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Историческая архитектура Шанхая: полный обзор

Погрузиться в прошлое и настоящее города, открывая его кварталы, здания и нетуристические уголки
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий исторический Шанхай, а не поверхностный набор туристических достопримечательностей.

Вы получите цельное понимание города: от кварталов эпохи Мин и Цин до европейских концессий и ар-деко 20 века.

Узнаете, почему Шанхай — самый европеизированный город материкового Китая, и как архитектура стала выражением его истории.
5
1 отзыв
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор
Историческая архитектура Шанхая: полный обзор

Описание экскурсии

10:00 — сад «Юй Юань» (Yuyuan Garden)

Погружение в Шанхай времён династий Мин и Цин. Вы узнаете, как жили китайцы, какими были традиционные кварталы и как устроена классическая садово-парковая архитектура.

10:30 — Старый город

Пройдём по узким улочкам и кварталам дореконструкционной застройки. Это последние аутентичные трущобы Шанхая столетней давности. Вы поймёте, чем китайская часть города отличалась от иностранных концессий.

11:00 — набережная Вайтань (The Bund)

История колонизации, опиумных войн и превращения Шанхая в международный центр. Рассмотрим знаковые здания в европейских стилях и обсудим их реконструкцию.

12:00 — вторая и третья линии Вайтаня

Участки, куда почти не заходят туристы. Здесь сохранились шедевры американского модерна и шанхайского ар-деко. Выйдем к Народной площади — центральной точке города. При желании можно зайти в Музей Шанхая в здании бывшего ипподрома.

13:00 — 1933 Old Millfun — историческая скотобойня

Одно из самых необычных зданий города: сеть мостов, арок и бетонных коридоров, созданная в 1933 году. Абсолютно нетуристическое место, от которого сложно оторваться.

14:00 — Zhang Yuan

Новейшая реконструкция кварталов начала 20 века: увидите, как адаптируют старые таунхаусы для современной жизни.

15:00 — Синьтяньди (Xintiandi)

Локация, где можно наконец разобраться в архитектуре шикумен и понять, чем шанхайские лилун отличаются от пекинских хутунов.

16:00 — французская концессия

Виллы, особняки и жилые дома в стиле ар-деко, испанской архитектуры, неоклассики. Разберём, почему в начале 20 века здесь жило больше русских, чем французов, и что стало с православными храмами в современном Шанхае.

17:00 — Columbia Circle и район Сюйцзяхуэй

Территория бывшего американского клуба, сегодня — пример бережной реставрации. Завершим экскурсию в Сюйцзяхуэе — историческом центре распространения западной религии в Шанхае.

Кому подойдёт эта программа

Тем, кто интересуется архитектурой, урбанистикой и историей. Также подойдёт гостям, которые хотят увидеть настоящий Шанхай, его прошлое и развитие первой половины 20 века.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для компании до 20 чел. без доплат
  • Дополнительно оплачивается: транспорт, входные билеты, еда и напитки
  • Экскурсия предполагает передвижение пешком и на транспорте на выбор: метро — от 3 юаней с чел., такси — от 20 юаней за машину, личный трансфер — от 1500 юаней за 8 часов
  • Ограничений по возрасту нет, маршрут адаптируется под ваши особенности

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 315 туристов
Я архитектор и исследователь массового жилищного строительства, живу в Шанхае с 2017 года. Глубоко погружена в архитектурный контекст Шанхая — от колониальной застройки и шикумэнь до футуристических небоскрёбов и современных
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жилых кварталов. Экскурсии провожу лично, с акцентом на пространственное восприятие города, архитектурную логику и культурный контекст. Если вы хотите не просто пройтись по достопримечательностям, а по-настоящему «прочитать» город — буду рада поделиться своим знанием и взглядом профессионала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нашей группе очень понравился гид и экскурсия.
Анастасия рассказала и показала много интересного в Шанхае.
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