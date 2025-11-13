Отправьтесь на экскурсию по Шанхаю и увидите более 20 знаковых мест города. Маршруты проложены мимо Народной площади, моста Наньпу, набережной Вайтань и храма Цзинъань. Вы сможете выходить на остановках и продолжать поездку, когда захотите.
ОписаниеОткройте Шанхай с комфортом Сядьте в удобный экскурсионный автобус и отправьтесь знакомиться с более чем 20 популярными достопримечательностями этого невероятного города. Главные места маршрута Из окна двухэтажного автобуса вы увидите Народную площадь, мост Наньпу, знаменитую набережную Вайтань и величественный храм Цзинъань — всё это обязательные остановки для тех, кто впервые в Шанхае. Ваш билет позволяет путешествовать по трём маршрутам и свободно выходить на любой остановке, чтобы осмотреть город ближе и вновь присоединиться к экскурсии в удобное время. Важная информация:
- Красный маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:00 до 17:00 • Синий маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:00 до 17:30 • Зелёный маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:15 до 16:45 • Билеты действительны в течение определенного периода: 24 часа с момента первой активации.
- Вы можете сесть в автобус на любой из остановок, но вам нужно будет предъявить ваучер в одном из киосков (на Народной площади, на набережной Вайтань или у телебашни «Восточная жемчужина»), как только автобус прибудет на остановку.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут (экскурсия по Шанхаю)
- Народная площадь
- Народный парк
- Шанхайский художественный музей
- Нанкинская дорога
- Бунд
- Круиз по реке, причал 16
- Сад Юйюань
- Синь Тянь Ди
- Голубой маршрут (тур по Пудоку)
- Башня «Восточная жемчужина»
- Всемирный финансовый центр и башня Цзинь Мао
- Прохладные доки
- Речной круиз, пирс 16
- Зелёный маршрут (экскурсия по храмам)
- Нанкин-роуд (город Нью-Уорлд)
- Шанхайский музей
- Хуайхай-роуд
- Храм Цзинъань (на Нанкин-Вест-роуд)
- Отель Portman Ritz Carlton (на Нанкин-Вест-роуд)
Что включено
- Билет на автобус
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Шанхай, остановки на Народной площади, на набережной Вайтань или у телебашни «Восточная жемчужина»
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 ноя 2025
Просто катают, слушаешь музыку и раз в 20 минут вкидывают информацию на 2 минуты. Одно дело когда стоишь в пробке и ничего не говорят потому что ты ничего нового не
N
NATALIA
6 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
Д
Дарина
10 мая 2025
Отличное соотношение цены и качества. Три маршрута, и стоимость была вполне приемлемой. Это отличный способ увидеть большую часть города, особенно когда шёл дождь и времени было немного. Определенно стоит своих денег
Д
Дана
16 мар 2025
Лучший способ первоначально ознакомиться с Шанхаем — так мы поняли, куда лучше возвращаться, чтобы подробнее осмотреть понравившиеся места
E
Elena
3 июл 2024
Хорошее обслуживание, хотя хотелось бы, чтобы автобусы ходили чуть чаще.
Ф
Фомин
30 апр 2024
Хороший вариант, чтобы охватить все главные достопримечательности Шанхая. Если привыкли быстро осматривать города, за один день можно пройти все три маршрута.
