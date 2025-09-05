Этот индивидуальный вечерний круиз предлагает уникальную возможность увидеть Шанхай с воды, наслаждаясь халяльным ужином в стиле Синьцзян.
Туристы могут полюбоваться известными достопримечательностями, такими как телебашня «Жемчужина Востока» и Всемирный финансовый центр. Вкусные блюда, такие как Дапанжи и шашлыки из баранины, делают это путешествие незабываемым. После круиза гости могут расслабиться в ресторане и даже принять участие в культурных мероприятиях
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌆 Захватывающие виды на Шанхай
- 🍽️ Аутентичная кухня Синьцзяна
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🎭 Культурные представления
- 👨👩👧👦 Подходит для всех категорий туристов
Время начала: 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Телебашня «Жемчужина Востока»
- Всемирный финансовый центр
- Бунд
Описание круиза
Круиз на лайнере Получите максимум удовольствия от своего визита в Шанхай, совершив круиз по реке Хуанпу и попробовав аутентичную кухню Синьцзяна. Вас с комфортом довезут на частном автомобиле с кондиционером к месту назначения. Для вас откроется вид на известные достопримечательности Шанхая во время речного круиза, в том числе телебашня «Жемчужина Востока» и Всемирный финансовый центр. Гид также будет рядом, чтобы помочь вам сориентироваться в меню во время вашего круиза. Стоя на верхней палубе круизного лайнера, вы сможете заглянуть в прошлое и будущее Шанхая. Вдоль западной стороны Бунда вы увидите величественные колониальные здания, такие как знаменитый отель «Мир» и Банк развития шанхайского района Пудун. На восточной стороне вы увидите современные небоскрёбы города, в том числе телебашню «Восточная жемчужина» и Всемирный финансовый центр. Гастрономические удовольствия После речного круиза вы отправитесь в популярный местный ресторан Синьцзяна в новом районе Пудун. Попробуйте известные блюда региона, такие как Дапанжи (курица на большой тарелке), шашлыки из баранины, синьцзянский йогурт и наан (своего рода синьцзянские блины). Дапанджи — это пикантное, ароматное блюдо из курицы, приправленное специями, нарезанным картофелем и зелёным перцем, которое обычно подают с лапшой, вытянутой вручную. Шашлыки из баранины в ресторане особенно популярны среди местных жителей, хотя также доступны куриные крылышки и другие шашлыки. По вечерам в ресторане иногда проводятся развлекательные мероприятия, в том числе культурные представления и танцы живота. Если вам повезёт, танцоры могут даже пригласить вас присоединиться! После ужина вас привезут обратно в отель. Если вы хотите, чтобы вас высадили в другом месте города, например, в Синтианди, ваш гид будет рад отвезти вас туда. Расслабьтесь и насладитесь яркой атмосферой Шанхая, будучи уверенными в том, что вы познакомились с одними из лучших достопримечательностей и вкусовых сочетаний города. Важная информация:
Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Хуанпу
- Телебашня «Восточная жемчужина»
- Всемирный финансовый центр
- Район Пудун
- Ресторан
- Район Синьцзян
- Банк развития шанхайского района Пудун
- Отель Peace
Что включено
- Билет на речной круиз
- Ужин в местном ресторане/n
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги англоговорящего гида
- Бутилированная вода
- Безалкогольные напитки или пиво
Что не входит в цену
- Другие алкогольные напитки или сок (заказываются дополнительно)
- Чаевые
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Semen
5 сен 2025
Замечательная Экскурсия. Гид Carolina. Приехала вовремя в мой отель на новенькой Тесла. Потом поехали в центр сделали много красивых фото. Гид говорит по английски, но по моей просьбе провела экскурсию
