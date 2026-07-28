С аудиогидом в вашем смартфоне вы пройдёте по Старому городу и набережной Бунд. Ваш темп, 26 остановок и увлекательные рассказы — почему Шанхай называли Парижем Востока и блудницей Азии, под каким зданием закопаны деньги и почему китайцы устраивают брачные ярмарки.

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Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: сад «Юй Юань» — оазис традиционного Китая среди небоскрёбов. храм Городского Бога — центр народных верований Шанхая. старый Китайский квартал. набережную Бунд с её колониальной архитектурой. легендарный отель Peace Hotel — бывший Sassoon House. бронзового быка на Бунде. мост Вайбайду — один из символов города. панораму футуристического района Пудун. исторические здания бывших иностранных концессий. И узнаете: кто на самом деле управлял городом в эпоху гангстеров. почему богатейшего чайного магната не приняли в элитный клуб. куда отправляются чиновники после смерти. кто такие писю и почему они охраняют здания по всему Китаю. как шанхайская кинозвезда едва не спровоцировала международный конфликт. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

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