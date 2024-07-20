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истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами, но и увлекательными историями о людях, когда-то живших в Риге. У Александры великолепная дикция. Она обладает даром рассказчика - ее очень приятно слушать и совсем не устаешь от полученного объема информации. Зкскурсия была приятной и увлекательной. Спасибо огромное!