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Экскурсии с посещением канатной дороги в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Санье на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Остров обезьян: путешествие из Саньи
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
4 часа
49 отзывов
Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
«Самая длинная канатная дорога в Китае»
7 авг в 09:30
9 авг в 09:30
от $140 за человека
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост
На машине
Канатная дорога
5 часов
Индивидуальная
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост
Прокатиться над тропическим лесом на канатной дороге и пройти по стеклу над ущельем - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Вы подниметесь над джунглями по современной канатной дороге с прозрачными кабинами и панорамным обзором»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $158 за человека
Остров обезьян на Хайнане: канатная дорога и природный парк
Канатная дорога
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Остров обезьян на Хайнане: канатная дорога и природный парк
Начало: Санья, точка сбора
«Путешествие начнётся с поездки по живописной канатной дороге, которая проходит над морским заливом»
7 авг в 08:30
9 авг в 08:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
Остров обезьян: путешествие из Саньи
потрясающая экскурсия от которой невозможно устать, потому что комфорт на высочайшем уровне. Гид Максим большой молодец 👍🏼 Ну а красота мест зашкаливает😍
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Дмитрий
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много интересного, в том числе и о правилах "общения" С обезьянами, провёл по парку, покормили обезьян, все очень понравилось.
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много
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Татьяна
Остров обезьян: путешествие из Саньи
начнем с того что мы проспали на экскурсию!!! Ездила я и дочка 7 лет, нам очень тактично напомнили про время,
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и еще гид очень любезно сказал что подождет пока мы позавтракаем 🥹 помог в отеле взять зонтик ☂️ от солнца чтобы не сгорели мы, и по дороге дал много важных советов для туриста. Сама экскурсия конечно интересная, но невыносимо жарко 🥵 спаслись на 15 минут в кинотеатре …. обезьянки смешные, и вокруг много надзирателей которые ходят с палками и в случае чего гоняют их. Хотелось бы подольше там побыть, но к сожалению, при такой температуре было невыносимо 😜

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Мария
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про страну,про остров,что ещё будет интересно увидеть. Обезьянки чудесные,ведут себя культурно-ни очки,ни кепки,ни серёжки не хватают))
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про
Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про
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В
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Большое спасибо гиду Максиму,с комфортом нас довез до острова обезьян,очень веселый парень,находится с ним в компании было очень приятно,как с
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другом! На острове Максим был очень чуток и внимателен к нам с мужем,подсказывал как правильно вести себя с обезьянками,экскурсия нам очень понравилась,однозначно рекомендуем!)

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Е
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Спасибо команде за организацию. Экскурсия с Максимом прошла замечательно, было интересно и познавательно.
Рекомендуем!!!
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Д
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные и прожорливые. Детям поездка заходит на ура
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные
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M
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Все замечательно. Экскурсию для нас провел гид Максим, отвез нас на комфортабельном авто к острову обезьян, обеспечил нас водичкой, везде провел, все показал и рассказал. Мы остались очень довольны, спасибо!
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А
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Всем, добрый день!
Нам на столько понравилась индивидуальная экскурсия с Борисом в парк Янода, что мы решили взять экскурсию на остров
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обезьян.
Отдельно хочется сказать о комфорте трансфера, вас будут ждать: кожаный салон, удобные сидения с функцией массажа, кондиционер и минеральная вода.
В этот раз экскурсию проводил гид Андрей.
Настоящий профессионал своего дела и очень эрудированная личность.
Весь путь (на остров и обратно) мы беседовали обо всем на свете, было интересно и познавательно, огромное спасибо Андрею за его работу.
А теперь о самой экскурсии на остров обезьян, если вы любите животных непременно берите ее, будет интересно не только детям, но и вам самим. Очаровательные создания обитают на этом острове.
Как пошутил наш предыдущий гид: В Китае даже обезьяны воспитанные 😁.
Никто не покусал, ничего не украли, есть специальные места для кормления животных, мы получили массу позитива 👍.

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Наталья
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
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Всего 49 отзывов в Санье в категории "Канатная дорога"

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Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Остров обезьян: путешествие из Саньи;
  2. Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост;
  3. Остров обезьян на Хайнане: канатная дорога и природный парк.
Какие места ещё посмотреть в Санье
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров обезьян;
  2. Мосты;
  3. Центр буддизма Наньшань;
  4. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  5. Атлантис;
  6. Ялонг Бэй (Ялунвань);
  7. Фруктовый рынок;
  8. Романтический парк Санья.
Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2026
Сейчас в Санье в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 158. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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