L Leonid Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка Прогулка по Даугаве и рижскому каналу. Прекрасные виды, отлично организованная экскурсия.

А Александр Новый взгляд на Старый город Добрый вечер. Нам с женой очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Было интересно. Остались только хорошие впечатления. Большое спасибо экскурсоводу Лине. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.

A Artem Новый взгляд на Старый город Мы провели отлично время, с нами была дочка 3 года. Всё было гармонично и интересно. Прекрасное времяпрепровождение с Линой, которая любит свой город и может увлекательно рассказать о нём.

А Анастасия Новый взгляд на Старый город Замечательная экскурсовод, щедро делящаяся знаниями и отвечающая на вопросы. Вся экскурсия длится 1 час на лодочке + 30 минут пешком. Экскурсия по воде понравилась, рекомендую.

G Galina Рига с воды: групповая прогулка В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.

О Оксана Рига с воды: групповая прогулка Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.

Е Елена Рига с воды: групповая прогулка Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️