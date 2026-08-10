Вы подниметесь над кронами деревьев по канатной дороге, пройдёте по прозрачной смотровой площадке, увидите Ручей орхидей, подвесной мост и природные локации Хайнаня.
Описание экскурсии
Комфортная дорога из Саньи
Русскоговорящий гид встретит вас в отеле и отвезёт в парк «Янода» на комфортабельном автомобиле. Поездка займёт около часа. По пути вы послушаете о Хайнане, местной природе и особенностях тропического леса.
Тропический парк «Янода»
Название связано с местным приветствием и ассоциируется с дружелюбием и добрыми пожеланиями. На территории парка — многовековые деревья, лианы, ручьи, водопады и прогулочные маршруты среди тропической зелени.
Панорамная канатная дорога
Вы подниметесь над джунглями по современной канатной дороге с прозрачными кабинами и панорамным обзором. С высоты откроются виды на зелёные склоны, ущелья, горные ручьи и, в ясную погоду, на Южно-Китайское море.
Стеклянная смотровая площадка «Уа Ай Лу»
Главная точка маршрута — стеклянный комплекс на вершине. Вы пройдёте по прозрачному стеклу над ущельем, увидите тропический лес с высоты и сделаете яркие фотографии. А ещё на площадке есть интерактивный 5D-эффект «треснувшего стекла».
Ручей орхидей
Здесь растут разные виды растений, включая скальные орхидеи и лудисию. В лесу периодически появляется искусственный туман, а солнечные лучи проходят сквозь кроны и создают красивый световой эффект.
Мини-зоопарк
На территории живут капибары, красные панды, еноты-полоскуны, ленивец, зебры, альпаки, павлины, сурикаты, кенгуру, попугаи ара и другие животные.
Водно-болотный парк
Ещё одна спокойная зона «Янода» — водно-болотный парк с озером, зелёной лужайкой и тропической растительностью. Здесь можно погулять у воды, увидеть водных птиц, посмотреть шоу с попугаями.
Подвесной мост долины Саньдаго
Вы пройдёте по большому подвесному мосту над ущельем, который при движении слегка покачивается. С него открываются виды на джунгли, горный ручей и зелёные склоны. По бокам моста висят ленты для загадывания желаний.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все входные билеты, проезд на канатной дороге, посещение стеклянной смотровой площадки
- В парке можно прокатиться на зиплайне и качелях — по желанию и актуальному прайсу
- Маршрут подходит для путешественников без серьёзных заболеваний опорно-двигательного аппарата
- С вами будет гид из нашей команды