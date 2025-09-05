Мои заказы

Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян

Погрузитесь в атмосферу Шанхая на вечернем круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Насладитесь видами и вкусами города в комфортной обстановке
Этот индивидуальный вечерний круиз предлагает уникальную возможность увидеть Шанхай с воды, наслаждаясь халяльным ужином в стиле Синьцзян.

Туристы могут полюбоваться известными достопримечательностями, такими как телебашня «Жемчужина Востока» и Всемирный финансовый центр. Вкусные блюда, такие как Дапанжи и шашлыки из баранины, делают это путешествие незабываемым. После круиза гости могут расслабиться в ресторане и даже принять участие в культурных мероприятиях
5
1 отзыв

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌆 Захватывающие виды на Шанхай
  • 🍽️ Аутентичная кухня Синьцзяна
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🎭 Культурные представления
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех категорий туристов
Время начала: 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Телебашня «Жемчужина Востока»
  • Всемирный финансовый центр
  • Бунд

Описание круиза

Круиз на лайнере Получите максимум удовольствия от своего визита в Шанхай, совершив круиз по реке Хуанпу и попробовав аутентичную кухню Синьцзяна. Вас с комфортом довезут на частном автомобиле с кондиционером к месту назначения. Для вас откроется вид на известные достопримечательности Шанхая во время речного круиза, в том числе телебашня «Жемчужина Востока» и Всемирный финансовый центр. Гид также будет рядом, чтобы помочь вам сориентироваться в меню во время вашего круиза. Стоя на верхней палубе круизного лайнера, вы сможете заглянуть в прошлое и будущее Шанхая. Вдоль западной стороны Бунда вы увидите величественные колониальные здания, такие как знаменитый отель «Мир» и Банк развития шанхайского района Пудун. На восточной стороне вы увидите современные небоскрёбы города, в том числе телебашню «Восточная жемчужина» и Всемирный финансовый центр. Гастрономические удовольствия После речного круиза вы отправитесь в популярный местный ресторан Синьцзяна в новом районе Пудун. Попробуйте известные блюда региона, такие как Дапанжи (курица на большой тарелке), шашлыки из баранины, синьцзянский йогурт и наан (своего рода синьцзянские блины). Дапанджи — это пикантное, ароматное блюдо из курицы, приправленное специями, нарезанным картофелем и зелёным перцем, которое обычно подают с лапшой, вытянутой вручную. Шашлыки из баранины в ресторане особенно популярны среди местных жителей, хотя также доступны куриные крылышки и другие шашлыки. По вечерам в ресторане иногда проводятся развлекательные мероприятия, в том числе культурные представления и танцы живота. Если вам повезёт, танцоры могут даже пригласить вас присоединиться! После ужина вас привезут обратно в отель. Если вы хотите, чтобы вас высадили в другом месте города, например, в Синтианди, ваш гид будет рад отвезти вас туда. Расслабьтесь и насладитесь яркой атмосферой Шанхая, будучи уверенными в том, что вы познакомились с одними из лучших достопримечательностей и вкусовых сочетаний города. Важная информация:
Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.

Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Хуанпу
  • Телебашня «Восточная жемчужина»
  • Всемирный финансовый центр
  • Район Пудун
  • Ресторан
  • Район Синьцзян
  • Банк развития шанхайского района Пудун
  • Отель Peace
Что включено
  • Билет на речной круиз
  • Ужин в местном ресторане/n
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги англоговорящего гида
  • Бутилированная вода
  • Безалкогольные напитки или пиво
Что не входит в цену
  • Другие алкогольные напитки или сок (заказываются дополнительно)
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, аэропорт или круизный порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
S
Semen
5 сен 2025
Замечательная Экскурсия. Гид Carolina. Приехала вовремя в мой отель на новенькой Тесла. Потом поехали в центр сделали много красивых фото. Гид говорит по английски, но по моей просьбе провела экскурсию
читать дальше

на русском через переводчик. Вышло отлично, лучше чем на английском ибо не знаю его. Затем поехал в порт и сели на корабль. Вип зона все дела были отдельно от остальных туристов. Каролина рассказала о всех зданиях и местах. Ни один вопрос не остался без ответа. Потом поехали на ужин. Ужин типо нашей узбечки. Пистолетики ягнёнка были просто волшебны, сочные и мягкие. Также сомса была вкусная. В общем экскурсию рекомендую. 10 из 10. Спасибо Caroline.

