Вы получите цельное понимание города: от кварталов эпохи Мин и Цин до европейских концессий и ар-деко 20 века.
Узнаете, почему Шанхай — самый европеизированный город материкового Китая, и как архитектура стала выражением его истории.
Описание экскурсии
10:00 — сад «Юй Юань» (Yuyuan Garden)
Погружение в Шанхай времён династий Мин и Цин. Вы узнаете, как жили китайцы, какими были традиционные кварталы и как устроена классическая садово-парковая архитектура.
10:30 — Старый город
Пройдём по узким улочкам и кварталам дореконструкционной застройки. Это последние аутентичные трущобы Шанхая столетней давности. Вы поймёте, чем китайская часть города отличалась от иностранных концессий.
11:00 — набережная Вайтань (The Bund)
История колонизации, опиумных войн и превращения Шанхая в международный центр. Рассмотрим знаковые здания в европейских стилях и обсудим их реконструкцию.
12:00 — вторая и третья линии Вайтаня
Участки, куда почти не заходят туристы. Здесь сохранились шедевры американского модерна и шанхайского ар-деко. Выйдем к Народной площади — центральной точке города. При желании можно зайти в Музей Шанхая в здании бывшего ипподрома.
13:00 — 1933 Old Millfun — историческая скотобойня
Одно из самых необычных зданий города: сеть мостов, арок и бетонных коридоров, созданная в 1933 году. Абсолютно нетуристическое место, от которого сложно оторваться.
14:00 — Zhang Yuan
Новейшая реконструкция кварталов начала 20 века: увидите, как адаптируют старые таунхаусы для современной жизни.
15:00 — Синьтяньди (Xintiandi)
Локация, где можно наконец разобраться в архитектуре шикумен и понять, чем шанхайские лилун отличаются от пекинских хутунов.
16:00 — французская концессия
Виллы, особняки и жилые дома в стиле ар-деко, испанской архитектуры, неоклассики. Разберём, почему в начале 20 века здесь жило больше русских, чем французов, и что стало с православными храмами в современном Шанхае.
17:00 — Columbia Circle и район Сюйцзяхуэй
Территория бывшего американского клуба, сегодня — пример бережной реставрации. Завершим экскурсию в Сюйцзяхуэе — историческом центре распространения западной религии в Шанхае.
Кому подойдёт эта программа
Тем, кто интересуется архитектурой, урбанистикой и историей. Также подойдёт гостям, которые хотят увидеть настоящий Шанхай, его прошлое и развитие первой половины 20 века.
Организационные детали
- Экскурсия может быть проведена для компании до 20 чел. без доплат
- Дополнительно оплачивается: транспорт, входные билеты, еда и напитки
- Экскурсия предполагает передвижение пешком и на транспорте на выбор: метро — от 3 юаней с чел., такси — от 20 юаней за машину, личный трансфер — от 1500 юаней за 8 часов
- Ограничений по возрасту нет, маршрут адаптируется под ваши особенности
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Отзывы и рейтинг
Анастасия рассказала и показала много интересного в Шанхае.
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