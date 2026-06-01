Индивидуально по Пекину с гастропогружением, прогулкой на велорикше, мастер-классами и отелем 4
Посетить Великую стену и Гугун, сделать веер, исполнить оперу, попробовать блюда с лотосом и акулой
Начало: Пекин, аэропорт или место вашего проживания, 8:00
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
$1500 за человека
Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе
Великая стена, Олимпийский парк, дворец императора, Гугун, скалы из «Аватара» и Небесные врата
Начало: Аэропорт Пекина, 14:00
7 авг в 14:00
14 авг в 14:00
159 000 ₽ за человека
Гранд-тур по многоликому Китаю: Сиань, Чжанцзяцзе, Фэнхуан, Гуйлинь и Пекин
Терракотовая армия, скалы из «Аватара», Великая стена, сплав на плотах и рыбалка с бакланами
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
20 июн в 12:00
7 авг в 12:00
249 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Озеро Хоухай»
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