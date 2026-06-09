Китай заговорит с вами языком традиций. Сначала вы поучаствуете в медитативном ритуале, в котором каждый глоток чая — это целая философия. А затем под покровом ночи погуляете по участку Сыматай и городку Губэй, где оживают эпохи Мин и Цин.
А также узнаете, что Великая стена и чайный домик похожи по духу — оба требуют времени, тишины и внимания.
А также узнаете, что Великая стена и чайный домик похожи по духу — оба требуют времени, тишины и внимания.
Описание экскурсии
Чайная церемония в Пекине
Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете разные сорта: чёрный, зелёный, белый, жёлтый, улун. Каждый обладает уникальными характеристиками, вкусами и способами приготовления.
Великая стена, участок Сыматай
Подниметесь на участок, который считается одним из самых аутентичных — здесь сохранился первоначальный облик эпохи династии Мин. Ночью стена подсвечивается мягким светом и выглядит как огненный дракон, застывший на горных хребтах.
Город на воде Губэй
Спуститесь в городок, где воссоздана архитектура в стиле династий Мин и Цин. Мосты и крыши под старину выглядят очень колоритно, а фонари и их отражения в каналах создают почти сказочную атмосферу.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Honda, Toyota или Buick
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — $53, дегустация пельменей (опционально) — $6
- Дорога из Пекина и обратно займёт 4 часа, на каждой локации проведём по 1 часу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2972 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
Входит в следующие категории Пекина
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