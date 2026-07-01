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обезьян.

Отдельно хочется сказать о комфорте трансфера, вас будут ждать: кожаный салон, удобные сидения с функцией массажа, кондиционер и минеральная вода.

В этот раз экскурсию проводил гид Андрей.

Настоящий профессионал своего дела и очень эрудированная личность.

Весь путь (на остров и обратно) мы беседовали обо всем на свете, было интересно и познавательно, огромное спасибо Андрею за его работу.

А теперь о самой экскурсии на остров обезьян, если вы любите животных непременно берите ее, будет интересно не только детям, но и вам самим. Очаровательные создания обитают на этом острове.

Как пошутил наш предыдущий гид: В Китае даже обезьяны воспитанные 😁.

Никто не покусал, ничего не украли, есть специальные места для кормления животных, мы получили массу позитива 👍.