Экскурсии по Старому городу в Пекине

Найдено 4 экскурсии в категории «Старый город» в Пекине на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Три символа Пекина: площадь, дворец, старый город
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Зайти в старые пекинские лавки, побывать в императорском дворце и увидеть место проведения парадов
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Пешая
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Побывать в Запретном городе, парке Бэйхай, храме Таймяо и переулках Старого города
Начало: От вашего отеля
Завтра в 18:00
2 июн в 00:00
$258 за всё до 15 чел.
Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов
Пешая
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Побывать в буддийском храме, поблуждать по улочкам Старого города и подняться на крышу высотки
Завтра в 08:30
1 июн в 08:30
$200 за всё до 5 чел.
Знакомство с чудом света Симатай и прогулка по старому городу Губэй
6 часов
-
5%
Билеты
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
$342$360 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Три символа Пекина: площадь, дворец, старый город
Экскурсовод Екатерина очень грамотно, интересно повела экскурсию. Маршрут корректировала в соответствии с нашими пожеланиями. с нами был ребенок 8 лет. Было интересно ему и нам. мы не устали, не скучали. много интересных деталей. вежливая, корректная. спасибо!
Е
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Сегодня у нас было первое знакомство с Пекином вместе с Максимом. Мы остались в полном восторге, получили массу впечатлений. Рассказы
Максима о городе и истории были очень интересными, большинство фактов нас очень удивило. Максим провел с нами целый день, удалось посмотреть много знаменательных достопримечательностей и познакомиться с культурой поближе. Благодарим Максима за то, что открыли нам этот прекрасный город и по-настоящему влюбили нас в него. Однозначно рекомендуем!

В
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
все было очень интересно и познавательно! всем рекомендуем! Павел нам солировал на экскурсии, очень интересно рассказывал, приятный собеседник
Татьяна
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Максим отличный гид! провёл нас без очередей в запретный город! прокатили на рикше! прогулялись по парку! красота! Максиму спасибо огромное! и за чайную церемонию отдельно!
А
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Это был наш первый раз в Пекине и хотелось такую экскурсию, которая познакомит с городом и покажет основные достопримечательности. В
этом туре понравилось, что гид Саша нас встретил сразу в отеле и провел нас в императорский дворец очень быстро и без каких-либо очередей, запомнилась вкусная чайная церемония и вкусная утка по пекински. Вечером отправились в цирк, который тоже поразил своими артистами.

Владислав
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Отличный гид Юс, показал все достопримечательности и подробно обо всем рассказал.
Русский язык как у носителя языка, знает много об истории Китая.
Заказал такси, приобрел все необходимые билеты в запретный город, цирк и лентий дворец.
Всем рекомендую!
A
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Пекин как на ладони: незабываемый день с Максимом.

Сегодня наша семья провела с экскурсоводом Максимом насыщенный день по центру Пекина. Маршрут
получился длинным, но запоминающимся: от древних храмов до уютных хутунов.

Начали с храма Таймяо (Императорский храм предков). Нас невероятно впечатлила его аутентичная архитектура. Здесь с древних времен сохранились оригинальные опоры и перекрытия из сандала — зрелище действительно величественное.

Затем посетили Запретный город. Несмотря на огромные толпы туристов, Максим сумел провести нас по самым интересным дворам и Северному императорскому саду, где мы нашли отличную смотровую площадку и буддийский храм. Отдельное спасибо за истории: слушать о жизни императоров и наложниц в декорациях настоящих дворцов было интересно даже детям.

Помимо осмотра достопримечательностей мы также приняли участие в мастер классе по калиграфии, что добавило путешествию душевности. Он проходил в одном из домов в хутунах - проулках старой деревни, построенной за пределами Запретного города.

Завершили день в отличном ресторане с уткой по-пекински. Повар разделывал её при нас на тончайшие ломтики — это было невероятно вкусно!

Максим — настоящий профессионал: эрудированный, внимательный и умеющий организовать группу даже в самом людном месте. Однозначно рекомендуем!

Е
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Были в Пекине в конце января 2026 года. Посетили Запретный город, храм Неба, Великую Китайскую Стену. Сопровождала гид Роза.
Остались довольны.
Оптимально по времени, интересно по содержанию, обошлись практически без очередей ко всем достопримечательностям.
Для короткого пребывания - оптимально.
Всего 8 отзывов в Пекине в категории "Старый город"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Три символа Пекина: площадь, дворец, старый город;
  2. Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии;
  3. Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов;
  4. Знакомство с чудом света Симатай и прогулка по старому городу Губэй.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Старый город" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 342 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
