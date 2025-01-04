Экскурсии по фортам Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
39 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдем остатки разрушенного форта колониальной эпохи»
Завтра в 22:00
12 янв в 21:00
225 за всё до 3 чел.
Река светлячков, водопад, форт Мелавати и обезьяны-лангуры
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Река светлячков и обезьяны-лангуры
Погрузитесь в мир приключений: купание в водопадах, кормление обезьян и вечерний круиз среди светлячков ждут вас в Куала-Лумпуре
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
«Далее отправимся в Форт Альтингсбург на холме Мелавати»
Расписание: По договорённости с гидом.
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Река светлячков - Водопад - Форт Мелавати - обезьяны Лангуры
Пешая
6 часов
Индивидуальная
Река светлячков и форт Мелавати
Начните день с освежающего купания в водопадах, затем отправляйтесь на встречу с забавными лангурам, а вечером вас ждёт круиз среди светлячков
Начало: Ваш отель или оговаривается индивидуально
«Далее отправимся в Форт Альтингсбург на холме Мелавати»
Расписание: По договорённости с гидом.
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$180 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Форты»

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  1. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
  2. Река светлячков, водопад, форт Мелавати и обезьяны-лангуры
  3. Река светлячков - Водопад - Форт Мелавати - обезьяны Лангуры
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в январе 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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