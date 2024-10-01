2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
22 окт в 09:30
25 окт в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю: прогулка по набережной Хуанпу с видами на историческую архитектуру
Начало: Шанхай
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$336 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Шанхая в Ханчжоу. Посетите храм Линьинь, насладитесь Западным озером и откройте для себя чайную деревню Мейцзяву
Начало: Шанхай
Завтра в 08:00
20 окт в 08:00
$567 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 октября 2024Интересная насыщенная программа. Всё было отлично организовано. Посетили за один день основные достопримечательности Шанхая с рассказом местного гида об истории и современной жизни города.
- ЛЛариса21 сентября 2024У нас было в первый день прекрасное посещение телевышки и музея Шанхая. Захватывающий вид и потрясающая современная экспозиция музея. С
- ММарков17 сентября 2024Нам с семьей очень понравилась экскурсия! Советуем!
- ММария21 марта 2024Город читается через людей, которые его преподносят. Александра филигранно описывает Шанхай, как лоскутное одеяло эпох, национальностей и событий. Готовьтесь слушать, созерцать и искать драконов, а главное, поверьте, вы захотите вернуться именно к ее повествованию и взгляду на Шанхай!
- ННаталья19 марта 2024Очень понравилась экскурсия с Александрой, интересный рассказ по маршруту, посоветовала, что еще посетить и как добраться. Вместо заявленных 1,5 часов с экскурсия длилась 2 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Храм Городского Бога»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2024
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