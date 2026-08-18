Встретим вас в аэропорту — и вместо обычного трансфера устроим полноценное знакомство с Пекином. Вы увидите Запретный город с высоты парка Цзиншань, прогуляетесь по старым хутунам и площади Тяньаньмэнь, попробуете пекинскую утку и китайский чай. А ещё узнаете о жизни горожан в прошлом и настоящем и о ключевых символах национальной культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание трансфер

Встреча в аэропорту

На комфортном автомобиле мы отправимся с вами в центр Пекина — знакомство с городом начнётся уже по дороге.

9:00–9:40 — парк Цзиншань

Поднимемся на искусственный холм, созданный из земли, которую вынимали при строительстве рвов Запретного города. С павильона Ваньчунь увидим Пекин с высоты: с одной стороны — крыши Запретного города, с другой — старинные Барабанная и Колокольная башни. Поговорим об императорском прошлом парка и центральной оси китайской столицы.

10:10–10:40 — чайная церемония

Познакомимся с одной из самых знаменитых китайских традиций. Вы увидите, как правильно заваривают чай, попробуете несколько сортов и научитесь различать их вкусы и ароматы.

11:30 — пекинская утка

Сделаем гастрономическую остановку и попробуем блюдо, ставшее одним из символов столицы: утку с хрустящей кожицей подают с тонкими блинчиками, овощами и традиционным соусом.

13:00 — площадь Тяньаньмэнь

Побываем на главной площади страны. Обсудим события китайской истории, свидетелем которых она стала.

14:00 — Старый Пекин

Прогуляемся по Дашилань — торговому кварталу с многовековой историей — и заглянем в хутуны. Среди узких переулков и традиционных домов особенно хорошо видно, каким был Пекин до появления широких проспектов и небоскрёбов.

16:00 — китайское акробатическое шоу

Завершим знакомство с городом ярким представлением. Китайская акробатика существует много веков и сочетает невероятную гибкость, силу, баланс и сложнейшие трюки.

17:30 — трансфер в отель

После насыщенного дня мы отвезём вас в отель. Вам не придётся самостоятельно разбираться с транспортом и строить логистику по незнакомому городу.

Организационные детали