Путешествие в Сучжоу обещает быть незабываемым благодаря его культурному и историческому наследию.
Впечатляющий Сад уединения с его каналами и прудами предлагает умиротворение и отдых от городской суеты.
Холм тигра, со старинными пагодами
Впечатляющий Сад уединения с его каналами и прудами предлагает умиротворение и отдых от городской суеты.
Холм тигра, со старинными пагодами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные сады
- 🏯 Исторические пагоды
- 🚶♂️ Прогулка по каналам
- 🗣 Русскоязычные гиды
- 💰 Удобная оплата
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Сучжоу - апрель, май и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары или холода, что позволяет наслаждаться прогулками по паркам и улицам. В марте и ноябре также можно посетить это место, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальное время года, особенно летом, может быть слишком жарко и многолюдно, но при желании и в этот период можно найти моменты для уединения и наслаждения красотой Сучжоу.
Что можно увидеть
- Сад уединения
- Холм тигра
- Улица Шаньтан
Описание экскурсииПрогулка по Саду уединения У вас будет возможность погулять по настоящему шедевру китайской парковой архитектуры – вдохновляющему Саду уединения. Ландшафт парка впечатляет! Здесь вам встретятся каналы, пруды, экзотические растения, уютные дворики, искусственные скалы, диковинные архитектурные объекты. Вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой, царящей здесь, и отвлечься от забот и суеты. Холм тигра Впечатляющий парковый комплекс с живописными озерами и старинными пагодами никого не оставит равнодушным. Вы услышите многовековую историю этого места и увидите главные достопримечательности. На улице Шаньтан Шаньтан — колоритная улица, сохранившая дух старинного Китая, в действительности же, это извилистая искусственная река, по берегам которой кипит жизнь. Вы полюбуетесь аутентичной архитектурой, китайскими красными фонариками, местными кафе и ресторанами. Организационные детали:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики;
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад уединения
- Холм тигра
- Улица Шаньтан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Сад уединения (55 юаней с человека)
- Холм тигра (77 юаней с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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