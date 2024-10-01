Храм Городского Бога – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Городского Бога» в Шанхае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
22 окт в 09:30
25 окт в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Шанхай - столица волшебства
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
20 окт в 08:00
$567 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 октября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    Интересная насыщенная программа. Всё было отлично организовано. Посетили за один день основные достопримечательности Шанхая с рассказом местного гида об истории и современной жизни города.
  • Л
    Лариса
    21 сентября 2024
    Шанхай - столица волшебства
    У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С
    читать дальше

    этого и надо начинать знакомство с Шанхаем. Вечерняя прогулка на катере только усилила восхищение городом. Во второй день посетили удивительно красивые и вдохновляющие исторические места в старом городе и «Китайскую Венецию». Самая сердечная благодарность организаторам и гидам, которые себя по-русски зовут Анастасия и Ася. Прекрасная компания!

  • М
    Марков
    17 сентября 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Нам с семьей очень понравилась экскурсия! Советуем!
  • М
    Мария
    21 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
    Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностейГород читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
    Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Храм Городского Бога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
  2. Шанхай - столица волшебства
  3. Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Храм Городского Бога" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 567. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Храм Городского Бога», 12 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам