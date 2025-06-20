и озерами, откроет перед вами многовековую историю, а прогулка по улице Шаньтан позволит окунуться в атмосферу старинного Китая. На протяжении всей экскурсии вас будут сопровождать опытные гиды, владеющие русским языком, что сделает ваше путешествие комфортным и познавательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Сучжоу - апрель, май и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары или холода, что позволяет наслаждаться прогулками по паркам и улицам. В марте и ноябре также можно посетить это место, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года, особенно летом, может быть слишком жарко и многолюдно, но при желании и в этот период можно найти моменты для уединения и наслаждения красотой Сучжоу.