4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Свято-Никольский Собор

Я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма: расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения, подойдете к престолу Александра Невского и познакомитесь с местными святыми. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории.