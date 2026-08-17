Чтобы увидеть Китай, каким он был до смартфонов и скоростных поездов, надо ехать в Чжуцзяцзяо. Как и столетие назад, здесь лодки скользят мимо чайных, которые открываются на рассвете. В лавках продают сладости по традиционным рецептам. А старинные дома помнят множество необыкновенных историй. Самые интересные я вам расскажу. А ещё вы при желании прокатитесь по каналам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от $390 за экскурсию

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

Сад Кэчжи — частная усадьба с павильонами, внутренними двориками и видом на воду. Если будет желание, можно зайти внутрь.

Почтовый павильон эпохи Цин — вы узнаете, как работала почтовая система и какую роль Чжуцзяцзяо играл на пересечении торговых путей.

Прогулка на традиционной лодке (по желанию) — проплывём под каменными мостами мимо домов рыбаков и вдоль старых набережных. Иногда гребцы сопровождают дорогу местными песнями.

Мост Фаншэн — ему около 450 лет, и с верхней точки открывается великолепный вид на каналы.

Оживлённая историческая улица Бэйдацзе — заглянем в лавки со сладостями и увидим повседневную жизнь водного города.

Храм Юаньцзинь — при желании посетим буддийскую святыню у воды.

Вы узнаете, как устроены дома на сваях, почему Чжуцзяцзяо словно законсервировался во времени и как здесь строили бизнес купцы, ремесленники и владельцы чайных.

Примерный тайминг

8:00 — встреча в отеле и выезд

10:00 — прибытие, прогулка по западной части, сад Кэчжи и почтовый павильон

11:30 — катание на лодке по желанию

12:30 — обед в местном кафе

13:15 — восточная часть: мост Фаншэн и улица Бэйдацзе

14:30 — выезд в Шанхай

16:30–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: