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сформировала оптимальный маршрут! Очень удобное перемещение между локациями на такси, таким образом маршрут не привязан к парковкам. Гид с нашим менталитетом поэтому сразу рассказала отличия их от нас, обычаи, что можно есть из их кухни, а что нежелательно. Для тех кто в первый раз особенно это нужно! Варвара рассказала также свою завораживающую историю знакомства с Китаем! В общем все прошло отлично, душевно и познавательно! Спасибо большое!!! Рекомендую!