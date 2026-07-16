Алёна — ваш гид в Шанхае Организатор данного мероприятия

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Я китаевед с высшим образованием. Не покажу вам «очередные небоскрёбы», а расшифрую Шанхай как живой организм: где логика партии встречается с фэн-шуй, а соцсети управляют настроением 23 миллионов человек. Вы уедете не просто с фото на фоне «Восточной жемчужины», а с пониманием, почему Китай — это отдельная цивилизация, застрявшая между будущим и прошлым.