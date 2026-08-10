Отправляемся в парк «Янода» — к тропическим лесам, горным ручьям и стеклянным маршрутам над ущельем. Вы подниметесь над кронами деревьев по канатной дороге, пройдёте по прозрачной смотровой площадке, увидите Ручей орхидей, подвесной мост и природные локации Хайнаня.

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Описание экскурсии

Комфортная дорога из Саньи

Русскоговорящий гид встретит вас в отеле и отвезёт в парк «Янода» на комфортабельном автомобиле. Поездка займёт около часа. По пути вы послушаете о Хайнане, местной природе и особенностях тропического леса.

Тропический парк «Янода»

Название связано с местным приветствием и ассоциируется с дружелюбием и добрыми пожеланиями. На территории парка — многовековые деревья, лианы, ручьи, водопады и прогулочные маршруты среди тропической зелени.

Панорамная канатная дорога

Вы подниметесь над джунглями по современной канатной дороге с прозрачными кабинами и панорамным обзором. С высоты откроются виды на зелёные склоны, ущелья, горные ручьи и, в ясную погоду, на Южно-Китайское море.

Стеклянная смотровая площадка «Уа Ай Лу»

Главная точка маршрута — стеклянный комплекс на вершине. Вы пройдёте по прозрачному стеклу над ущельем, увидите тропический лес с высоты и сделаете яркие фотографии. А ещё на площадке есть интерактивный 5D-эффект «треснувшего стекла».

Ручей орхидей

Здесь растут разные виды растений, включая скальные орхидеи и лудисию. В лесу периодически появляется искусственный туман, а солнечные лучи проходят сквозь кроны и создают красивый световой эффект.

Мини-зоопарк

На территории живут капибары, красные панды, еноты-полоскуны, ленивец, зебры, альпаки, павлины, сурикаты, кенгуру, попугаи ара и другие животные.

Водно-болотный парк

Ещё одна спокойная зона «Янода» — водно-болотный парк с озером, зелёной лужайкой и тропической растительностью. Здесь можно погулять у воды, увидеть водных птиц, посмотреть шоу с попугаями.

Подвесной мост долины Саньдаго

Вы пройдёте по большому подвесному мосту над ущельем, который при движении слегка покачивается. С него открываются виды на джунгли, горный ручей и зелёные склоны. По бокам моста висят ленты для загадывания желаний.

Организационные детали