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Экскурсии на микроавтобусе в Шанхае с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Шанхае на русском языке, цены от $406. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
Окунуться в атмосферу города - от старинных храмов до футуристического Пудуна
Начало: Любое место в центре Шанхая
«Трансфер — на премиальном минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $473 за всё до 5 чел.
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
На машине
На микроавтобусе
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
Увидеть улицы-реки, отыскать архитектуру династий Мин и Цин и погрузиться в тысячелетнюю историю
Начало: Центр Шанхай
«Поедем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $406 за всё до 5 чел.
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
На машине
На микроавтобусе
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
От колониального прошлого до футуристического настоящего
Начало: По договоренности
«Едем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 07:00
31 июл в 07:00
от $406 за всё до 5 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
На машине
На микроавтобусе
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
Из Шанхая - туда, где деревянные дома почти 2 тысячи лет дремлют под мерное журчание каналов
Начало: Любое место в центре Шанхая
«Едем на премиальном минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer»
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от $433 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алла
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
Спасибо Агате за прекрасную экскурсию в Джуцзяцзяо — её русский на высоком уровне, а рассказы оживляют канал, даже несмотря на огромное количество туристов. Места колоритны, и я не жалею, что побывала здесь!
Спасибо Агате за прекрасную экскурсию в Джуцзяцзяо — её русский на высоком уровне, а рассказы оживляют
Спасибо Агате за прекрасную экскурсию в Джуцзяцзяо — её русский на высоком уровне, а рассказы оживляют
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т
Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне
рекомендую данную экскурсию обязательно при посещении Шанхая. Экскурсия была организована отлично, комфортный автомобиль, всезнающий гид, который рассказал про древний город
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Чжуцзяцзяо, а также провел нас до местного почтового отделения, где можно отправить открытку в любую точку. Также прошлись по торговым улочкам, где можно увидеть все, чем богат Китай, и купить у местных умельцев товары хендмейд. С гидом было гораздо познавательнее и продуктивнее посещение данного древнего города. Благодарю еще раз за проведенную экскурсию!

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Лариса
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
Экскурсия нам очень понравилась, 😻 экскурсовод Мия- очень интересная и талантливая девушка. Очень старательная, помогала в любом вопросе))) все было познавательно. Всем рекомендую!
Экскурсия нам очень понравилась, 😻 экскурсовод Мия- очень интересная и талантливая девушка. Очень старательная, помогала в
Экскурсия нам очень понравилась, 😻 экскурсовод Мия- очень интересная и талантливая девушка. Очень старательная, помогала в
Экскурсия нам очень понравилась, 😻 экскурсовод Мия- очень интересная и талантливая девушка. Очень старательная, помогала в
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Лариса
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
С нами была весь день Мия. Очень доброжелательная и эрудированная гид, с неплохим знанием русского. Прошли все указанные в маршруте
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места. Заехали пообедать в хороший ресторан по рекомендации Мии. Большая часть экскурсии проходит пешком, поэтому премиальный авто не такая уж необходимость. Впервые столкнулись, что билеты для гида, покупали тоже мы, было неожиданно, т. к нигде в описании этого не было. Спасибо еще раз Мии, за экскурсию и красивые фотографии.

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А
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
Экскурсия полностью соответствует описанию. Соня прекрасно владеет русским языком, рассказывала интересные факты, не перегружая лишней информацией. Во время экскурсии учтены все наши пожелания. За один день мы посмотрели практически все популярные места в Шанхае. Рекомендуем!!!
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П
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!+6
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
После центрального Шанхая, мы как-будто очутились в прошлом и другой стране! Это действительно как Венеция. Очень красиво! Крайне рекомендую!
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Надежда
Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне
Приезжали в Шанхай на 2 дня, один из них был запланирован для похода в Дисней Лэнд. Поэтому хотелось за один
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день посмотреть все основные достопримечательности. Выбрали эту экскурсию, так как можно было перемещаться между локациями на машине с комфортом. летом очень тяжело долго находиться на улице, очень жарко. Понравилась организация, так как Соня была с нами на связи, мы не могли заранее определиться со временем начала экскурсии. организаторы подстроились под наши желания. сама экскурсия прошла хорошо. Ван интересно рассказывает про свой город и страну. исторических фактов мы не ждали, хотелось просто все посмотреть и узнать о жизни людей в Шанхае и в Китае.

Приезжали в Шанхай на 2 дня, один из них был запланирован для похода в Дисней Лэнд.
Приезжали в Шанхай на 2 дня, один из них был запланирован для похода в Дисней Лэнд.
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А
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без лишней билеберды и усыпляющего тона, все по делу, с юмором, как будто знающего друга попросил рассказать и показать все самое интересное)
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без+6
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
отличная экскурсия, как король в супер машине, гид - сказка, узнали много нюансов, при этом без
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Е
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
мы в восторге,если хотите насладиться красотой Шанхая,вкусить местный колорит,но у вас мало времени(мы были транзитом)Денис организует всю поездку так,что вы останетесь в полном впечатлении полноценного 2-х дневного прибывания за 8 часов нахождения там. Спасибр большое,обязательно обратимся еще 🤩
мы в восторге,если хотите насладиться красотой Шанхая,вкусить местный колорит,но у вас мало времени(мы были транзитом)Денис организует
мы в восторге,если хотите насладиться красотой Шанхая,вкусить местный колорит,но у вас мало времени(мы были транзитом)Денис организует
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Е
Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне)
Огромное спасибо Денису за прекрасную экскурсию по Шанхаю!

День получился очень насыщенным и интересным. Мы узнали много нового о городе, посетили
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красивые и знаковые места. Особенно нам с дочерью понравилась телебашня — эмоции и виды просто незабываемые!

Отдельно хочется отметить заботу Дениса: он помог заказать очень вкусный обед, а также подобрал для нас разные местные фрукты, чтобы мы смогли попробовать их позже в отеле.

Поездка была максимально комфортной — отличная машина и очень аккуратный водитель. Всё было организовано на высшем уровне.

Спасибо Денису за интересный рассказ, внимание к деталям и теплую атмосферу. От экскурсии остались самые приятные впечатления! Однозначно рекомендуем!

Огромное спасибо Денису за прекрасную экскурсию по Шанхаю!
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Всего 32 отзыва в Шанхае в категории "На микроавтобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов (на премиальном минивэне);
  2. Китайская Венеция: из Шанхая в древний водный город Чжуцзяцзяо на премиальном минивэне;
  3. Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад на премиальном минивэне;
  4. Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса).
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная Вайтань (Бунд);
  2. Набережная;
  3. Телебашня "Восточная жемчужина";
  4. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  5. Сад Юй Юань;
  6. Шанхайская башня;
  7. Набережная Вайтань;
  8. Сад Юйюань;
  9. Старый город;
  10. Храм Цзинань.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2026
Сейчас в Шанхае в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 406 до 473. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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