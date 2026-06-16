Тропический парк «Янода» — одно из самых живописных мест острова Хайнань.
Здесь можно прогуляться по подвесному стеклянному мосту над лесом и подняться на фуникулёре, увидеть коллекцию орхидей и побывать в мини-зоопарке с экзотическими животными. Для любителей адреналина есть зиплайн, качели над пропастью и тарзанка. Красивые виды и необычные локации делают Яноду отличным местом для атмосферных снимков.
Здесь можно прогуляться по подвесному стеклянному мосту над лесом и подняться на фуникулёре, увидеть коллекцию орхидей и побывать в мини-зоопарке с экзотическими животными. Для любителей адреналина есть зиплайн, качели над пропастью и тарзанка. Красивые виды и необычные локации делают Яноду отличным местом для атмосферных снимков.
Описание трансфер
Организационные детали
- В стоимость включён комфортабельный трансфер из отеля и обратно.
- Дополнительно оплачиваются билеты в парк — 350 юаней за чел., тарзанка — 398 юаней, зиплайн — 130 юаней.
- В парке вы доедете до основной локации на автобусе. Между остальными локациями передвигаетесь пешком.
ежедневно в 09:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
E вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дима — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать в рай на земле — Санья, Хайнань! Меня зовут Дима. Уже много лет помогаю путешественникам организовывать яркий, комфортный и незабываемый отдых на этом острове! Наши услуги: 🔹 Экскурсии с русскоговорящими гидами 🔹 Посещение медицинских центров 🔹 Трансферы из аэропортов Санья и Хайкоу Каждая экскурсия включает индивидуальный трансфер.
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