12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Керкинитида нашей эры

А знаете ли вы, что первая наша точка — один из древнейших городов полуострова? Вы проследите его историю от античной Керкинитиды, прогуляетесь по запутанным улочкам средневекового Гезлева и увидите здания в стиле модерн дореволюционной постройки. Я поделюсь с вами лучшими национальными кафе еврейской, крымско-татарской, караимской и греческой кухонь. После чего мы выберем одно из них и отобедаем там, чтобы с новыми силами продолжить наш увлекательный маршрут!

Не озеро — сказка

После знакомства с Евпаторией отправимся к Лебединому озеру. Не ищите такой топоним на карте Крыма — этот буферный защитный водоем облюбовали лебеди не так давно, и официальным название еще не стало! Птицы обитают здесь круглый год, поэтому каждая проезжающая машина спешит сделать остановку для спонтанной фотосессии. Мы также оставим автомобиль неподалёку и отправимся любоваться белоснежными созданиями и делать восхитительные кадры.

Сасык-Сиваш цвета сахарной ваты

Следующая локация — действующее предприятие по добыче морской соли. Здесь вы увидите самое большое солёное озеро Крыма — Сасык-Сиваш, которое с июля по октябрь становится розовым. Место славится среди любителей открыточных фотографий — поверьте, издалека завидев водоём, тут же захочется его запечатлеть. Кстати, направляясь туда в жаркое время, стоит прихватить пляжную обувь, чтобы корочка соли не поранила ваши ноги. Ведь озером вы будете не только любоваться, но и сможете пройти по нему.

Саки: город-здравница

Напоследок доберёмся до первого крымского курорта — города Саки. Вы неспешно прогуляетесь по уютному центру, затем зайдёте в местный парк и увидите гигантскую природную лабораторию, которая готовит целительный бальзам — сакскую лечебную грязь. Это богатство называют «чёрным золотом» курорта, а что это «золото» лечит — узнаете на прогулке. Также я поделюсь любопытной историей лечебницы и расскажу об её знаменитых пациентах.