Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
27 янв в 08:00
€123 за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Откройте для себя Ригу в новом формате! Квест без гида, где вы сами решаете, как и когда пройти задания. Подходит для взрослых и детей
Начало: В районе улицы Альберта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Расписание: каждый день с 10:00 до 17:00 начиная с 01.04.2024.
€10 за человека
Сейчас в Риге в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 123. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
