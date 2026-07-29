Погрузимся в архитектуру среди гор и творчество Китая. Днём вы исследуете сказочную деревню в стиле сянься и познакомитесь с ремёслами. А вечером долина превратится в «город в небесах» под тысячами огней. Вы поучаствуете в фольклорных представлениях, а гид расскажет об эволюции этих традиций. Из Шанхая до станции Шанжао добираетесь самостоятельно (2,5–3 часа).

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $479 за экскурсию

Описание экскурсии

Утёс Белого Журавля и Висячая деревня. Древняя деревня у отвесной стены скалы. Деревянные дома на сваях отсылают к романам жанра сянься — китайского фэнтези о поиске бессмертия.

Старая крепость-тулоу — архитектура в стиле домов хакка. Здесь вы сможете увидеть ритуальный танец «Но».

Родовой храм семьи Ху. В его стенах звучат мелодии на традиционных инструментах, что позволяет услышать эхо древней музыки.

Трёхъярусный водопад Саньдиешуй. Звук бегущей воды и прохлада создают идеальную атмосферу для отдыха.

Мост Байгэцяо с невероятно широким углом обзора. Это лучшее место для панорамной фотосессии, где в кадр попадают ущелье и древняя деревня на скале.

Мост Ланьюэцяо. Ночью, когда зажигается подсветка, отражение моста с огнями на скале создаёт сюрреалистичную картину «города в небе».

Улица 100 Вкусов. Здесь царит атмосфера праздника жизни. Можно попробовать закуски в стиле Цзянси.

Улица ремесленных мастерских. Вы сможете вблизи понаблюдать за работой мастеров, использующих древние техники ковки, резьбы по дереву или окраски тканей.

Площадь Янфу. Центральная площадь для мероприятий. Днём увидим церемонию бракосочетания Ханьфу, а вечером насладимся шоу и весёлыми танцами у костра.

Примерный тайминг

12:30 — встреча

14:30 — подъём к площади Янфу

15:15–15:45 — главное событие: «Китайская свадьба Ханьфу»

16:00–17:30 — прогулка по каньону: водопад Саньдиешуй, мост Ланьюэцяо

18:15–18:30 — шоу «Двенадцать масок Нуо»

18:30–19:15 — ужин

19:45–20:00 — огненное шоу «Искры феникса»

После этого вы сможете самостоятельно пойти на шоу «Мечты о Восхождении» в 21:15 и прогуляться по ночным улицам.

Организационные детали