Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом

Отправьтесь на экскурсию по Шанхаю и увидите более 20 знаковых мест города. Маршруты проложены мимо Народной площади, моста Наньпу, набережной Вайтань и храма Цзинъань. Вы сможете выходить на остановках и продолжать поездку, когда захотите.
4.4
6 отзывов
Описание

Откройте Шанхай с комфортом Сядьте в удобный экскурсионный автобус и отправьтесь знакомиться с более чем 20 популярными достопримечательностями этого невероятного города. Главные места маршрута Из окна двухэтажного автобуса вы увидите Народную площадь, мост Наньпу, знаменитую набережную Вайтань и величественный храм Цзинъань — всё это обязательные остановки для тех, кто впервые в Шанхае. Ваш билет позволяет путешествовать по трём маршрутам и свободно выходить на любой остановке, чтобы осмотреть город ближе и вновь присоединиться к экскурсии в удобное время. Важная информация:
  • Красный маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:00 до 17:00 • Синий маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:00 до 17:30 • Зелёный маршрут: автобусы отправляются каждые 30 минут с 9:15 до 16:45 • Билеты действительны в течение определенного периода: 24 часа с момента первой активации.
  • Вы можете сесть в автобус на любой из остановок, но вам нужно будет предъявить ваучер в одном из киосков (на Народной площади, на набережной Вайтань или у телебашни «Восточная жемчужина»), как только автобус прибудет на остановку.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красный маршрут (экскурсия по Шанхаю)
  • Народная площадь
  • Народный парк
  • Шанхайский художественный музей
  • Нанкинская дорога
  • Бунд
  • Круиз по реке, причал 16
  • Сад Юйюань
  • Синь Тянь Ди
  • Голубой маршрут (тур по Пудоку)
  • Башня «Восточная жемчужина»
  • Всемирный финансовый центр и башня Цзинь Мао
  • Прохладные доки
  • Речной круиз, пирс 16
  • Зелёный маршрут (экскурсия по храмам)
  • Нанкин-роуд (город Нью-Уорлд)
  • Шанхайский музей
  • Хуайхай-роуд
  • Храм Цзинъань (на Нанкин-Вест-роуд)
  • Отель Portman Ritz Carlton (на Нанкин-Вест-роуд)
Что включено
  • Билет на автобус
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Шанхай, остановки на Народной площади, на набережной Вайтань или у телебашни «Восточная жемчужина»
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
А
Анна
13 ноя 2025
Просто катают, слушаешь музыку и раз в 20 минут вкидывают информацию на 2 минуты. Одно дело когда стоишь в пробке и ничего не говорят потому что ты ничего нового не
читать дальше

проезжаешь, но тут реально ОЧЕНЬ мало инфы, причем на всех языках. Лучше эти деньги вложить в групповую экскурсию с гидом, узнали за весь тур почти ничего. А еще водитель ДВАЖДЫ на одной из остановок вышел покурить на полчаса молча, и мы тупо стояли. Ну а о том что нп сайте и в письме очень мало указано о реальном местоположении остановок я уже молчу, еле нашли кисок благодаря тому что я случайно его на байду увидела. Кстати, аудиозаписи включают невпопад, едешь среди каменых джунгдей а тебе рассказывабт про парк слева, записи повторяют, а в одном из отрывков говорят про уже построенную башню, что ее планируют построить к 2014 году🤦‍♀️ Просто пипец

N
NATALIA
6 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Катались по всем трем маршрутам!
Д
Дарина
10 мая 2025
Отличное соотношение цены и качества. Три маршрута, и стоимость была вполне приемлемой. Это отличный способ увидеть большую часть города, особенно когда шёл дождь и времени было немного. Определенно стоит своих денег
Д
Дана
16 мар 2025
Лучший способ первоначально ознакомиться с Шанхаем — так мы поняли, куда лучше возвращаться, чтобы подробнее осмотреть понравившиеся места
E
Elena
3 июл 2024
Хорошее обслуживание, хотя хотелось бы, чтобы автобусы ходили чуть чаще.
Ф
Фомин
30 апр 2024
Хороший вариант, чтобы охватить все главные достопримечательности Шанхая. Если привыкли быстро осматривать города, за один день можно пройти все три маршрута.

Входит в следующие категории Шанхая

