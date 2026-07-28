читать дальше уменьшить

день посмотреть все основные достопримечательности. Выбрали эту экскурсию, так как можно было перемещаться между локациями на машине с комфортом. летом очень тяжело долго находиться на улице, очень жарко. Понравилась организация, так как Соня была с нами на связи, мы не могли заранее определиться со временем начала экскурсии. организаторы подстроились под наши желания. сама экскурсия прошла хорошо. Ван интересно рассказывает про свой город и страну. исторических фактов мы не ждали, хотелось просто все посмотреть и узнать о жизни людей в Шанхае и в Китае.