1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Фото-квест в Старой Риге

5
1 отзыв
Артём Л.
Артём Л. – Гид из Риги
Рига – удивительный город 🏙️, полный достопримечательностей 🏛️ и загадок.

Разгадать его загадки мы предлагаем вам на увлекательном фото-квесте! Это пешеходная фото-игра, в ходе которой вы познакомитесь с городом с весельем и азартом.

Она идеально подойдет как туристам, так и просто любителям истории 📖.

Мальчишники, девичники, корпоративный отдых и просто посиделки с друзьями могут превратиться в квест с множеством заданий, от поиска интересных объектов до веселых фотоисторий.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €10 за человека

    Заказать экскурсию
Фото-квест в Старой Риге
Фото-квест в Старой Риге
Приглашаем вас принять участие в увлекательной пешеходной фото игре.
Эта игра подойдет как для гостей Риги, так и для рижан, которые хотели бы познакомиться с нашим городом с необычной стороны и просто весело 🥳 провести время. Игра – отличная идея для мальчишника или девичника, для рабочих коллективов и корпоративного отдыха.
В течении двух часов вам предстоит выполнить множество заданий, от поиска интересных объектов до веселых фото заданий.
Для игры вам понадобится
  • Команда друзей – от 2 до 5 человек в команде.
  • Фотоаппарат или камера мобильного телефона со вспышкой. Убедитесь, что он хорошо заряжен.
  • Удобная обувь и одежда по погоде.
Как проходит игра?
На старте каждая команда получает листы с фотографиями объектов и карту с отмеченными точками. В роли объектов выступают самые необычные вещи – граффити, памятник или витрина магазина.
Команде необходимо составить оптимальный маршрут, чтобы успеть посетить как можно больше точек за отведенное время, прийти в отмеченные места и найти загаданные объекты. С каждым из них нужно сфотографироваться.
За время игры необходимо собрать максимальное число очков. Выполнив дополнительные текстовые задания и интерактивные задания, требующие командной работы, можно получить бонусные баллы.
Через два часа (если команда стартовала в 15:30, то финишировать должна не позже, чем в 17:30), команда приходит на финиш. Если команда опаздывает, то ей начисляются штрафные пункты. Капитан команды показывает организаторам снятые за время игры фотографии 📸 с найденными объектами.
Побеждает команда, выполнившая большее количество заданий быстрее остальных.
Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек.
Что входит
  • Диплом на память
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь
Фото-квест в Старой Риге
Фото-квест в Старой Риге
Фото-квест в Старой Риге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артём Л.
Артём Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Артём Л. проводит ещё 1 экскурсию

Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
29.9
2 часа
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе

Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Ежедневная прогулка по Риге
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Риге
304 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Истории Старой Риги
65
2.5 часа
Истории Старой Риги
165 отзывов
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
История, архитектура и легенды Старой Риги
скидка19%
62
50
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги
144 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Вкусные прогулки по Риге
От 53
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Первое свидание с Ригой
скидка24%
59
45
2 часа
Первое свидание с Ригой
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Легенды средневековой Риги
65
2.5 часа
Легенды средневековой Риги
113 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города