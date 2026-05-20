Приглашаем вас в императорский дворец и одну из самых мощных крепостей Великой стены. Вы узнаете, как развивалось государство, на каких принципах оно базировалось и как защищалось.
А ещё дополните исторический экскурс участием в чайной церемонии, чтобы познакомиться с философией и эстетикой старинной традиции.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле
9:30–11:30 — Запретный город (Гугун). Вы посетите огромный деревянный дворцовый комплекс — бывшую резиденцию императоров династий Мин и Цин. Мы поговорим о жизни правителей Поднебесной, особенностях государственной системы, церемониях и интригах
Вы узнаете:
- как устроена классическая дворцовая планировка и почему всё подчинено строгой оси
- чем отличались государственные залы и личные покои императора
- как символика цветов, чисел и форм отражала философию и идею абсолютной власти
- как Гугун стал музеем и сокровищницей почти 2 млн культурных реликвий
11:30–12:00 — переезд к чайному домику
12:00–12:40 — чайная церемония. Профессиональный мастер познакомит вас с китайской чайной культурой как частью повседневной философии
12:40–14:00 — переезд к Великой Китайской стене
14:00–16:00 — участок Цзюйюнгуань — один из самых укреплённых горных проходов, который входит в тройку величайших крепостей Китая
- Вы выясните, почему его называли обителью холопов, в чём особенности китайской военной архитектуры и чем отличается именно этот участок стены
- Увидите крепостные ворота, сторожевые башни и оборонительные сооружения, в том числе «Башню облаков» (Юньтай) с буддийскими барельефами и многоязычными надписями эпохи Юань
~17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле HR-V Sport
- Дополнительно оплачиваются билеты на участок Стены — 40 юаней за чел. (~$6) и в Запретный город — 60 юаней за чел. (~$9), а также обед — ~60–100 юаней на чел. (~$9–14)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45 и 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
