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На китайском языке – экскурсии в Шэньчжэни

Найдено 7 экскурсий в категории «На китайском языке» в Шэньчжэни на русском языке, цены от $235. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
15 июл в 09:30
16 июл в 09:30
от $465 за человека
Будущее уже в Шэньчжэне
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
На машине
5 часов
1 отзыв
Билеты
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены)
Завтра в 10:00
15 июл в 09:00
от $370 за билет
Совсем другой Шэньчжэнь: рынок электроники и старая улица Дунмэнь
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Совсем другой Шэньчжэнь: рынок электроники и старая улица Дунмэнь
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $290 за всё до 2 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Начало: Около станции метро «Шуйвань»
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
от $235 за всё до 2 чел.
Чайная церемония и создание бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Чайная церемония и создание бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу
Начало: У станции метро «Фумин»
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
от $345 за всё до 2 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
Завтра в 11:00
15 июл в 11:00
от $255 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Совсем другой Шэньчжэнь: рынок электроники и старая улица Дунмэнь
Очень доброжелательный гид. Хорошо говорит по-русски, показал основные достопримечательности и был очень любезным. Рекомендуем Лухао в качестве гида. Экскурсии проводит не только в Шеньжене, но и в ГК, Макао и Гуанчжоу. Было очень интересно просвети с ним время.
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Elena
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Интересная экскурсия! Очень хороший гид Яна - прекрасная эрудиция, свободный русский язык и отличное знание истории и традиций! Спасибо большое!
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Elena
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
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Denis
Будущее уже в Шэньчжэне
Всё супер! Всё по делу!
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Сергей
Будущее уже в Шэньчжэне
Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение, посетить магазины с 3D-печатью
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и современными технологическими продуктами, а в конце даже получили кофе, доставленный дроном - это было невероятно круто. Экскурсию однозначно рекомендую всем, кто интересуется будущим и высокими технологиями.
Отдельное спасибо гиду Аллену - он очень терпеливо всё объяснял, а его русский язык на отличном уровне, что сделало тур ещё более комфортным и приятным.

Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение,
Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение,
Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение,
Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение,+1
Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение,
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Всего 8 отзывов в Шэньчжэни в категории "На китайском языке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами;
  2. Будущее уже в Шэньчжэне;
  3. Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка;
  4. Совсем другой Шэньчжэнь: рынок электроники и старая улица Дунмэнь;
  5. Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа.
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парк «Лианхуашань»;
  2. Хуацянбэй;
  3. Международный финансовый центр «Пинъань»;
  4. Древний город Наньтоу;
  5. Набережная;
  6. Шэньчжэньский парк талантов.
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в июле 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "На китайском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 235 до 465. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год на китайском языке, 8 ⭐ отзывов, цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь