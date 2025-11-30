Круиз
Лучший выборВечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
«Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
5 фев в 17:00
6 фев в 17:00
$270 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке с ужином в стиле Синьцзян
Погрузитесь в атмосферу Шанхая на вечернем круизе по реке Хуанпу с ужином в стиле Синьцзян. Насладитесь видами и вкусами города в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель, аэропорт или круизный порт
«После ужина вас привезут обратно в отель»
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:10, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00, 18:30.
5 фев в 17:00
6 фев в 17:00
$262 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Иммерсивный ужин-спектакль «Императорский банкет эпохи Тан» в Шанхае
Стать участником реконструкции величественного пира, какие устраивали для императора 1000 лет назад
Начало: У вашего отеля
«Стандартный билет: 398 юаней — обед ($57), 498 юаней ($72) — ужин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 ноября 2025Эту экскурсию однозначно стоит посетить. Всё было отлично организовано — от трансфера до прогулки на лодке и ужина. Гид Кэсси
- ДДмитрий23 ноября 2025Прогулка на лодке и ужин с блюдами шанхайской кухни получились отличными, но больше всего хочется отметить работу гида Майкла. Он
- ММария30 октября 2025Кэсси оказалась замечательным гидом — доброжелательной, внимательной и отлично подготовленной. Она дала хорошие рекомендации по ужину и сделала для нас много удачных фотографий во время речной прогулки. Очень приятно, когда экскурсию ведёт человек, которому действительно важно, чтобы гости остались довольны!
- ЕЕкатерина9 октября 2025VIP-круиз по ночной реке Шанхая с ужином очень понравился! Гид Роберт был внимательным, во время ужина делился интересными фактами о
- ААлексей9 октября 2025С гидом Кэсси вечер пролетел незаметно! Она отлично разбирается в архитектуре и знаковых местах города. Кэсси сопровождала нас во время ужина и помогла выбрать блюда, которые стоит попробовать. Экскурсия прошла комфортно и оставила очень приятные впечатления.
- SSemen5 сентября 2025Замечательная Экскурсия. Гид Carolina. Приехала вовремя в мой отель на новенькой Тесла. Потом поехали в центр сделали много красивых фото.
- ННаталия25 апреля 2025Добрый день!
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
