Три шоу долины Вансянь: «город бессмертных» на скалах
Сакральные обряды и народные праздники Китая - под тысячами огней
Погрузимся в архитектуру среди гор и творчество Китая. Днём вы исследуете сказочную деревню в стиле сянься и познакомитесь с ремёслами. А вечером долина превратится в «город в небесах» под тысячами огней. Вы поучаствуете в фольклорных представлениях, а гид расскажет об эволюции этих традиций. Из Шанхая до станции Шанжао добираетесь самостоятельно (2,5–3 часа).
Описание экскурсии
Утёс Белого Журавля и Висячая деревня. Древняя деревня у отвесной стены скалы. Деревянные дома на сваях отсылают к романам жанра сянься — китайского фэнтези о поиске бессмертия.
Старая крепость-тулоу — архитектура в стиле домов хакка. Здесь вы сможете увидеть ритуальный танец «Но».
Родовой храм семьи Ху. В его стенах звучат мелодии на традиционных инструментах, что позволяет услышать эхо древней музыки.
Трёхъярусный водопад Саньдиешуй. Звук бегущей воды и прохлада создают идеальную атмосферу для отдыха.
Мост Байгэцяо с невероятно широким углом обзора. Это лучшее место для панорамной фотосессии, где в кадр попадают ущелье и древняя деревня на скале.
Мост Ланьюэцяо. Ночью, когда зажигается подсветка, отражение моста с огнями на скале создаёт сюрреалистичную картину «города в небе».
Улица 100 Вкусов. Здесь царит атмосфера праздника жизни. Можно попробовать закуски в стиле Цзянси.
Улица ремесленных мастерских. Вы сможете вблизи понаблюдать за работой мастеров, использующих древние техники ковки, резьбы по дереву или окраски тканей.
Площадь Янфу. Центральная площадь для мероприятий. Днём увидим церемонию бракосочетания Ханьфу, а вечером насладимся шоу и весёлыми танцами у костра.
Примерный тайминг
12:30 — встреча 14:30 — подъём к площади Янфу 15:15–15:45 — главное событие: «Китайская свадьба Ханьфу» 16:00–17:30 — прогулка по каньону: водопад Саньдиешуй, мост Ланьюэцяо 18:15–18:30 — шоу «Двенадцать масок Нуо» 18:30–19:15 — ужин 19:45–20:00 — огненное шоу «Искры феникса»
После этого вы сможете самостоятельно пойти на шоу «Мечты о Восхождении» в 21:15 и прогуляться по ночным улицам.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Buick GL8 или VOYAH Dreamer или BYD Han
Мы встретим вас на вокзале Шанжао, а за доплату — в вашем отеле или на вокзале в Шанхае/Ханчжоу
Из Шанхая до станции Шанжао вы сможете добраться на высокоскоростном поезде. Поездка займёт 2,5–3 ч и будет стоить 500 юаней за чел. (≈$74)
Дополнительные расходы: входный билет в долину Вансянь — $18 за чел., еда и напитки
Мы можем организовать экскурсию для большего числа людей за доплату
Остаток оплаты за экскурсию и билеты принимаем в долларах или юанях
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1214 туристов
Мы — коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более 10 лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, читать дальшеуменьшить
как сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также поможем с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.
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