Из Шанхая - к шелесту каналов, домам на сваях и старинному мосту
Чтобы увидеть Китай, каким он был до смартфонов и скоростных поездов, надо ехать в Чжуцзяцзяо. Как и столетие назад, здесь лодки скользят мимо чайных, которые открываются на рассвете. В лавках продают сладости по традиционным рецептам. А старинные дома помнят множество необыкновенных историй. Самые интересные я вам расскажу. А ещё вы при желании прокатитесь по каналам.
Описание экскурсии
Сад Кэчжи — частная усадьба с павильонами, внутренними двориками и видом на воду. Если будет желание, можно зайти внутрь.
Почтовый павильон эпохи Цин — вы узнаете, как работала почтовая система и какую роль Чжуцзяцзяо играл на пересечении торговых путей.
Прогулка на традиционной лодке (по желанию) — проплывём под каменными мостами мимо домов рыбаков и вдоль старых набережных. Иногда гребцы сопровождают дорогу местными песнями.
Мост Фаншэн — ему около 450 лет, и с верхней точки открывается великолепный вид на каналы.
Оживлённая историческая улица Бэйдацзе — заглянем в лавки со сладостями и увидим повседневную жизнь водного города.
Храм Юаньцзинь — при желании посетим буддийскую святыню у воды.
Вы узнаете, как устроены дома на сваях, почему Чжуцзяцзяо словно законсервировался во времени и как здесь строили бизнес купцы, ремесленники и владельцы чайных.
Примерный тайминг
8:00 — встреча в отеле и выезд 10:00 — прибытие, прогулка по западной части, сад Кэчжи и почтовый павильон 11:30 — катание на лодке по желанию 12:30 — обед в местном кафе 13:15 — восточная часть: мост Фаншэн и улица Бэйдацзе 14:30 — выезд в Шанхай 16:30–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Дополнительно оплачивается:
прогулка на лодке — 200 юаней (~$30) за лодку вместимостью до 6 чел. При возможности я помогу объединиться с другими путешественниками, чтобы разделить расходы
обед — в среднем 60 юаней (~$9) с чел.
входные билеты в локации по маршруту (по желанию) — ориентировочно 30 юаней (~$4,5) с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 65 туристов
Живу в Азии с 2022 года, последнее время — в Шанхае. Работаю в туризме и параллельно исследую город: от очевидных мест до локальных районов и повседневной жизни китайцев.
Предпочитаю показывать живые локации в формате диалога, делиться своим опытом и исследованиями, особенно о менталитете и местных традициях.
Также занимаюсь мобильной видеосъёмкой, поэтому прогулки часто превращаются ещё и в лёгкий контент-формат.
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