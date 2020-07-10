6 отзывов оставили туристы

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Истории и секреты курорта Саки

Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча во дворе Свято-Ильинского храма
  • Заказать экскурсию

3300 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Нина
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Нина – Гид в Евпатории
Чтобы понять и полюбить скромный город 🏙️ Саки, нужно затеряться на курортных улочках, пройти по следам Гоголя и разведать тайны соленого Сакского озера.

На моей прогулке 👣 вы сделаете всё это — а еще познакомитесь с местными легендами, узнаете о добыче «черного золота» и встретитесь с бронтозавром, который красуется на городском гербе.
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки

Что вас ожидает

По главным улицам курортного городка
Знакомство с городом начнется на главной площади: именно здесь вы узнаете, как формировалось поселение на месте современных Сак и где зарождался курорт. Рассказ я буду дополнять архивными фотографиями, которые помогут представить, какими был город в прошлые эпохи. Затем мы прогуляемся к первому в западном Крыму парку, а в сквере Пушкина поговорим о связи поэта с уютным городком. Вы отыщете мраморный «камень желаний», сможете испить живой воды из местного источника и поймете, почему Саки — по-настоящему сказочный городок. В финале прогулки я отведу вас к памятнику на берегу озера, который местные жители по-домашнему называют Бронтик, и расскажу, как вышло, что символом крымского города стал не кто-нибудь, а динозавр!

Сакское озеро: история «черного золота»
Конечно, знакомство с Саками будет неполным без прогулки вдоль его главной природной достопримечательности — соленого Сакского озера. На берегу водоема вы узнаете, какие мифы ходят в народе о его целебной силе. Я расскажу о сакском месторождении лечебных грязей, о том, какой путь прошли методики грязелечения от древности до наших дней, о курортной истории Сак и знаменитых местных здравницах. Хирурги Пирогов и Бурденко, писатели Гоголь и Леся Украинка, адмиралы Макаров и Лазарев — вы узнаете о незаурядных личностях, которые приезжали в курортный город за целебными грязевыми ваннами.

Организационные детали

По желанию, после экскурсии вы сможете отдохнуть в бассейне с минеральной водой: оплачивается дополнительно, не забудьте купальные принадлежности.

Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки
Истории и секреты курорта Саки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала во дворе Свято-Ильинского храма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
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6 отзывов оставили туристы

10 июля 2020
Все понравилось, очень интересно, советую всем
27 августа 2019
Сегодня были на экскурсии с гидом Ниной. Экскурсия проходит в спокойном комфортном темпе, все остановки по маршруту продуманы и всегда можно посидеть в тени. Рассказывает Нина очень увлеченно и интересно, и для любого слушателя! ребёнок 6-ти лет всю экскурсию прослушал на одном дыхании, почти всё запомнил и в конце дня не хотел прощаться с Ниной) Вы слушаете историю возникновения города, грязелечения и весь рассказ сопровождается фотографиями, вы как будто путешествуете во времени и перед своими глазами видите что было и что сейчас! На такого формата экскурсии мы раньше не были. Рекомендуем посетить! Вся наша семья осталась очень довольна, очень нам понравилось, мы благодарны Нине за такую замечательную экскурсию!
13 июля 2019
Это была самая комфортная экскурсия в этом году! Я в восторге. Нина прекрасный рассказчик! Я обязательно буду выискивать ее авторские экскурсии. Спасибо!
15 июня 2019
Маленький и уютный городок, который благоустраивают. Обязательно побывайте там. Согласна с мнением, что без такого гида, как наша Нина, мы бы ничего не поняли и не увидели. С этим городом надо знакомиться только с такой внушительной подборкой фотографий. Набрали сакских сувениров :) Знаем, для чего приедем в Саки в будущем! Экскурсия очень полезная, познавательная и неторопливая. Это идеально для нас. Всем советуем.
10 июня 2019
Маленький и неприметный город. Тихий и неторопливый. Ну ничего там интересного, если вы решите просто сами его посмотреть. Озеро, старый парк, санатории и улочки вписываются в картинку, которую рисует экскурсовод. Посмотреть краеведческий музей можно, но там целостная картина не формируется. На экскурсии Нина использует столько фотографий, что это заменяет музейные стенды. Это мое мнение. Знатокам, конечно рекомендую посетить музей, но обзорная экскурсия, которую провела для нас экскурсовод Нина, очень хорошо помогает всю информацию наложить на карту в своей голове. Мы благодарим нашего прекрасного экскурсовода.
31 мая 2019
Экскурсия отличная. Грязелечение - это интересно! Местные сувениры - продукция на основе грязей, нам понравились. Еще порадовало местное мороженое, мы с удовольствием попробовали черное, со вкусом рома, и видом лечебной грязи. Если повторите наш подвиг, то имейте ввиду, что необходимы влажные салфетки, т. к. в черный цвет окрашиваются губы! Признательны нашему экскурсоводу Нине за обстоятельный рассказ, чувство юмора и качественные иллюстрации.

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