемонию и попробовать утку по-пекински. Начните свое путешествие по Китаю с посещения удивительного и колоритного Пекина! Важная информация:
Возьмите с собой паспорт.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Олимпийский парк
- Чайная церемония
- Дегустация утки по-пекински
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Чайная церемония и дегустация
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Рекомендую очень запоминающуюся яркими эмоциями экскурсию с Борисом. Во первых встретил нас с табличкой в аэропорту на комфортном автомобиле, в который мы замечательно поместились в пятером и наш багаж из
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З
Нас забрал прекрасный экскурсовод Миша, в оговоренное время, на комфортной и даже не китайской машине! По дороге рассказал особенности жизни в Китае, сопроводил нас до стены, поднялись мы сами, как герои, это не для всех развлечение😅🤣 Рекомендую, прекрасный человек с хорошим чувством юмора!
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И
У нас был гид Костя. Встретил в аэропорту, за непринужденной беседой и рассказами отвез на Китайскую стену. Затем на чайную церемонию и в Олимпийский парк.
После был ужин в ресторане с пекинской уткой. И трансфер до отеля.
Полное сопровождение, все прошло отлично! Спасибо!
После был ужин в ресторане с пекинской уткой. И трансфер до отеля.
Полное сопровождение, все прошло отлично! Спасибо!
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Н
Бронировала данную экскурсию для своих клиентов, остались очень довольны маршрутом и гидом, рекомендую! Будем обращаться к Борису еще, оперативно отвечает, пунктуален. Большое спасибо!
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