Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
«В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Иезуитский Кафедральный собор — жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная прогулка по Гаване
Прогулка по улочкам старого города окунёт вас в жизнь Гаваны прошлых веков. Увидите знаменитые площади и здания, которые расскажут о богатой истории города
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Жемчужина колониального барокко 18 столетия»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Иезуитский Кафедральный собор – жемчужина колониального барокко 18 века с классическим стилем внутреннего убранства»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гаване
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в декабре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 103 до 163.
Экскурсии на русском языке в Гаване (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль