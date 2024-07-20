2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия в Риге: погружение в историю за несколько часов
Используйте каждую минуту в Риге с пользой: встреча в аэропорту, экскурсия по Старому городу и возвращение
Начало: Аэропорт или по выбору путешественника
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Рига глазами местного жителя: консультативная прогулка по центру Риги
Начало: Laima clock (Aspazijas bulvāris 20)
Расписание: Согласно календарю
26 окт в 10:15
27 окт в 10:15
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia20 июля 2024Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
- ЕЕвгения28 июня 2024Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об
- ССветлана17 сентября 2023Отличная прогулка и отличный экскурсовод! 3 часа и максимум интересной информации о Риге. Рекомендую всем!
- РРаиса4 сентября 2023Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
- ИИрена8 августа 2021Экскурсия по Старому городуОчень интересная и познавательная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Дом Черноголовых»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в октябре 2024
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