4 отзыва оставили туристы

Свято-Никольский Собор Я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма: расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения, подойдете к престолу Александра Невского и познакомитесь с местными святыми. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории.
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Экскурсия проводится ежедневно в 19:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсия по Свято-Никольскому собору была очень интересная и познавательная. Время прошло незаметно. Спасибо большое, творческих успехов!
Ирина
6 августа 2020
Экскурсия рассчитана на людей, которым интересна история сохранения духовного наследия. Игорь отличный эрудированный рассказчик, внимателен к вопросам и пожеланиям клиентов, много знает историй, связанных с развитием религии в Крыму. Всегда готов ответить на вопросы по истории Крыма и религиозных конфессий. Рекомендую.
Екатерина
14 июля 2020
Очень хорошая и познавательная экскурсия. Рассказ Игоря содержательный, со множеством интересных фактов о самом храме, житии святых и Крыме. В ходе экскурсии узнала для себя много нового. Сам собор величественный и торжественный, поражает своей архитектурой и внутренним убранством. С колокольни открываются чудесные виды на старый город и море.
Тамара
5 июля 2020
Посетили экскурсию в собор Святого Николая. Очень понравилось, экскурсовод Игорь сразу погрузил нас в историю! Мы удивились, что без лишней "раскачки" были вовлечены в описание градиозных церковных сюжетов, историй икон и жизни собора! Не пожалели, что пошли. Познавательно и интересно! Экскурсия подойдет как взрослым с точки зрения истории, так и детям (истории святых полны чудес). Пятерка!