Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Предлагаем тур только для вашей компании. Будем знакомиться с культурой и исследовать удивительный Пекин. Погуляем по парку «Цзиншань» и поднимемся на вершину холма за лучшим видом на Запретный город. Попробуем читать дальше
разные виды чая и пройдёмся по улочкам столицы. Во второй день вас ждёт экскурсия к Великой Китайской стене — её самому красивому участку Мутяньюй. Туда мы поднимемся на фуникулёре, а спустимся на санях по железной трубе.
Обязательно берите с собой паспорт на все экскурсии.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. В зависимости от количества людей — комфортабельный автомобиль, минивэн или микроавтобус.
Возраст участников. Рекомендуемый возраст — от 3 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойные пешие прогулки. Физподготовка не нужна.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Пекином и чайная церемония
Встретим вас в Пекине и начнём знакомство со столицей. Вы увидите Дом народных собраний, Национальный музей Китая (снаружи) и храм Неба. Погуляете в парке «Цзиншань», центральная точка которого — одноимённая гора высотой 94 метра над уровнем моря. С неё можно во всей красе увидеть Запретный город.
После экскурсии вас ждёт чайная церемония — погрузимся в культуру чаепития. Вечером по желанию и за доплату вы сможете посетить шоу акробатики или представление «Династия Золотой Маски».
2 день
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Сегодня отправимся к Великой Китайской стене и полюбуемся её самым красивым участком — Мутяньюй. На неё мы поднимемся на фуникулере, а спустимся на санях по железной трубе. Ещё осмотрим храм школы тибетского буддизма Юнхэгун. На этом наш тур подошёл к концу. До новых встреч!
Входные билеты на объекты экскурсий, фуникулёр и сани, в том числе билеты для гида
Посещение шоу акробатики или представления «Династия Золотой Маски» (по желанию)
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом месте города, время - по договорённости
Завершение: Пекин, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Фэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 572 туристов
Меня зовут Chen Feng, русское имя Саша. Я учился в России. В Пекине работаю гидом и переводчиком уже 16 лет. Я использую свои глубокие знания и богатый опыт работы, чтобы познакомить путешественников с Древним Китаем и современным Пекином с долгой историей. Работаю с командой таких же опытных гидов.