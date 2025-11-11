Обязательно берите с собой паспорт на все экскурсии.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. В зависимости от количества людей — комфортабельный автомобиль, минивэн или микроавтобус.

Возраст участников. Рекомендуемый возраст — от 3 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойные пешие прогулки. Физподготовка не нужна.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Тур доступен для бронирования в любой день.