Комфортный трансфер и знаменитые локации по пути Наш тур предлагает вам комфортабельное перемещение из аэропорта Пекина до вашего места проживания или другой локации в городе. Во время трансфера вы сможете насладиться красивыми видами и узнать интересные факты об истории и культуре от опытного гида. По пути у вас также будет возможность остановиться и посетить несколько известных достопримечательностей Китая: Великую Китайскую стену, Олимпийский парк, а также заглянуть на чайную церемонию и попробовать утку по-пекински. Начните свое путешествие по Китаю с посещения удивительного и колоритного Пекина! Важная информация:

Возьмите с собой паспорт.