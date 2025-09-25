Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Санье на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 1 отзыв Индивидуальная Шоу от режиссёра цирка «Дю Солей» в этническом парке в Санье Познакомиться с культурой, историей и традициями острова Хайнань в форме циркового представления Начало: У вашего отеля от $145 за человека На машине На микроавтобусе 1 час 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Бизнес-трансфер от аэропорта «Феникс» в отель Саньи Добраться до отеля без лишней суеты на комфортабельном минивэне Начало: В аэропорту «Феникс» $36 за всё до 6 чел. 5 часов 2 отзыва Водная прогулка Рафтинг у горы Учжишань Отправляйтесь на незабываемое приключение: преодолейте полосу препятствий и спуститесь по бурным водам у подножия горы Учжишань Начало: У отеля $180 за человека Другие экскурсии Саньи

