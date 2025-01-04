Однозначно рекомендуем мини путешествие с Юлей! Это возможность воочию увидеть чудеса природы, получить представление о Малайзии, о традициях, истории и современном быте. Юля, спасибо большое за наши впечатления!

Ю Юлия

У нас было всего два дня, мы связались, и Юлия составила практически индивидуальный план под наш запрос. Всегда пунктуальна, приятна в общении, вопросы наши без ответов не оставались. Нам все понравилось, очень рекомендуем Юлию!