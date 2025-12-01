Мои заказы

Экскурсии в Бауский замок

Найдено 9 экскурсий в категории «Бауский замок» в Риге на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Загадки Старой Риги
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Рига как на ладони
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец
На машине
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Рундале с личным гидом
Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
11 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
В гости к виноделам Латвии
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Рига - цветок средневековья
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
25 дек в 09:00
31 дек в 09:30
€67 за всё до 8 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Пешая
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
  • Е
    Егор
    13 октября 2025
    Рига как на ладони
    Все отлично!
  • А
    Алекс
    13 августа 2025
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
    читать дальше

    шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит.

    Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз тоЕсли вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то
  • F
    Flora
    3 августа 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
  • Л
    Лариса
    19 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
  • С
    Сергей
    16 июля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
    читать дальше

    рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.
    кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный
    человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️

  • И
    Илона
    6 июля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
    читать дальше

    модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!

    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариантБрали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариантБрали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариантБрали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариантБрали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант
  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    Рундальский дворец
    Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    Рига - цветок средневековья
    Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.
  • А
    Арик
    14 мая 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Мы с женой путешествуем по миру часто и пользуемся услугами гидов в разных странах. Инга - одна из лучших. Она
    читать дальше

    очень профессиональна, прямо кладезь знаний о любимой Риге. Кроме того, она очень приятная, просто как человек. Моя жена и я не перестаем восторгаться Ингой

  • J
    Jelena
    27 апреля 2025
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
    Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узналиЗамечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узналиЗамечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узналиЗамечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.
  • М
    Маргарита
    8 апреля 2025
    Рига как на ладони
    Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Экскурсия очень понравилась, узнали очень много о Риге
  • D
    Diana
    6 февраля 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Хотели бы выразить Вам искреннюю благодарность за великолепную экскурсию по Старой Риге.
    Профессионализм Инги, внимание к деталям и дружелюбная атмосфера сделали
    читать дальше

    экскурсию по-настоящему незабываемой. Спасибо за ваше время, энтузиазм и желание делиться своими знаниями. Благодаря вам мы полюбили этот удивительный город ещё больше!

  • М
    Марина
    11 января 2025
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Очень понравилась обзорная экскурсия с Ингой по Риге! Во-первых, хочется поблагодарить Ингу за ожидание - мы довольно прилично опоздали, но
    читать дальше

    Инга никак не выразила недовольства, а только поддержала. Наша экскурсия не только не была сокращена, но даже продлилась дольше намеченного, за что Инге огромное спасибо. Во-вторых, Ингу очень приятно слушать и, что немаловажно, чувствуется, что она действительно влюблена в свое дело и в свой город. Мы осмотрели достопримечательности, поговорили о жизни рижан, насладились архитектурой Риги, а после экскурсии сходили в ресторан, который нам посоветовала Инга, и завершили наш день просто отлично! Очень советуем Ингу в качестве гида!

  • и
    игорь
    29 декабря 2024
    В гости к виноделам Латвии
    Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод
  • Л
    Лаура
    14 ноября 2024
    Рига как на ладони
    Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!
  • В
    Виктория
    25 октября 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Спасибо большое Александре!!!
    И гости, и жители Риги с долголетним стажем узнали много интересного, прошли по местам ранее незнакомым.
    Благодаря Александре гости в восторге от нашей Риги!!!
    Наши рекомендации💯
    Спасибо большое Александре!!!Спасибо большое Александре!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Бауский замок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Загадки Старой Риги
  2. Рига как на ладони
  3. Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
  4. Рундальский дворец
  5. Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Турайда
  4. Домский собор
  5. Старый город
  6. Домской Собор
  7. Видземская Швейцария
  8. Замок Венден
  9. Рундальский дворец
  10. Московский форштадт
Сколько стоит экскурсия по Риге в декабре 2025
Сейчас в Риге в категории "Бауский замок" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 254. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2025 год по теме «Бауский замок», 220 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль