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Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
Окунуться в атмосферу города - от старинных храмов до футуристического Пудуна
Начало: Любое место в центре Шанхая
«Трансфер — на премиальном минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $473 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
Увидеть улицы-реки, отыскать архитектуру династий Мин и Цин и погрузиться в тысячелетнюю историю
Начало: Центр Шанхай
«Поедем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $406 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
От колониального прошлого до футуристического настоящего
Начало: По договоренности
«Едем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 07:00
31 июл в 07:00
от $406 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
Из Шанхая - туда, где деревянные дома почти 2 тысячи лет дремлют под мерное журчание каналов
Начало: Любое место в центре Шанхая
«Едем на премиальном минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $433 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Агате за прекрасную экскурсию в Джуцзяцзяо — её русский на высоком уровне, а рассказы оживляют канал, даже несмотря на огромное количество туристов. Места колоритны, и я не жалею, что побывала здесь!
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т
рекомендую данную экскурсию обязательно при посещении Шанхая. Экскурсия была организована отлично, комфортный автомобиль, всезнающий гид, который рассказал про древний город
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Экскурсия нам очень понравилась, 😻 экскурсовод Мия- очень интересная и талантливая девушка. Очень старательная, помогала в любом вопросе))) все было познавательно. Всем рекомендую!
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С нами была весь день Мия. Очень доброжелательная и эрудированная гид, с неплохим знанием русского. Прошли все указанные в маршруте
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А
Экскурсия полностью соответствует описанию. Соня прекрасно владеет русским языком, рассказывала интересные факты, не перегружая лишней информацией. Во время экскурсии учтены все наши пожелания. За один день мы посмотрели практически все популярные места в Шанхае. Рекомендуем!!!
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П
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
+6
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Приезжали в Шанхай на 2 дня, один из них был запланирован для похода в Дисней Лэнд. Поэтому хотелось за один
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А
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без лишней билеберды и усыпляющего тона, все по делу, с юмором, как будто знающего друга попросил рассказать и показать все самое интересное)
+6
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Е
мы в восторге,если хотите насладиться красотой Шанхая,вкусить местный колорит,но у вас мало времени(мы были транзитом)Денис организует всю поездку так,что вы останетесь в полном впечатлении полноценного 2-х дневного прибывания за 8 часов нахождения там. Спасибр большое,обязательно обратимся еще 🤩
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Е
Огромное спасибо Денису за прекрасную экскурсию по Шанхаю!
День получился очень насыщенным и интересным. Мы узнали много нового о городе, посетили
День получился очень насыщенным и интересным. Мы узнали много нового о городе, посетили
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Всего 32 отзыва в Шанхае в категории "На микроавтобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Шанхае в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 406 до 473. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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