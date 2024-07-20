Дом Черноголовых – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Черноголовых» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Поступь столетий в узких улочках Риги
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Рига проездом: экспресс-экскурсия
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Пешая
116 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Начало: Laima clock (Aspazijas bulvāris 20)
Расписание: Согласно календарю
26 окт в 10:15
27 окт в 10:15
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulia
    20 июля 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
  • Е
    Евгения
    28 июня 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об
    читать дальше

    истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами, но и увлекательными историями о людях, когда-то живших в Риге. У Александры великолепная дикция. Она обладает даром рассказчика - ее очень приятно слушать и совсем не устаешь от полученного объема информации. Зкскурсия была приятной и увлекательной. Спасибо огромное!

  • С
    Светлана
    17 сентября 2023
    Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
    Отличная прогулка и отличный экскурсовод! 3 часа и максимум интересной информации о Риге. Рекомендую всем!
  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • И
    Ирена
    8 августа 2021
    Экскурсия по Старому городу
    Очень интересная и познавательная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Дом Черноголовых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поступь столетий в узких улочках Риги
  2. Рига проездом: экспресс-экскурсия
  3. Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Дом Черноголовых" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 63. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дом Черноголовых», 120 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам