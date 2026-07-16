Всего в часе езды от Шанхая вас ждёт другая Поднебесная, тихая и поэтичная. Вы окажетесь в городке, которому более 1700 лет.
Он стоит на берегах сразу трёх рек, связан сотнями мостов, а вместо дорог здесь — целая сеть каналов.
Вы полюбуетесь старинной архитектурой, прогуляетесь на традиционной лодке и узнаете секреты, которые бережно хранит Чжуцзяцзяо.
Он стоит на берегах сразу трёх рек, связан сотнями мостов, а вместо дорог здесь — целая сеть каналов.
Вы полюбуетесь старинной архитектурой, прогуляетесь на традиционной лодке и узнаете секреты, которые бережно хранит Чжуцзяцзяо.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по узким улочкам Чжуцзяцзяо, увидите старинные чайные и множество каналов.
- Понаблюдаете за повседневной жизнью в шанхайской Венеции.
- Заглянете на почтовую станцию времён династии Цин, которая до сих пор работает.
- На традиционной лодке «увэй» и под мерный скрип вёсел проплывёте по каналам и пройдёте под мостом, который местные называют «Любовным свиданием».
Вы узнаете:
- как и почему построили город на воде.
- какие секреты хранят древние мосты и их названия.
- какие духовные и ремесленные обычаи до сих пор чтят местные.
- как Чжуцзяцзяо спасли от сноса в 1990-х и почему он стал символом бережного сохранения наследия.
Организационные детали
- Трансфер из отеля или другой точки по договорённости и обратно входит в стоимость.
- Едем на минивэне премиум-класса с кондиционером, водой и снеками (шоколадки, печенье).
- Могу провести экскурсию для групп от 7 человек, доплата за каждого участника — $35.
прогулка на лодке — 200 юаней с чел. ($30).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я китаевед с высшим образованием. Не покажу вам «очередные небоскрёбы», а расшифрую Шанхай как живой организм: где логика партии встречается с фэн-шуй, а соцсети управляют настроением 23 миллионов человек. Вы уедете не просто с фото на фоне «Восточной жемчужины», а с пониманием, почему Китай — это отдельная цивилизация, застрявшая между будущим и прошлым.
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