Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Шанхаю для транзитных туристов
Ищете, как провести время между рейсами? Обзорная экскурсия по Шанхаю - идеальный выбор! Прогулка по Вайтань, посещение садов и исторических мест ждут вас
16 июн в 15:00
18 июн в 08:00
$295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи
Исследовать исторические кварталы и ультрасовременные районы и увидеть город как живой организм
Завтра в 10:30
16 июн в 10:00
$270 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
$280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанис4 июня 2025Участвовал в обзорной экскурсии по Шанхаю 03.06.2025. Все прошло на высшем уровне. Варвара встретила в отеле, исходя из расположения отеля
- ЕЕлена20 мая 2025Замечательная экскурсия по Шанхаю,проведенная Варварой, это просто чудо! Отлично спланированный маршрут,история каждого здания,удивительных мест в городе, рассказана со знанием дела.
- ННаталья14 мая 2025Варвара очень активный экскурсовод. Вместила в экскурсию максимальное количество локаций, очень дружелюбно настроена и можно сказать по-родственному относится к туристам. Все было
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Необычные дома»
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