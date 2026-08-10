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Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост

Прокатиться над тропическим лесом на канатной дороге и пройти по стеклу над ущельем - из Саньи
Отправляемся в парк «Янода» — к тропическим лесам, горным ручьям и стеклянным маршрутам над ущельем.

Вы подниметесь над кронами деревьев по канатной дороге, пройдёте по прозрачной смотровой площадке, увидите Ручей орхидей, подвесной мост и природные локации Хайнаня.
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост

Описание экскурсии

Комфортная дорога из Саньи

Русскоговорящий гид встретит вас в отеле и отвезёт в парк «Янода» на комфортабельном автомобиле. Поездка займёт около часа. По пути вы послушаете о Хайнане, местной природе и особенностях тропического леса.

Тропический парк «Янода»

Название связано с местным приветствием и ассоциируется с дружелюбием и добрыми пожеланиями. На территории парка — многовековые деревья, лианы, ручьи, водопады и прогулочные маршруты среди тропической зелени.

Панорамная канатная дорога

Вы подниметесь над джунглями по современной канатной дороге с прозрачными кабинами и панорамным обзором. С высоты откроются виды на зелёные склоны, ущелья, горные ручьи и, в ясную погоду, на Южно-Китайское море.

Стеклянная смотровая площадка «Уа Ай Лу»

Главная точка маршрута — стеклянный комплекс на вершине. Вы пройдёте по прозрачному стеклу над ущельем, увидите тропический лес с высоты и сделаете яркие фотографии. А ещё на площадке есть интерактивный 5D-эффект «треснувшего стекла».

Ручей орхидей

Здесь растут разные виды растений, включая скальные орхидеи и лудисию. В лесу периодически появляется искусственный туман, а солнечные лучи проходят сквозь кроны и создают красивый световой эффект.

Мини-зоопарк

На территории живут капибары, красные панды, еноты-полоскуны, ленивец, зебры, альпаки, павлины, сурикаты, кенгуру, попугаи ара и другие животные.

Водно-болотный парк

Ещё одна спокойная зона «Янода» — водно-болотный парк с озером, зелёной лужайкой и тропической растительностью. Здесь можно погулять у воды, увидеть водных птиц, посмотреть шоу с попугаями.

Подвесной мост долины Саньдаго

Вы пройдёте по большому подвесному мосту над ущельем, который при движении слегка покачивается. С него открываются виды на джунгли, горный ручей и зелёные склоны. По бокам моста висят ленты для загадывания желаний.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, все входные билеты, проезд на канатной дороге, посещение стеклянной смотровой площадки
  • В парке можно прокатиться на зиплайне и качелях — по желанию и актуальному прайсу
  • Маршрут подходит для путешественников без серьёзных заболеваний опорно-двигательного аппарата
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 478 туристов
Я много лет работаю в туристической сфере в Санье, у меня есть профессиональная команда и комфортные автомобили. Наша команда составляет индивидуальные маршруты по Хайнаню для частных путешественников, семей и групп. Мы
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предлагаем бронирование отелей, персональный транспорт, трансфер из аэропортов Хайкоу и Саньи, а также организуем морские прогулки на яхтах, морскую рыбалку и другие туристические услуги по всему острову Хайнань. Работаем с полной отдачей, внимательно продумываем все детали поездки, чтобы вы приехали с хорошим настроением и вернулись довольными. Благодарим вас за внимание и поддержку!

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