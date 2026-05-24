получился длинным, но запоминающимся: от древних храмов до уютных хутунов.



Начали с храма Таймяо (Императорский храм предков). Нас невероятно впечатлила его аутентичная архитектура. Здесь с древних времен сохранились оригинальные опоры и перекрытия из сандала — зрелище действительно величественное.



Затем посетили Запретный город. Несмотря на огромные толпы туристов, Максим сумел провести нас по самым интересным дворам и Северному императорскому саду, где мы нашли отличную смотровую площадку и буддийский храм. Отдельное спасибо за истории: слушать о жизни императоров и наложниц в декорациях настоящих дворцов было интересно даже детям.



Помимо осмотра достопримечательностей мы также приняли участие в мастер классе по калиграфии, что добавило путешествию душевности. Он проходил в одном из домов в хутунах - проулках старой деревни, построенной за пределами Запретного города.



Завершили день в отличном ресторане с уткой по-пекински. Повар разделывал её при нас на тончайшие ломтики — это было невероятно вкусно!



Максим — настоящий профессионал: эрудированный, внимательный и умеющий организовать группу даже в самом людном месте. Однозначно рекомендуем!