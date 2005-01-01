1 отзыв оставили туристы

Приглашаем вас принять участие в увлекательной пешеходной фото игре.

Эта игра подойдет как для гостей Риги, так и для рижан, которые хотели бы познакомиться с нашим городом с необычной стороны и просто весело 🥳 провести время. Игра – отличная идея для мальчишника или девичника, для рабочих коллективов и корпоративного отдыха.

В течении двух часов вам предстоит выполнить множество заданий, от поиска интересных объектов до веселых фото заданий.

Для игры вам понадобится

Команда друзей – от 2 до 5 человек в команде.

Фотоаппарат или камера мобильного телефона со вспышкой. Убедитесь, что он хорошо заряжен.

Удобная обувь и одежда по погоде.

Как проходит игра?

На старте каждая команда получает листы с фотографиями объектов и карту с отмеченными точками. В роли объектов выступают самые необычные вещи – граффити, памятник или витрина магазина.

Команде необходимо составить оптимальный маршрут, чтобы успеть посетить как можно больше точек за отведенное время, прийти в отмеченные места и найти загаданные объекты. С каждым из них нужно сфотографироваться.

За время игры необходимо собрать максимальное число очков. Выполнив дополнительные текстовые задания и интерактивные задания, требующие командной работы, можно получить бонусные баллы.

Через два часа (если команда стартовала в 15:30, то финишировать должна не позже, чем в 17:30), команда приходит на финиш. Если команда опаздывает, то ей начисляются штрафные пункты. Капитан команды показывает организаторам снятые за время игры фотографии 📸 с найденными объектами.

Побеждает команда, выполнившая большее количество заданий быстрее остальных.

Экскурсия проводится при наборе группы от 3-х человек.