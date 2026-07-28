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По набережной Вайтань в Шанхае - с аудиогидом

Истории про банкиров, гангстеров и писю
С аудиогидом в вашем смартфоне вы пройдёте по Старому городу и набережной Бунд.

Ваш темп, 26 остановок и увлекательные рассказы — почему Шанхай называли Парижем Востока и блудницей Азии, под каким зданием закопаны деньги и почему китайцы устраивают брачные ярмарки.
По набережной Вайтань в Шанхае - с аудиогидом
По набережной Вайтань в Шанхае - с аудиогидом
По набережной Вайтань в Шанхае - с аудиогидом

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

сад «Юй Юань» — оазис традиционного Китая среди небоскрёбов.
храм Городского Бога — центр народных верований Шанхая.
старый Китайский квартал.
набережную Бунд с её колониальной архитектурой.
легендарный отель Peace Hotel — бывший Sassoon House.
бронзового быка на Бунде.
мост Вайбайду — один из символов города.
панораму футуристического района Пудун.
исторические здания бывших иностранных концессий.

И узнаете:

кто на самом деле управлял городом в эпоху гангстеров.
почему богатейшего чайного магната не приняли в элитный клуб.
куда отправляются чиновники после смерти.
кто такие писю и почему они охраняют здания по всему Китаю.
как шанхайская кинозвезда едва не спровоцировала международный конфликт.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Базовый билет$14
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Возле павильона Динбао
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Шанхае
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4983 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Шанхая

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