Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия в Пекине
Превратить трансфер в путешествие по главным городским локациям и китайским традициям
Встретим вас в аэропорту — и вместо обычного трансфера устроим полноценное знакомство с Пекином.
Вы увидите Запретный город с высоты парка Цзиншань, прогуляетесь по старым хутунам и площади Тяньаньмэнь, попробуете пекинскую утку и китайский чай. А ещё узнаете о жизни горожан в прошлом и настоящем и о ключевых символах национальной культуры.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту
На комфортном автомобиле мы отправимся с вами в центр Пекина — знакомство с городом начнётся уже по дороге.
9:00–9:40 — парк Цзиншань
Поднимемся на искусственный холм, созданный из земли, которую вынимали при строительстве рвов Запретного города. С павильона Ваньчунь увидим Пекин с высоты: с одной стороны — крыши Запретного города, с другой — старинные Барабанная и Колокольная башни. Поговорим об императорском прошлом парка и центральной оси китайской столицы.
10:10–10:40 — чайная церемония
Познакомимся с одной из самых знаменитых китайских традиций. Вы увидите, как правильно заваривают чай, попробуете несколько сортов и научитесь различать их вкусы и ароматы.
11:30 — пекинская утка
Сделаем гастрономическую остановку и попробуем блюдо, ставшее одним из символов столицы: утку с хрустящей кожицей подают с тонкими блинчиками, овощами и традиционным соусом.
13:00 — площадь Тяньаньмэнь
Побываем на главной площади страны. Обсудим события китайской истории, свидетелем которых она стала.
14:00 — Старый Пекин
Прогуляемся по Дашилань — торговому кварталу с многовековой историей — и заглянем в хутуны. Среди узких переулков и традиционных домов особенно хорошо видно, каким был Пекин до появления широких проспектов и небоскрёбов.
16:00 — китайское акробатическое шоу
Завершим знакомство с городом ярким представлением. Китайская акробатика существует много веков и сочетает невероятную гибкость, силу, баланс и сложнейшие трюки.
17:30 — трансфер в отель
После насыщенного дня мы отвезём вас в отель. Вам не придётся самостоятельно разбираться с транспортом и строить логистику по незнакомому городу.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и чайная церемония
Дополнительно оплачиваются: утка по-пекински — 228 юаней (≈ $34) за одну штуку, билет на акробатическое шоу — от 280 до 880 юаней (≈ $42–130) за чел., билет в парк Цзиншань — 10 юаней (≈ $1,5) за чел.
Встретим вас в аэропорту Шоуду (PEK) или Дасин (PKX). В центр от Шоуду ехать около 40 минут, от Дасина — около 1 часа 20 минут
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3380 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу, читать дальшеуменьшить
людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его.
Особенно глубоко освещаем три ключевые темы:
1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм
2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня
3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии
Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование.
Помимо организации экскурсий, поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.
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