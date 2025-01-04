5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдем остатки разрушенного форта колониальной эпохи»
Завтра в 22:00
12 янв в 21:00
€225 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Река светлячков и обезьяны-лангуры
Погрузитесь в мир приключений: купание в водопадах, кормление обезьян и вечерний круиз среди светлячков ждут вас в Куала-Лумпуре
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
«Далее отправимся в Форт Альтингсбург на холме Мелавати»
Расписание: По договорённости с гидом.
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Река светлячков и форт Мелавати
Начните день с освежающего купания в водопадах, затем отправляйтесь на встречу с забавными лангурам, а вечером вас ждёт круиз среди светлячков
Начало: Ваш отель или оговаривается индивидуально
«Далее отправимся в Форт Альтингсбург на холме Мелавати»
Расписание: По договорённости с гидом.
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
$180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 января 2025Однозначно рекомендуем мини путешествие с Юлей! Это возможность воочию увидеть чудеса природы, получить представление о Малайзии, о традициях, истории и современном быте. Юля, спасибо большое за наши впечатления!
- ЮЮлия2 января 2025У нас было всего два дня, мы связались, и Юлия составила практически индивидуальный план под наш запрос. Всегда пунктуальна, приятна в общении, вопросы наши без ответов не оставались. Нам все понравилось, очень рекомендуем Юлию!
- ЕЕлена29 декабря 2024Благодарим Юлию за интересную экскурсию! Нашли очень много тем для обсуждения и получили отличные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Форты»
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