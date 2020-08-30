12 отзывов оставили туристы

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От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки

Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Свято-Никольского собора
  • Заказать экскурсию

6500 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Нина
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Нина – Гид в Евпатории
За 5 часов экскурсии 🧭 вы повидаете чудеса нашего края и услышите об удивительном прошлом двух городов западного Крыма.

Я расскажу, где рождается знаменитая розовая соль, поделюсь секретным озером, которого не отыскать на карте, открою для вас Евпаторию с новой стороны и познакомлю с городком Саки.

Прогулка 👣 подарит сказочно красивые 🤩 места, где вы сделаете памятные кадры: вот вы протягиваете ладошку грациозной птице, а на другом снимке фоном выступает живописное розовое озеро!
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки

Что вас ожидает

Керкинитида нашей эры
А знаете ли вы, что первая наша точка — один из древнейших городов полуострова? Вы проследите его историю от античной Керкинитиды, прогуляетесь по запутанным улочкам средневекового Гезлева и увидите здания в стиле модерн дореволюционной постройки. Я поделюсь с вами лучшими национальными кафе еврейской, крымско-татарской, караимской и греческой кухонь. После чего мы выберем одно из них и отобедаем там, чтобы с новыми силами продолжить наш увлекательный маршрут!

Не озеро — сказка
После знакомства с Евпаторией отправимся к Лебединому озеру. Не ищите такой топоним на карте Крыма — этот буферный защитный водоем облюбовали лебеди не так давно, и официальным название еще не стало! Птицы обитают здесь круглый год, поэтому каждая проезжающая машина спешит сделать остановку для спонтанной фотосессии. Мы также оставим автомобиль неподалёку и отправимся любоваться белоснежными созданиями и делать восхитительные кадры.

Сасык-Сиваш цвета сахарной ваты
Следующая локация — действующее предприятие по добыче морской соли. Здесь вы увидите самое большое солёное озеро Крыма — Сасык-Сиваш, которое с июля по октябрь становится розовым. Место славится среди любителей открыточных фотографий — поверьте, издалека завидев водоём, тут же захочется его запечатлеть. Кстати, направляясь туда в жаркое время, стоит прихватить пляжную обувь, чтобы корочка соли не поранила ваши ноги. Ведь озером вы будете не только любоваться, но и сможете пройти по нему.

Саки: город-здравница
Напоследок доберёмся до первого крымского курорта — города Саки. Вы неспешно прогуляетесь по уютному центру, затем зайдёте в местный парк и увидите гигантскую природную лабораторию, которая готовит целительный бальзам — сакскую лечебную грязь. Это богатство называют «чёрным золотом» курорта, а что это «золото» лечит — узнаете на прогулке. Также я поделюсь любопытной историей лечебницы и расскажу об её знаменитых пациентах.

Организационные детали

  • На экскурсию мы отправляемся на вашей машине. Если вы без транспорта можно для переездов между локациями воспользоваться такси. Это будет оплачиваться дополнительно.
  • В Евпатории для более яркого восприятия рекомендую посетить два музея: Гезлевские ворота — 150/100 руб., Караимские кенасы — 250/150 руб. (цена взрослого/детского билета). Посещение музеев по вашему желанию.
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки
От древней Евпатории до первого курорта Крыма — Саки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Свято-Никольского собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
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12 отзывов оставили туристы

30 августа 2020
Отличная экскурсия. Нина- очень приятный человек, грамотный специалист. Интересно рассказала и показала все самое интересное в Евпатории, далее посмотрели озеро «с Лебедями» и «Розовое озеро». Закончили путешествие в г Саки. Все было красочно и интересно. А фотографии - просто супер!) Большая благодарность !
28 августа 2020
Очень интересный гид, ответственно подошла к экскурсии и видно, что хорошо подготовилась - начиная со знаний истории и заканчивая сочетанием пешей экскурсии с возможностью посидеть и отдохнуть. Понравилась изюминка с фотографиями - смотришь на храм, и тут же гид показывает как с этого же ракурса выглядело много лет назад - очень впечатлило - лучше всяких слов!
20 августа 2020
Экскурсовод Нина -замечательный рассказчик, знает о предмете экскурсии все. Сумела увлечь не только взрослых, но и подростков, а это говорит о многом. Спасибо за прекрасно проведенное время.
14 августа 2020
Спасибо большое Нине за проведённый день! Потрясающая экскурсия, невероятно интересный маршрут и увлекательный рассказ. Все продумано до мелочей! Я и не могла предположить, что будет настолько интересно!
9 августа 2020
Спасибо огромное Нине за интересную, яркую и познавательную экскурсию, с деликатным юмором и хорошим знанием излагаемого материала. Начали мы экскурсию с города Саки, а закончили в Евпатории- И влюбились благодаря Нине в эти города!! Так что, если хотите почувствовать атмосферу этих южных городов Крыма, и вам повезёт со свободным временем экскурсовода- не раздумывая сходите на экскурсию с Ниной!)
14 июля 2020
Экскурсия началась четко в оговоренное время. Живое общение, а не просто заученный текст и даты. Можно вносить какие то коррективы в маршрут. Много информации для самостоятельных прогулок не только по Евпатории но и по другим уголкам Крыма. Приятный в общении человек.
14 июля 2020
Хотелось бы поблагодарить Нину за прекрасную экскурсию "От древней Евпатории до первого курорта Крыма - Саки". Нина очень интересно рассказывает про историю городов, про исторические места, показывает как было и стало. Ощущение от города становятся совсем другими, чем если бы мы просто сами гуляли. Нину очень интересно слушать. Также хотелось бы отметить терпеливое, понимающее и принимающне отношение Нины к детям. Мы были на эксурсии с 2 детьми (8 и 5 лет). А они не всегда себя могут хорошо вести себя) Так как экскурсия разнообразна, то смело могу ее рекомендовать и семьям с детьми (после 5 лет). Длительность экскурсии тоже может немного отличаться. У нас она была около 6 часов, так мы хотели насладиться местами, которые видели. Нина, спасибо вам!
25 июня 2020
Прекрасная экскурсия. Много информации об исторической Евпатории, поразила ещё раз своей многогранной историей. Понравилось даже 5 летнему ребёнку. Спасибо вам за ваш труд
Сергей
17 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Очень понравилась Евпатория. Спасибо гиду, это было полное погружение в историю региона!
9 января 2020
Сегодня прогулялись по улочкам Нового Иерусалима, насладились фирменным кофе в кофейне над воротами, нашли отдыхающего от подвигов Геракла; открыли для себя новый город - Саки: душевный, комфортный и очень гостеприимный. И все это благодаря экскурсоводу Нине. Так тонко, изящно и ненавязчиво Нина «влюбляет» в Крым, в Евпаторю, в сакское озеро... у Нины лиричный стиль рассказа о том, что она сама любит, знает и понимает. Спасибо огромное за чудесный день. Мы еще вернемся и обязательно прокатимся на Евпаторийском трамвайчике! До встречи, Западный Крым✋
Ещё 2 отзыва

Нина проводит ещё 2 экскурсии

Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактурыПогружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактурыПогружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
3300 за экскурсию
2 часа
61 отзыв
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Узнавать Евпаторию и влюбляться в её культуру лучше всего на прогулке по самобытным кварталам Малого Иерусалима. Здесь, в лабиринте средневековых улочек, вам откроется другая, некурортная Евпатория: вы прикоснетесь к истории древнего Гезлева и традициям караимов, сравните храмы разных религий и заглянете в еврейское кафе. А еще доверитесь органам чувств — без суеты и спешки попробуете Евпаторию на вкус, прикоснетесь к фактурным зданиям, уловите звуки города и его пряные ароматы.
Истории и секреты курорта СакиИстории и секреты курорта СакиИстории и секреты курорта Саки
3300 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Проникнуться атмосферой уютного южного города и узнать о целебной силе Сакского озера
Чтобы понять и полюбить скромный город Саки, нужно затеряться на курортных улочках, пройти по следам Гоголя и разведать тайны соленого Сакского озера. На моей прогулке вы сделаете всё это — а еще познакомитесь с местными легендами, узнаете о добыче «черного золота» и встретитесь с бронтозавром, который красуется на городском гербе.

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