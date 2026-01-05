Экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий исторический Шанхай, а не поверхностный набор туристических достопримечательностей. Вы получите цельное понимание города: от кварталов эпохи Мин и Цин до европейских концессий и ар-деко 20 века. Узнаете, почему Шанхай — самый европеизированный город материкового Китая, и как архитектура стала выражением его истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $880 за экскурсию

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

10:00 — сад «Юй Юань» (Yuyuan Garden)

Погружение в Шанхай времён династий Мин и Цин. Вы узнаете, как жили китайцы, какими были традиционные кварталы и как устроена классическая садово-парковая архитектура.

10:30 — Старый город

Пройдём по узким улочкам и кварталам дореконструкционной застройки. Это последние аутентичные трущобы Шанхая столетней давности. Вы поймёте, чем китайская часть города отличалась от иностранных концессий.

11:00 — набережная Вайтань (The Bund)

История колонизации, опиумных войн и превращения Шанхая в международный центр. Рассмотрим знаковые здания в европейских стилях и обсудим их реконструкцию.

12:00 — вторая и третья линии Вайтаня

Участки, куда почти не заходят туристы. Здесь сохранились шедевры американского модерна и шанхайского ар-деко. Выйдем к Народной площади — центральной точке города. При желании можно зайти в Музей Шанхая в здании бывшего ипподрома.

13:00 — 1933 Old Millfun — историческая скотобойня

Одно из самых необычных зданий города: сеть мостов, арок и бетонных коридоров, созданная в 1933 году. Абсолютно нетуристическое место, от которого сложно оторваться.

14:00 — Zhang Yuan

Новейшая реконструкция кварталов начала 20 века: увидите, как адаптируют старые таунхаусы для современной жизни.

15:00 — Синьтяньди (Xintiandi)

Локация, где можно наконец разобраться в архитектуре шикумен и понять, чем шанхайские лилун отличаются от пекинских хутунов.

16:00 — французская концессия

Виллы, особняки и жилые дома в стиле ар-деко, испанской архитектуры, неоклассики. Разберём, почему в начале 20 века здесь жило больше русских, чем французов, и что стало с православными храмами в современном Шанхае.

17:00 — Columbia Circle и район Сюйцзяхуэй

Территория бывшего американского клуба, сегодня — пример бережной реставрации. Завершим экскурсию в Сюйцзяхуэе — историческом центре распространения западной религии в Шанхае.

Кому подойдёт эта программа

Тем, кто интересуется архитектурой, урбанистикой и историей. Также подойдёт гостям, которые хотят увидеть настоящий Шанхай, его прошлое и развитие первой половины 20 века.

Организационные детали