читать дальше

проезжаешь, но тут реально ОЧЕНЬ мало инфы, причем на всех языках. Лучше эти деньги вложить в групповую экскурсию с гидом, узнали за весь тур почти ничего. А еще водитель ДВАЖДЫ на одной из остановок вышел покурить на полчаса молча, и мы тупо стояли. Ну а о том что нп сайте и в письме очень мало указано о реальном местоположении остановок я уже молчу, еле нашли кисок благодаря тому что я случайно его на байду увидела. Кстати, аудиозаписи включают невпопад, едешь среди каменых джунгдей а тебе рассказывабт про парк слева, записи повторяют, а в одном из отрывков говорят про уже построенную башню, что ее планируют построить к 2014 году🤦‍♀️ Просто пипец