Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Рундале с личным гидом
Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
11 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
25 дек в 09:00
31 дек в 09:30
€67 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
- ЕЕгор13 октября 2025Все отлично!
- ААлекс13 августа 2025Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
- FFlora3 августа 2025Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
- ЛЛариса19 июля 2025Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
- ССергей16 июля 2025мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
- ИИлона6 июля 2025Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
- ДДмитрий21 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ТТатьяна24 мая 2025Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.
- ТТатьяна24 мая 2025Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.
- ААрик14 мая 2025Мы с женой путешествуем по миру часто и пользуемся услугами гидов в разных странах. Инга - одна из лучших. Она
- JJelena27 апреля 2025Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
- ННаталья11 апреля 2025Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.
- ММаргарита8 апреля 2025Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
- ДДмитрий5 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, узнали очень много о Риге
- DDiana6 февраля 2025Хотели бы выразить Вам искреннюю благодарность за великолепную экскурсию по Старой Риге.
Профессионализм Инги, внимание к деталям и дружелюбная атмосфера сделали
- ММарина11 января 2025Очень понравилась обзорная экскурсия с Ингой по Риге! Во-первых, хочется поблагодарить Ингу за ожидание - мы довольно прилично опоздали, но
- иигорь29 декабря 2024Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод
- ЛЛаура14 ноября 2024Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!
- ВВиктория25 октября 2024Спасибо большое Александре!!!
И гости, и жители Риги с долголетним стажем узнали много интересного, прошли по местам ранее незнакомым.
Благодаря Александре гости в восторге от нашей Риги!!!
Наши рекомендации💯
