Что такое хутуны и почему они важны? Как площадь Тяньаньмэнь связана с императорами и КНР? На эти и другие вопросы ответим на экскурсии вокруг главной исторической оси Пекина — линии, которая 600 лет символизировала порядок, власть и устройство мира.
Вы пройдёте путь от Запретного города к живой торговой улице Цяньмэнь и узнаете, как жила императорская семья.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в отеле
10:30–12:30 — Запретный город. Здесь вы узнаете о символике цветов, цифр, драконов. Познакомитесь с жизнью императоров династий Мин и Цин, тайнами гарема и придворными интригами
13:00–14:30 — площадь Тяньаньмэнь. Посмотрите на архитектурный ансамбль, разберётесь, почему площадь стала местом национальных праздников и парадов
15:00–16:30 — улица Цяньмэнь. Здесь вас ждут традиционные лавки. Вы увидите, как жили и живут горожане в хутунах (пекинских переулках), попробуете китайскую уличную еду
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит посещение улицы Цяньмэнь и хутунов
- Для бесплатного посещения площади Тяньаньмэнь необходима предварительная запись. Пришлите паспортные данные, чтобы гид помог записаться
- Дополнительно оплачивается: обед (по желанию), билет в Запретный город для себя и гида — 60 юаней (~ $7,5) за чел.
- Экскурсия пешеходная, возможно передвижение на такси (оплачивается дополнительно)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 201 туриста
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсовод Екатерина очень грамотно, интересно повела экскурсию. Маршрут корректировала в соответствии с нашими пожеланиями. с нами был ребенок 8 лет. Было интересно ему и нам. мы не устали, не скучали. много интересных деталей. вежливая, корректная. спасибо!
