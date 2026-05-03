Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
15 июл в 09:30
16 июл в 09:30
от $465 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Билеты
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены)
Завтра в 10:00
15 июл в 09:00
от $370 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Совсем другой Шэньчжэнь: рынок электроники и старая улица Дунмэнь
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Начало: Около станции метро «Шуйвань»
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Чайная церемония и создание бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу
Начало: У станции метро «Фумин»
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $345 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
Завтра в 11:00
15 июл в 11:00
от $255 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Очень доброжелательный гид. Хорошо говорит по-русски, показал основные достопримечательности и был очень любезным. Рекомендуем Лухао в качестве гида. Экскурсии проводит не только в Шеньжене, но и в ГК, Макао и Гуанчжоу. Было очень интересно просвети с ним время.
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Интересная экскурсия! Очень хороший гид Яна - прекрасная эрудиция, свободный русский язык и отличное знание истории и традиций! Спасибо большое!
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Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
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Всё супер! Всё по делу!
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Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение, посетить магазины с 3D-печатью
+1
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Всего 8 отзывов в Шэньчжэни в категории "На китайском языке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "На китайском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 235 до 465. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год на китайском языке, 8 ⭐ отзывов, цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь