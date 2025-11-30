Мои заказы

Экскурсии с ужином в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Шанхае на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Круизы
3 часа
7 отзывов
Круиз
Лучший выбор
Начало: Место вашего проживания
«Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
5 фев в 17:00
6 фев в 17:00
$270 за человека
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Круизы
3 часа
1 отзыв
Круиз
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на вечернем круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Насладитесь видами и вкусами города в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
«После ужина вас привезут обратно в отель»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
5 фев в 17:00
6 фев в 17:00
$262 за всё до 15 чел.
Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Стать участником реконструкции величественного пира, какие устраивали для императора 1000 лет назад
Начало: У вашего отеля
«Стандартный билет: 398 юаней — обед ($57), 498 юаней ($72) — ужин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 ноября 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    Эту экскурсию однозначно стоит посетить. Всё было отлично организовано — от трансфера до прогулки на лодке и ужина. Гид Кэсси
    была очень внимательной, подсказывала лучшие места для фотографий, интересно рассказывала об истории и советовала вкусные блюда. Вечер получился лёгким, насыщенным и очень приятным!

  • Д
    Дмитрий
    23 ноября 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    Прогулка на лодке и ужин с блюдами шанхайской кухни получились отличными, но больше всего хочется отметить работу гида Майкла. Он
    прекрасно знает историю Китая и Шанхая, внимательно относился ко всем вопросам и заботился о туристах на протяжении всей экскурсии. Благодаря ему вечер прошёл замечательно.

  • М
    Мария
    30 октября 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    Кэсси оказалась замечательным гидом — доброжелательной, внимательной и отлично подготовленной. Она дала хорошие рекомендации по ужину и сделала для нас много удачных фотографий во время речной прогулки. Очень приятно, когда экскурсию ведёт человек, которому действительно важно, чтобы гости остались довольны!
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    VIP-круиз по ночной реке Шанхая с ужином очень понравился! Гид Роберт был внимательным, во время ужина делился интересными фактами о
    жизни в городе, а во время прогулки рассказывал об истории отдельных зданий и всего района вокруг. Экскурсию можно смело рекомендовать всем, кто приезжает в Шанхай.

  • А
    Алексей
    9 октября 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    С гидом Кэсси вечер пролетел незаметно! Она отлично разбирается в архитектуре и знаковых местах города. Кэсси сопровождала нас во время ужина и помогла выбрать блюда, которые стоит попробовать. Экскурсия прошла комфортно и оставила очень приятные впечатления.
  • S
    Semen
    5 сентября 2025
    Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
    Замечательная Экскурсия. Гид Carolina. Приехала вовремя в мой отель на новенькой Тесла. Потом поехали в центр сделали много красивых фото.
    Гид говорит по английски, но по моей просьбе провела экскурсию на русском через переводчик. Вышло отлично, лучше чем на английском ибо не знаю его. Затем поехал в порт и сели на корабль. Вип зона все дела были отдельно от остальных туристов. Каролина рассказала о всех зданиях и местах. Ни один вопрос не остался без ответа. Потом поехали на ужин. Ужин типо нашей узбечки. Пистолетики ягнёнка были просто волшебны, сочные и мягкие. Также сомса была вкусная. В общем экскурсию рекомендую. 10 из 10. Спасибо Caroline.

  • Н
    Наталия
    25 апреля 2025
    Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
    Добрый день!
    20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
    спасибо нам подсказали,что в это время ещё не горят огни,поехали в 18-30 и было супер! Увидели как раз шоу в 19-00. Нас встретили у отеля,с комфортом довезли до караблике,поднялись наверх где вип места,гид Роберт подсказал нам на какой палубе лучше остановиться и он был прав! Рассказал про здании и достопримечательности,которые проплывали,пофотографировал)Затем нас также на машине отвезли в ресторан где мы наконец поели вкусной,привычной нам еды. Опять-таки спасибо гиду Роберту за помощь и подсказке в выборе еды,которая оказалась ооочень вкусной! Затем нас отвезли на машине также с комфортом к отелю!
    Выражаю ещё раз огромное спасибо гиду Роберту,он всю экскурсию пытался помочь,подсказать и ответить на все наши вопросы! И в целом спасибо всем организаторам данной экскурсии,мы получили массу положительных впечатлений😁

