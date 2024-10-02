Водная прогулка
Новый взгляд на Старый город
Хотите увидеть Ригу с воды? Полюбуйтесь мостами, портами и замками на индивидуальной прогулке по Даугаве и каналу. Узнайте больше об истории города
Начало: На пл. Свободы
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€15 за человека
Водная прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Отправляйтесь на водную прогулку и насладитесь видами Старой Риги с воды. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях и их истории
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 11:00
30 апр в 11:00
€25 за человека
Водная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Расписание: каждый день с 10:00 до 17:00 начиная с 01.04.2024.
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid2 октября 2024Прогулка по Даугаве и рижскому каналу. Прекрасные виды, отлично организованная экскурсия.
- ААлександр9 сентября 2024Добрый вечер. Нам с женой очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Было интересно. Остались только хорошие впечатления. Большое спасибо экскурсоводу Лине. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- AArtem3 сентября 2024Мы провели отлично время, с нами была дочка 3 года. Всё было гармонично и интересно. Прекрасное времяпрепровождение с Линой, которая любит свой город и может увлекательно рассказать о нём.
- ААнастасия16 августа 2024Замечательная экскурсовод, щедро делящаяся знаниями и отвечающая на вопросы. Вся экскурсия длится 1 час на лодочке + 30 минут пешком. Экскурсия по воде понравилась, рекомендую.
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ООксана11 апреля 2024Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
- ЕЕлена31 октября 2023Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
- TTanya24 сентября 2023Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в апреле 2025
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