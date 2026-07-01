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Индивидуальная
Остров обезьян: путешествие из Саньи
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в Китае и погулять по заповедному острову обезьян
Начало: У вашего отеля
«Самая длинная канатная дорога в Китае»
7 авг в 09:30
9 авг в 09:30
от $140 за человека
Индивидуальная
Парк «Янода»: джунгли и стеклянный мост
Прокатиться над тропическим лесом на канатной дороге и пройти по стеклу над ущельем - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Вы подниметесь над джунглями по современной канатной дороге с прозрачными кабинами и панорамным обзором»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $158 за человека
Групповая
до 25 чел.
Остров обезьян на Хайнане: канатная дорога и природный парк
Начало: Санья, точка сбора
«Путешествие начнётся с поездки по живописной канатной дороге, которая проходит над морским заливом»
7 авг в 08:30
9 авг в 08:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
потрясающая экскурсия от которой невозможно устать, потому что комфорт на высочайшем уровне. Гид Максим большой молодец 👍🏼 Ну а красота мест зашкаливает😍
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Все очень понравилось, вежливый гид Иван, доставил на комфортабельной машине, затем на канатной дороге, рассказал много интересного, в том числе и о правилах "общения" С обезьянами, провёл по парку, покормили обезьян, все очень понравилось.
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начнем с того что мы проспали на экскурсию!!! Ездила я и дочка 7 лет, нам очень тактично напомнили про время,
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Прекрасная поездка на остров обезьян с Борисом-приехал вовремя,машина отличная-чистая,кондиционер,вода-всё было. по дороге рассказал много интересного про страну,про остров,что ещё будет интересно увидеть. Обезьянки чудесные,ведут себя культурно-ни очки,ни кепки,ни серёжки не хватают))
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В
Большое спасибо гиду Максиму,с комфортом нас довез до острова обезьян,очень веселый парень,находится с ним в компании было очень приятно,как с
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Е
Спасибо команде за организацию. Экскурсия с Максимом прошла замечательно, было интересно и познавательно.
Рекомендуем!!!
Рекомендуем!!!
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Д
Борис - замечательный гид, учитывает все пожелания путешественников. Виды с фуникулера открываются захватывающие. Обезьяны симпатичные, активные и прожорливые. Детям поездка заходит на ура
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M
Все замечательно. Экскурсию для нас провел гид Максим, отвез нас на комфортабельном авто к острову обезьян, обеспечил нас водичкой, везде провел, все показал и рассказал. Мы остались очень довольны, спасибо!
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А
Всем, добрый день!
Нам на столько понравилась индивидуальная экскурсия с Борисом в парк Янода, что мы решили взять экскурсию на остров
Нам на столько понравилась индивидуальная экскурсия с Борисом в парк Янода, что мы решили взять экскурсию на остров
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Экскурсия понравилась, прекрасный гид Борис. Рекомендую семьям с детьми, обезьяны не агрессивны и милы.
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Всего 49 отзывов в Санье в категории "Канатная дорога"
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Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Канатная дорога»
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Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2026
Сейчас в Санье в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 158. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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