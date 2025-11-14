Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
4 янв в 07:00
9 янв в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 09:00
4 янв в 09:00
9 янв в 09:00
€80 за человека
- ППавел14 ноября 2025Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
- ННаталья20 октября 2025Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
- ААлия13 октября 2025Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
