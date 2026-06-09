Китай заговорит с вами языком традиций. Сначала вы поучаствуете в медитативном ритуале, в котором каждый глоток чая — это целая философия. А затем под покровом ночи погуляете по участку Сыматай и городку Губэй, где оживают эпохи Мин и Цин. А также узнаете, что Великая стена и чайный домик похожи по духу — оба требуют времени, тишины и внимания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чайная церемония в Пекине

Вы познакомитесь с китайской чайной культурой и попробуете разные сорта: чёрный, зелёный, белый, жёлтый, улун. Каждый обладает уникальными характеристиками, вкусами и способами приготовления.

Великая стена, участок Сыматай

Подниметесь на участок, который считается одним из самых аутентичных — здесь сохранился первоначальный облик эпохи династии Мин. Ночью стена подсвечивается мягким светом и выглядит как огненный дракон, застывший на горных хребтах.

Город на воде Губэй

Спуститесь в городок, где воссоздана архитектура в стиле династий Мин и Цин. Мосты и крыши под старину выглядят очень колоритно, а фонари и их отражения в каналах создают почти сказочную атмосферу.

Организационные детали