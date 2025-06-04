Необычные дома в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Шанхае на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
16 июн в 15:00
18 июн в 08:00
$295 за всё до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Исследовать исторические кварталы и ультрасовременные районы и увидеть город как живой организм
Завтра в 10:30
16 июн в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: городок на воде Чжуцзяцзао
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
$280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данис
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
    Участвовал в обзорной экскурсии по Шанхаю 03.06.2025. Все прошло на высшем уровне. Варвара встретила в отеле, исходя из расположения отеля
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    сформировала оптимальный маршрут! Очень удобное перемещение между локациями на такси, таким образом маршрут не привязан к парковкам. Гид с нашим менталитетом поэтому сразу рассказала отличия их от нас, обычаи, что можно есть из их кухни, а что нежелательно. Для тех кто в первый раз особенно это нужно! Варвара рассказала также свою завораживающую историю знакомства с Китаем! В общем все прошло отлично, душевно и познавательно! Спасибо большое!!! Рекомендую!

  • Е
    Елена
    20 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
    Замечательная экскурсия по Шанхаю,проведенная Варварой, это просто чудо! Отлично спланированный маршрут,история каждого здания,удивительных мест в городе, рассказана со знанием дела.
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    День промчался не заметно,узнали столько всего интересного. Спасибо огромное Варваре,дома будем вспоминать нашу поездку в Китай-Шанхай и знакомство с Вами! Рекомендуем!!!

  • Н
    Наталья
    14 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
    Варвара очень активный экскурсовод. Вместила в экскурсию максимальное количество локаций, очень дружелюбно настроена и можно сказать по-родственному относится к туристам. Все было
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    комфортно, учтены все пожелания и интересы. Помимо экскурсии Варвара нас проинструктировала и по другим, интересующим нас вопросам. Спасибо большое за доброе и человеческое отношение, за интересные рассказы и нестандартный подход. Удачи Вам Варвара и новых отзывчивых путешественников😊🤗😘

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Необычные дома»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
  2. Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
  3. Венеция в пригороде Шанхая: городок на воде Чжуцзяцзао
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 295. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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