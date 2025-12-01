Е Екатерина Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻

Е Егор Рига как на ладони Все отлично!

Ливонская Швейцария и замок Венден В советской шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит. Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо.

F Flora Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!

Л Лариса Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.

С Сергей Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном читать дальше рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.

кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный

человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️ мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному

И Илона Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!

Д Дмитрий Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!

Т Татьяна Рундальский дворец Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.

Т Татьяна Рига - цветок средневековья Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.

А Арик Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Мы с женой путешествуем по миру часто и пользуемся услугами гидов в разных странах. Инга - одна из лучших. Она очень профессиональна, прямо кладезь знаний о любимой Риге. Кроме того, она очень приятная, просто как человек. Моя жена и я не перестаем восторгаться Ингой

J Jelena Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.

Н Наталья Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.

М Маргарита Рига как на ладони Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊

Д Дмитрий Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Экскурсия очень понравилась, узнали очень много о Риге

D Diana Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Хотели бы выразить Вам искреннюю благодарность за великолепную экскурсию по Старой Риге.Профессионализм Инги, внимание к деталям и дружелюбная атмосфера сделали экскурсию по-настоящему незабываемой. Спасибо за ваше время, энтузиазм и желание делиться своими знаниями. Благодаря вам мы полюбили этот удивительный город ещё больше!

М Марина Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Очень понравилась обзорная экскурсия с Ингой по Риге! Во-первых, хочется поблагодарить Ингу за ожидание - мы довольно прилично опоздали, но Инга никак не выразила недовольства, а только поддержала. Наша экскурсия не только не была сокращена, но даже продлилась дольше намеченного, за что Инге огромное спасибо. Во-вторых, Ингу очень приятно слушать и, что немаловажно, чувствуется, что она действительно влюблена в свое дело и в свой город. Мы осмотрели достопримечательности, поговорили о жизни рижан, насладились архитектурой Риги, а после экскурсии сходили в ресторан, который нам посоветовала Инга, и завершили наш день просто отлично! Очень советуем Ингу в качестве гида!

и игорь В гости к виноделам Латвии Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод

Л Лаура Рига как на ладони Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!