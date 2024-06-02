1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 09:30
11 июня в 16:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истории Старого Вильнюса: Погружение в средневековье и традиции
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Вильнюса, пройдя по его старинным улицам и посетив знаковые места
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInga2 июня 2024Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- DDmitrii12 мая 2024Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- JJekaterina30 апреля 2024Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
- ССветлана22 апреля 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
- ДДмитрий5 апреля 2024Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны. Большое спасибо
- ЮЮрий25 февраля 2024Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
- ІІваненко31 января 2024Великолепный гид Назар. Необыкновенно корректный, прекрасно владеющий мастерством рассказчика, с огромным багажем знаний по истории, культуре и архитектуре Вильнюса, влюблённый
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