Круиз на лайнере Получите максимум удовольствия от своего визита в Шанхай, совершив круиз по реке Хуанпу и попробовав аутентичную кухню Синьцзяна. Вас с комфортом довезут на частном автомобиле с кондиционером к месту назначения. Для вас откроется вид на известные достопримечательности Шанхая во время речного круиза, в том числе телебашня «Жемчужина Востока» и Всемирный финансовый центр. Гид также будет рядом, чтобы помочь вам сориентироваться в меню во время вашего круиза. Стоя на верхней палубе круизного лайнера, вы сможете заглянуть в прошлое и будущее Шанхая. Вдоль западной стороны Бунда вы увидите величественные колониальные здания, такие как знаменитый отель «Мир» и Банк развития шанхайского района Пудун. На восточной стороне вы увидите современные небоскрёбы города, в том числе телебашню «Восточная жемчужина» и Всемирный финансовый центр. Гастрономические удовольствия После речного круиза вы отправитесь в популярный местный ресторан Синьцзяна в новом районе Пудун. Попробуйте известные блюда региона, такие как Дапанжи (курица на большой тарелке), шашлыки из баранины, синьцзянский йогурт и наан (своего рода синьцзянские блины). Дапанджи — это пикантное, ароматное блюдо из курицы, приправленное специями, нарезанным картофелем и зелёным перцем, которое обычно подают с лапшой, вытянутой вручную. Шашлыки из баранины в ресторане особенно популярны среди местных жителей, хотя также доступны куриные крылышки и другие шашлыки. По вечерам в ресторане иногда проводятся развлекательные мероприятия, в том числе культурные представления и танцы живота. Если вам повезёт, танцоры могут даже пригласить вас присоединиться! После ужина вас привезут обратно в отель. Если вы хотите, чтобы вас высадили в другом месте города, например, в Синтианди, ваш гид будет рад отвезти вас туда. Расслабьтесь и насладитесь яркой атмосферой Шанхая, будучи уверенными в том, что вы познакомились с одними из лучших достопримечательностей и вкусовых сочетаний города. Важная информация:

Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.