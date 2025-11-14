Мои заказы

Активный отдых в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
4 янв в 07:00
9 янв в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Пешая
6.5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
€50 за человека
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
На квадроциклах
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 09:00
4 янв в 09:00
9 янв в 09:00
€80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
    рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))

  • А
    Алия
    13 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
    от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам;
  2. Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе;
  3. Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии.
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Независимости;
  2. Китайский квартал;
  3. Самое главное;
  4. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 100. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Активный отдых», 3 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль