Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 74 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века €123 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Квест до 10 чел. Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей Откройте для себя Ригу в новом формате! Квест без гида, где вы сами решаете, как и когда пройти задания. Подходит для взрослых и детей Начало: В районе улицы Альберта €100 за всё до 10 чел. 1 час 8 отзывов Водная прогулка Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши Расписание: каждый день с 10:00 до 17:00 начиная с 01.04.2024. €10 за человека Другие экскурсии Риги

